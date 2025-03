PromoPharma, esame Montorio. Titan Services a Cattolica

🔊 Ascolta audio

Serie B maschile

La brutta prestazione della PromoPharma a San Severino Marche richiede ai giocatori di coach Marco Ricci un pronto riscatto. La partita di sabato prossimo al Pala Casadei con il Montorio Teramo può essere l’occasione giusta? All’andata vinsero gli abruzzesi per 3 a 1 dopo un match con qualche errore di troppo da parte dei titani.

“Dobbiamo prendere questa opportunità per rimetterci in carreggiata. – Concorda Marco Ricci, allenatore dei titani. – Dovremo tirare fuori il nostro orgoglio per portare a casa una prestazione all’altezza. E ci riusciremo se lavoreremo tanto e bene, con umiltà, durante questa settimana. Teramo è una squadra piuttosto giovane e, come tutte le squadre giovani, soffre di alti e bassi. Noi dovremo essere bravi a spingere nei momenti giusti e, quando ci metteranno sotto, dovremo tenere duro in difesa. Mi aspetto dai miei giocatori una partita di grande precisione e sacrificio”.

Infermeria al momento vuota in casa PromoPharma. Arbitrano Ciro Tramontano (1°) e Vieri Santin (2°).

Classifica: La Nef Re Salmone Osimo 51, Sab Group San Mauro Pascoli 48, Paoloni Macerata 35, Novavolley Loreto 35, Sabini Castelferretti 33, Sir Safety Umbria Academy Assisi 33, PromoPharma 32, Querzoli Forlì 29, Sios Novavetro San Severino Marche 25, Battistelli Real Bottega 21, Montorio Teramo 20, T-Trade Group Falconara 20, Prime Cleaning Riccione 14, Romagna Banca Bellaria 3.

Prossima partita (giornata 20). PromoPharma – Montorio Teramo. Sabato 22 marzo alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femminile

La bellissima vittoria interna per 3 a 0 nei confronti di Faenza sarà foriera di altri risultati positivi? È quello che i tifosi potranno scoprire seguendo la Titan Services nel derby che la vedrà opposta alla Retina Cattolica sabato 22 sul parquet della Regina. All’andata le ragazze di Stefano Sarti s’imposero al tie-break venendo a capo di una partita che si complicò dopo il 2 a 0 iniziale.

“Sarà una partita totalmente diversa da quella di sabato scorso. Aver fatto bene con Faenza ci dà una bella spinta ma questa è un’altra storia – precisa Stefano Sarti, coach della Titan Services. – Cattolica è una squadra giovane, ben assemblata, con una buona fase break. Ha fatto risultati contro le prime della classe, battendo anche lei Faenza per 3 a 0 e credo sarà una sfida a viso aperto che dovremo preparare molto bene”.

Alle consuete assenze delle centrali Muccioli e Guerra; del libero Pasolini e della schiacciatrice Ricciotti, si potrebbe aggiungere quella di Rachele Stimac, la centrale più esperta. Se sarà così, in quella posizione la squadra dovrà “compensare” in qualche modo.

Classifica: Vtr Ke Car Rimini 42, Fenix Energia Faenza 39, Idea Volley Bellaria 38, Retina Cattolica 31, Alfonsine 28, Titan Services 25, Bcc Romagnolo Cesena 24, Unica Volley Rimini 24, Acerboli Santarcangelo 22, Figurella Rimini 17, Fusignano 10, Mosaico Ravenna 0.

Prossima partita (giornata 18). Retina Cattolica – Titan Services. Sabato 22 marzo alle 18.30 a Cattolica.

Ufficio stampa Federvolley San Marino