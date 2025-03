PromoPharma: sconfitta agrodolce ad Assisi. La Titan Services schiaccia il Fusignano

🔊 Ascolta audio

Serie B maschile: Sir Safety Assisi-PromoPharma San Marino 3 a 2 (26-24, 25-23, 24-26, 22-25, 15-7)

Arbitri: Rebecca Vannini (1°) e Benedetta Fibbi (2°).

Ancora una partita equilibratissima fra Assisi e San Marino con gli umbri che sabato 29 s’impongono nel palazzetto di casa così come fecero all’andata a Serravalle. Stavolta, però, la PromoPharma porta a casa almeno un punto dopo una battaglia che, ad esclusione del tie-break, vedeva i sammarinesi con un punto segnato in più dei padroni di casa dopo quattro set.

“Abbiamo perso, c’è delusione per la sconfitta ma non abbiamo niente da rimproverarci. È questa la sintesi che mi sento di fare alla fine di questa partita. Abbiamo giocato allo stesso livello di una squadra dalle grandi potenzialità. – Afferma a fine match Marco Ricci, coach dei titani e spiega: – nei primi due set siamo sempre stati sotto ma sempre vicinissimi nel punteggio ai nostri avversari. Abbiamo subito la loro battuta, molto forte, in particolare con Dionigi. Nel terzo e nel quarto abbiamo saputo arginare questo loro fondamentale e ciò ci ha consentito di metterci nelle condizioni di essere inseguiti, anche grazie al nostro muro che in questi due set ha funzionato bene. Nel tie-break avevamo finito le energie, soprattutto mentali, e abbiamo commesso alcuni errori in ricezione che ci sono costati il match. Ma, ripeto, dobbiamo essere soddisfatti della nostra prestazione complessiva”.

Tabellino Assisi: Bucciarelli 8, Fiori 5, Vagnetti, Severini 14, Dionigi 31, Cannilla 22, Modugno, Fossa, Tesone, Camuffi, Grasssi, Bruno Vagnetti, Pellicori, Lucarelli. Ace 11. Battute sbagliate 16. Muri punto 9. All. Natale Monopoli.

Tabellino Titan Services: Kiva 18, Frascio 25, Rondelli 2, Bernardi 6, Rizzi (L1), Muccioli, Marcoionni 7, Bernacchini 13. N.E. Bacciocchi (L2), Carigi, Volpinari, Borghesi, Ricci. Ace 3. Battute sbagliate 11. Muri punto 12. All. Marco Ricci.

Classifica: La Nef Re Salmone Osimo 56, Sab Group San Mauro Pascoli 52, Novavolley Loreto 41, Sabini Castelferretti 39, Sir Safety Umbria Academy Assisi 37, Paoloni Macerata 36, PromoPharma 36, Querzoli Forlì 34, Sios Novavetro San Severino Marche 28, Battistelli Real Bottega 23, Montorio Teramo 20, T-Trade Group Falconara 20, Prime Cleaning Riccione 16, Romagna Banca Bellaria 3.

Prossima partita (giornata 22). PromoPharma – Querzoli Forlì. Sabato 5 aprile alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femminile: Titan Services San Marino-Fusignano 3 a 0 (25-17, 25-15, 25-12)

Sabato 29 la Titan Services si è presa la rivincita sulla sconfitta dell’andata e ha “schiantato” il Fusignano sul parquet della palestra di Falciano (che ha sostituito la Casadei di Serravalle all’ultimo minuto per impraticabilità).

“Una partita nella quale dovevamo fare tre punti e ci siamo riuscite. – Analizza a fine match Stefano Sarti, coach sammarinese. – Nei primi due set siamo partite piano per poi riuscire a spingere da metà parziale in poi, soprattutto grazie al buon lavoro del muro e della difesa. Anche in battuta le mie giocatrici sono state efficaci. Il terzo set lo abbiamo dominato dall’inizio alla fine. Sono soddisfatto perché abbiamo portato a casa il risultato nonostante i soliti problemi di organico. È stata molto brava la 18enne Zanotti che ha giocato libero titolare, lei che gioca in Prima Divisione. Così come la Ricci, autrice di 10 punti”.

Tabellino Titan Services: Ricci 10, Ghinelli 13, Pedrelli 7, Menicucci 6, Tura 9, Tiezzi 1, Stefanelli 4, Guerra, Benvenuti, Zanotti (L1). N.E.: Tassi Pistarelli, Muccioli, Pasolini (L2). All. Stefano Sarti.

Classifica: Vtr Ke Car Rimini 48, Idea Volley Bellaria 44, Fenix Energia Faenza 42, Retina Cattolica 37, Alfonsine 32, Titan Services 28, Unica Volley Rimini 26, Bcc Romagnolo Cesena 26, Acerboli Santarcangelo 22, Figurella Rimini 20, Fusignano 10, Mosaico Ravenna 1.

Prossima partita (giornata 20). Ke Car Rimini – Titan Services. Sabato 5 aprile alle 20.30 a Rimini.

