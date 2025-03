Omag-MT vs Itas Trentino: una gara che rievoca piacevoli ricordi

🔊 Ascolta audio

Con la straordinaria vittoria di domenica 16 marzo contro la Futura Giovani Busto Arsizio per tre set a zero, l’Omag-Mt ha centrato la settima vittoria consecutiva in questa entusiasmante Pool Promozione e mantenuto, così, cinque punti di vantaggio sulla Cbf Balducci Hr Macerata.

La squadra dei coach Bellano e Zanchi, dopo un giorno di meritato riposo, martedì pomeriggio è tornata in palestra per preparare la terza giornata di ritorno. Le ragazze del Presidente Manconi saranno impegnate sabato 22 Marzo alle 17.00 al Sanbapolis contro l’Itas Trentino, reduce dalla convincente vittoria casalinga per tre set a uno contro la Millenium Brescia.

La formazione Trentina, affidata lo scorso mese di febbraio a coach Michele Parusso, occupa il quinto posto in classifica con 48 punti ed è in piena corsa Play Off. La squadra di capitan Vittoria Prandi vorrà sicuramente riscattare davanti ai tifosi della curva “Marione” le due sconfitte subite per opera dell’Omag-Mt in Coppa Italia e nella gara di andata della Pool Promozione.

Il team del Presidente Poli vanta un roster di grande qualità, composto dalla palleggiatrice, ex Vero Volley Milano, Vittoria Prandi, affiancata da Ilaria Batte, da tre centrali esperte come, Marconato, Molinaro e Pizzolato, cui va aggiunta la giovane (2006) Greta Iob. In posto quattro, il sestetto di Trento può vantare Dayana Kosareva, lo scorso anno vincitrice del campionato e della coppa Italia serie A2 con la Bartoccini Perugia, la giovane Dominika Giuliani, Aneta Zojzi, l’esperta Virginia Ristori e la bresciana Maria Teresa Bassi. Il ruolo di opposto è occupato dalla tedesca Emilia Weske, classe 2001, lo scorso anno in forza alla Rice University di Houston, mentre i liberi sono Silvia Fiori, ex Albese e la giovanissima (2008) Beatrice Zeni.

In campo Trentino, la miglior realizzatrice è Emilia Weske con 419 palle messe a terra seguita da Dayana Kosareva con 373 mentre in casa Omag-Mt, troviamo Serena Ortolani con 427 punti e Anna Piovesan con 400.

Quella del 22 marzo contro l’Itas trentino è certamente una partita difficile che va interpretata con la massima concentrazione e l’Omag-Mt non dovrà dimenticare di dover giocare in trasferta contro una formazione che era e resta una tra le favorite per il salto di categoria.

Le dichiarazioni

Alice Nardo, schiacciatrice: “È inutile dire che è una partita molto importante per noi, Trento è una squadra che conosciamo molto bene per averla studiata in occasione della finale di Coppa Italia e nella gara di andata della Pool Promozione. Abbiamo preparato in settimana la gara al meglio e ci presenteremo sabato al Sanbapolis con la massima determinazione e grinta per continuare a perseguire il nostro obiettivo”.

I precedenti

I due team si sono incontrati tre volte: l’8 aprile 2023, nella quinta giornata della Pool Promozione, l’Itas Trentino si è imposta per tre a uno mentre in questa stagione sono due le vittorie a favore dell’Omag-Mt, la finale del 9 Febbraio in Coppa Italia vinta dalle ragazze di coach Bellano per tre a zero all’Unipol Arena di Casalecchio e la terza gara di andata di Pool Promozione dove il risultato ha premiato ancora una volta la squadra di capitan Ortolani per tre set a uno.

Gli arbitri

A dirigere l’incontro saranno il primo arbitro Sessolo Maurina e il secondo Mazzarà Antonio. Video check: Toldo Daniele. Segnapunti referto elettronico: Fellin Matteo