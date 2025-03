Torres-Rimini 2-0: decidono l'autogol di Megelaitis ed il solito Diakite

🔊 Ascolta audio

TORRES-RIMINI 2-0

IL TABELLINO

TORRES: 12 Zaccagno, 5 Dametto, 14 Idda, 3 Mercadante, 77 Zecca, 24 Giorico, 4 Brentan (34′ st 18 Casini), 19 Guiebre (1′ st 7 Liviero), 10 Mastinu (29′ st 8 Masala), 20 Fischnaller (18′ st 17 Zamparo), 11 Diakite (18′ st 9 Scotto). A disp.. 1 Petriccione, 22 Petricciuolo, 21 Fois, 27 Zambataro, 30 Fabriani, 70 Varela. All. Greco.

RIMINI: 1 Vitali, 3 Falbo (14′ st 8 Semeraro), 6 Gorelli (1′ st 30 De Vitis), 11 Gagliano (9′ st 77 Cioffi), 18 Conti, 21 Piccoli (32′ st 10 Malagrida), 23 Megelaitis, 33 Langella, 34 Ubaldi (9′ st 97 Parigi), 46 Cinquegrano, 98 Lepri. A disp.: 32 Ferretti, 5 Fiorini, 7 Leonardi, 25 Lombardi, 28 Longobardi, 80 Garetto. All. Buscè.

ARBITRO: Valerio Vogliacco di Bari.

ASSISTENTI: Antonino Junior Palla di Catania e Paolo Tomasi di Schio.

4° UFFICIALE: Andrea Copelli di Mantova.

RETI: 5′ st (aut.) Megelaitis, 6′ st Diakite.

AMMONITI: Dametto, Guiebre, Gorelli.

NOTE. Corner: 3-8. 134 i tifosi riminesi al seguito.

I RISULTATI DELLA 33a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Esame quarta della classe per il Rimini, che fa visita alla Torres. I biancorossi hanno vinto le ultime tre partite in trasferta, perdendo per contro le ultime tre gare giocate al “Neri”. I rossoblù hanno conquistato un solo punto nelle ultime quattro giornate. 14 punti dividono le due squadre in classifica, con i sardi a quota 57 e i romagnoli a 43. In casa Rimini sono assenti: Colombi, Bellodi, Brisku, Jallow e Cernigoi.

Prima del calcio d’inizio osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ex giocatore della Torres Enzo Gavini.

In maglia e pantaloncini rossoblù i padroni di casa, in tenuta bianca con i numeri rossi il Rimini.

PRIMO TEMPO

6′ traversone basso di Cinquegrano per Cagliano, chiuso in angolo, il primo della partita. Batte Falbo, Fischnaller allontana di testa.

7′ Diakite scatta a destra sul filo del fuorigioco, il suo cross dalla trequarti per Fischnaller è però lungo.

14′ Ubaldi riceve in area, rientra sul destro poi calcia il piede di Dametto, che lo aveva anticipato al momento della battuta.

15′ Giorico ruba palla a Piccoli, poi serve Diakite, che stoppa e calcia di destro dal limite dell’area, pallone alle stelle.

28′ punizione dalla trequarti per i biancorossi: Falbo mette in area, Zaccagno di pugno mette in fallo laterale.

Nello stesso minuto Falbo per Ubaldi, che non trova il tempo per coordinarsi, permettendo a Mercadante di rifugiarsi in angolo.

29′ dalla bandierina Falbo, ancora Fischnaller di testa sul primo palo ad allontanare.

31′ cross di Megelaitis dall’out di destra per Ubaldi, anticipato in corner. Conti mette in mezzo, nulla di fatto anche in questo caso.

Meglio i romagnoli dei sardi sul piano del palleggio nella prima mezzora.

33′ quarto corner per il Rimini: dalla bandierina Falbo, cross troppo lungo.

34′ cross da destra di Piccoli per Gagliano, che calcia sull’esterno della rete. È il primo vero tiro della partita da parte degli ospiti.

Primo tempo dai ritmi bassi, con finora nessuna vera occasione da gol.

Si va all’intervallo, senza recupero, con l’unico risultato possibile per quanto visto in campo nei primi 45 minuti: lo 0-0.

SECONDO TEMPO

La ripresa si apre con un brivido per la porta di Vitali: dopo una manciata di secondi dalla ripresa del gioco cross di Brentan per il colpo di testa in corsa di Mastinu, che spedisce fuori. Il giocatore poi finisce all’interno della porta, facendo smontare la rete. Gioco fermo circa tre minuti per ripristinarla.

5′ Zecca scatta sul filo del fuorigioco sull’out di destra e mette in mezzo, Megelaitis nel tentativo di anticipare Fischnaller infila la sua porta. Torres in vantaggio.

6′ idea geniale di Mastinu per Diakite, che partendo dalla metà campo si può involare verso la porta di Vitali e superarlo comodamente con un piattone nell’angolino. Uno-due tremendo della Torres, avanti 2-0. Per Diakite è il quarto centro contro i biancorossi negli ultimi due campionati.

Avvio di ripresa da dimenticare per il Rimini.

11′ ancora Zecca fugge via a destra, questa volta va alla battuta, Vitali respinge.

18′ Scotto per Brentan, leggermente trattenuto per la maglietta da Megelaitis, troppo leggermente perché il signor Vogliaccio possa fischiare un rigore a favore dei sardi.

23′ la Torres batte il primo angolo della sua partita, sfera di nuovo in corner. Batte Giorico, Scotto stacca di testa, poi Vitali recupera la sfera.

25′ terzo corner per i padroni di casa: dalla bandierina ancora Giorico, Dametto impatta di testa da centro area, ma colpisce male.

26′ Mastinu in avanti per Zamparo, che gli rende il pallone, la conclusione di prima del numero 10 rossoblù manda il pallone in curva.

37′ sugli sviluppi del quinto corner per i biancorossi Semeraro tenta il tiro, Parigi ci mette la testa, la sfera colpisce la traversa, poi sbatte sullo stinco del bomber del Rimini e tocca il palo. Doppio legno comunque invalidato da un fischio del direttore di gara.

45′ il tiraccio di Masala non crea grattacapi a Vitali, che blocca a terra.

Sei i minuti di recupero.

46′ gli ospiti battono due corner di fila, nulla di fatto.

Finisce 2-0 per la Torres, che sale a 60. Si interrompe a cinque la striscia positiva esterna dei biancorossi in campionato.

LE PAGELLE DI CESARE TREVISANI

〈 〉

La vigilia dell’allenatore del Rimini F.C., Antonio Buscè.