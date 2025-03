Omag-MT, basta un'altra notte magica per conquistare l'A1

Powered by





Sarà un turno infrasettimanale carico di tensione in Serie A2 Tigotà, valido per la nona e penultima giornata della Pool Promozione – si legge in una nota della Lega Volley Femminile -.

Dopo una stagione a tutti gli effetti straordinaria, con solamente tre sconfitte e una Coppa Italia A2 in bacheca, l‘Omag-MT San Giovanni in M.no avrà la prima opportunità per regalarsi il premio più ambìto: la promozione in Serie A1. Dopo nove anni di permanenza nel campionato cadetto, la formazione guidata da coach Bellano dovrà vincere, con qualunque risultato, contro la Narconon Volley Melendugno per conquistare la massima serie. I cinque punti di vantaggio sulla Cbf Balducci Hr Macerata, sicura almeno del secondo posto e impegnata in casa contro la Us Esperia Cremona, rappresentano un buon margine, ma non definitivo: in caso di sconfitta, sarà tutto rimandato all’ultima giornata.

Ma quello della corsa al titolo non sarà l’unico tema di questo mercoledì 26 marzo. Quasi ufficiale uno dei due incroci delle Semifinali Playoff tra l’Akademia Sant’Anna Messina e la Futura Giovani Busto Arsizio (a Busto serve un punto per la matematica certezza di classificarsi, nel peggiore dei casi, quarta) ma non ancora sicura la squadra che avrà il fattore campo, visti i soli tre punti di distanza. Altrettanta incertezza sull’ultima formazione che parteciperà alla post season, con l’Itas Trentino al momento a +2 sulle rivali della Valsabbina Millenium Brescia. Due corse dai destini incrociati: al PalaGeorge, derby tra giallonere e bustocche, parallelamente siciliane impegnate in casa contro la Nuvolì Altafratte Padova e trentine di scena a settanta chilometri da Montichiari contro la Cbl Costa Volpino.

Un mercoledì tutt’altro che ordinario, che prenderà il via alle 20 con due partite (San Giovanni-Melendugno e il derby lombardo) e proseguirà alle 20.30, in diretta su VBTV.