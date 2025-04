Judoka Riccionese: il ritorno di Morgana De Paoli sui tatami internazionali

🔊 Ascolta audio

Dopo quasi due anni di stop forzato a causa di un grave infortunio, Morgana De Paoli, storica atleta della Polisportiva Riccione, oggi in forza alla neo costituita Judoka Riccionese ASD, ha fatto il suo ritorno sulle scene internazionali. Cresciuta sotto la guida del Maestro Giuseppe Longo, Morgana ha partecipato il 12 aprile alla sua prima European Cup Under 21, disputata a Lignano, in una delle tappe italiane del circuito europeo.

La judoka riccionese ha esordito con una vittoria netta contro l’ungherese Regina Huszar, ma si è poi fermata in semifinale contro la ceca Anna Krouzkova. La corsa al podio si è interrotta nell’incontro decisivo per il terzo posto, dove Morgana ha affrontato la possente avversaria portoghese Rosa Mane, atleta di ben 130 kg.

“È un quinto posto che lascia un po’ di amaro in bocca. Con una preparazione più costante avrei potuto ambire al podio. In questo momento, il mio impegno principale è l’università e le competizioni internazionali non sono la mia priorità, ma in vista dei Campionati Italiani A1 del 18 maggio e dei Campionati Universitari del 1° giugno, ho intenzione di intensificare gli allenamenti” ha dichiarato Morgana.

Grande soddisfazione anche da parte del Maestro Longo, che sottolinea l’importanza del suo esempio per i più giovani: “Nonostante gli impegni accademici, Morgana dimostra come sia possibile conciliare sport e studio. È un punto di riferimento per le nuove generazioni.”

Domenica 13 aprile si è svolto il Memorial Rodolfo Prenna, una festa del judo per i giovani talenti della Judoka Riccionese, che hanno vissuto una giornata di grande emozione a Civitanova Marche. Una manifestazione che ha visto protagonisti prima gli Under 14, seguiti poi dai piccoli judoka dai 6 agli 11 anni, in una gara all’insegna dell’entusiasmo e della crescita sportiva.

Tra gli Under 14, hanno brillato le performance di Giulia Matteini, Lin Jiahui e Mina Achille, primi classificati, seguiti da Giulia Longo e Giovanni Di Luigi secondi classificati e infine Xavier Badiane con il bronzo.

A seguire, è stato il turno dei più piccoli, in un’esperienza che ha lasciato nei loro occhi la magia della competizione. Il gruppo era composto da Michele Di Muro, Cristian Esposito, Kevin Amore, Simon Tucci, Maksim Martinelli, Viktor Martinelli, Vittoria Elena Onori, Montesinos Igarza, Leonardo Di Viesti Matteo e Pavlik Martinelli.

Il Maestro Giuseppe Longo ha espresso grande soddisfazione: “Sono felice di aver visto tutti gli Under 14 in gara, perché da loro nascerà la nuova generazione di atleti. Per i più piccoli, invece, è stata una festa vera e propria: molti di loro affrontavano la loro prima competizione e hanno vissuto emozioni che andavano dalla gioia al coraggio, compiendo il primo passo verso la consapevolezza delle loro capacità. Un evento che ha rappresentato non solo una gara, ma una grande esperienza di crescita per ogni giovane judoka, tra sorrisi, adrenalina e voglia di mettersi in gioco”.

Ufficio stampa Polisportiva Riccione