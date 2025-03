"Un tuffo nel divertimento": stage formativo per portieri al Garden

🔊 Ascolta audio

Goalkeeper School Valerio Curci’ sbarca a Rimini. Dopo la battaglia del portieri di inizio anno sul sintetico di Miramare, ecco un vero e proprio stage dedicato ai portieri di calcio. “Un tuffo nel divertimento” è lo slogan dell’evento che da dieci anni Curci organizza a Lucera dove ha sede la sua scuola.

L’appuntamento è per sabato 7 e domenica 8 giugno alla Polisportiva Garden di Rimini in via Euterpe 7, al mattino dalle ore 10 alle ore 12 sul campo di calcio a otto in sintetico nuovo di zecca. E’ riservato a maschi e femmine nati dal 2020 (Primi Calci) al 2006 (Juniores), che saranno suddivisi in gruppi in base al numero di iscritti. Per i riminesi e per chi sarà in vacanza in Riviera è un appuntamento da non perdere.

L’iscrizione è di 50 euro: nella quota – posti limitati, già dieci le prenotazioni – sono compresi, oltre alla due giorni di allenamento, la T shirt dell’evento; l’attestato di partecipazione, le foto on line scaricabili dalle pagine social; il buffet finale.

Fermo restando che il divertimento è alla base della due giorni riminese, lo stage sarà l’occasione per gli ospiti del Garden di perfezionare il gesto tecnico con tiri in porta, giochi per stimolare la reattività, esercizi di psicocinetica.

Valerio Curci si avvarrà della collaborazione tra gli altri di Pasquale Castelgrande: entrambi sono in possesso del patentino Figc di preparatore dei portieri per dilettanti e settore giovanile.

CHI E’ CURCI? Curci è un ex portiere che ha militato anche in serie C a Foggia, dove ha fatto la trafila del settore giovanile, e a Melfi, poi serie D Manfredonia, Venosa e Lavello e infine categorie inferiori dove ha vinto dei campionati. Ora Curci si dedica alla formazione di talenti tra i pali, con un programma di allenamento specializzato.

CHI E’ CASTELGRANDE? A Venosa in serie D con Curci c’era Pasquale Castelgrande, a lungo in quarta serie ed Eccellenza: le altre tappe Genzano di Lucania, Rionero, Tolve e Lavello dove dalla Seconda è salito in Eccellenza prima di trasferirsi in Romagna per lavoro. Qui ha vestito le maglie Colonnella, Murata (San Marino), Morciano, Victoria e adesso Sant’Ermete affiancando a quella di giocatore l’esperienza di allenatore dei portieri in vari settori giovanili.

“Mi sono ritrovato con Pasquale lo scorso anno a Bari al corso per il patentino Figc di allenatore di portieri e insieme abbiamo deciso di portare in Romagna questa esperienza divertente – racconta Curci – e nel prossimo anno con la mia scuola saremo di scena in Lombardia. Ringrazio il Garden per la preziosa collaborazione, spero che i ragazzi partecipino numerosi”.

Per info e iscrizioni: asdgkschoolvaleriocurci@gmail.com

Cellulare: 388-6598139