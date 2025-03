L'Omag-MT supera 3-0 la Futura Giovani Busto Arsizio

🔊 Ascolta audio

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO-FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-20 25-17 25-15)

IL TABELLINO

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 13, Parini 10, Ortolani 14, Piovesan 10, Consoli 6, Nicolini 2, Valoppi (L), Sassolini 1, Meliffi (L). Non entrate: Ravarini, Monti, Bagnoli, Clemente. All. Bellano.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Monza, Orlandi 8, Kone 5, Enneking 12, Zakoscielna 6, Rebora 9, Osana (L), Del Freo 3, Baratella, Landucci. Non entrate: Brandi, Zanette, Cecchetto (L). All. Beltrami.

ARBITRI: Adamo, Bonomo.

NOTE – Durata set: 25′, 24′, 21′; Tot: 70′. MVP: Nicolini.

Top scorers: Ortolani S. (14) Nardo A. (13) Enneking A. (12)

Top servers: Parini S. (3) Del Freo A. (1) Nicolini C. (1)

Top blockers: Parini S. (4) Nardo A. (3) Consoli C. (2)

CRONACA E COMMENTO

Nel secondo turno di ritorno della Pool Promozione l’Omag-Mt ospita la Futura Giovani Busto Arsizio. In questa stagione sportiva è la terza sfida fra i due sestetti e la seconda al Pala Marignano, per cui allenatori e giocatrici non hanno nulla da nascondere perché ormai conoscono le rispettive caratteristiche. Con questa partita termina il tour de force che ha coinvolto le squadre chiamate a giocare tre gare in otto giorni. Il match è importante per entrambe le formazioni: il sestetto di coach Bellano deve difendere la prima posizione in classifica e continuare a tenere la Cbf Balducci Hr Macerata a cinque punti; la Futura Giovani, invece, intende superare l’Akademia Sant’Anna Messina, attualmente terza, con un punto di vantaggio sulle bustocche.

L’Omag-Mt, guida la classifica della Pool Promozione con 64 punti, la Futura Giovani Busto Arsizio è quarta con dodici lunghezze di distanza. Le due formazioni si sono incontrate dieci volte ed hanno ottenuto quattro successi ciascuno, l’Omag-Mt tre al Pala Marignano e uno in Piemonte, mentre Busto Arsizio ha vinto due dei tre incontri giocati in casa e due dei cinque disputati a San Giovanni in Marignano.

I due sestetti si sono sfidati dieci volte: sei sono le vittorie marignanesi e quattro quelle delle bustocche. La Futura Giovani, su sei partite giocate a San Giovanni in Marignano, ha espugnato il Pala Marignano due volte e subito quattro sconfitte.

Il pubblico non ha tradito le attese perché il PalaMarignano è esaurito in ogni ordine di posti. Le atlete marignanesi sono consapevoli di poter contare sulla spinta dei propri tifosi. La partita è stata bella, spettacolare. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e il pubblico ha applaudito i lunghi scambi, le belle difese e i potenti attacchi. L’Omag-Mt è tornata la squadra brillante vista per tutta la stagione. Ben disposta in campo, ha giocato bene in tutti i fondamentali.

Coach Beltrami ha dovuto rinunciare al libero Cecchetto, sostituito da Osana e all’opposto Zanette. Il tecnico lombardo ha così schierato l’americana Enneking nel ruolo di opposto, lasciando il compito in posto quattro a Orlandi e Zakościelna.

San Giovanni in Marignano ha confermato la sua forza ed ha prevalso sul sestetto lombardo con grande determinazione, abilità e classe con il netto punteggio di 3–0 (25/20; 25/217; 25/15).

In campo due ex: Elisa Zanette, l’opposto che indossa la maglia delle bustocche e che nella stagione 2017/18 ha difeso i colori bianchi azzurri marignanesi e la palleggiatrice dell’Omag-Mt, Cecilia Nicolini, a Busto nella stagione 2020-2021.

LA PARTITA

L’Omag-Mt scende sul taraflex del PalaMarignano con Nicolini in palleggio opposta a capitan Ortolani, schiacciatrici Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi.

La Futura Giovani Busto Arsizio di coach Beltrami risponde con Monza in regia in diagonale a Enneking, al centro Rebora e Kone, laterali Zakościelna e Orlandi, libero Osana.

1° SET: parte subito forte il sestetto di casa perché non vuol perdere la ghiotta occasione di sfidare la Futura Giovani Busto Arsizio davanti al proprio pubblico. Ortolani mette a terra il primo punto, seguita da due ace di Parini. Dopo poco tempo il sestetto di casa veleggia con 5 punti di vantaggio (10/5). La gara rimane saldamente in mano alle atlete marignanesi che giocano una pallavolo spettacolare. Sul punteggio di 19/14 coach Beltrami chiama il suo primo time out. Contro questa Omag-Mt non c’è nulla da fare. Le atlete marignanesi colpiscono a ripetizione. Nardo e Parini portano il sestetto marignanese sul 24-20. L’errore in battura di Bianca Orlandi pone termine al primo parziale (25/20).

2° SET: partenza un po’ più equilibrata con il sestetto di San Giovanni che mantiene 2/3 lunghezze di vantaggio. Il tecnico lombardo ferma il gioco sul punteggio di 6/4. Consoli, Nardo, Piovesan e Ortolani sono implacabili (14/10). Coach Beltrami chiama in campo Del Freo per Enneking e Baratella per Zakościelna. L’Omag-Mt, però dilaga. Prima un mano fuori di Nardo, poi due punti consecutivi di Parini e due di Piovesan portano l’Omag-Mt verso il successo del parziale (24/17). Il muro di Parini su Zakościelna chiude il set (25/17).

3° SET: il terzo parziale è di dominio completo del sestetto di casa. Il sestetto ospite sembra aver alzato bandiera bianca. Si parte con i punti di Ortolani e Piovesan (6/4). Ortolani, Parini, un ace di Nicolini e il muro di Nardo su Enneking lanciano le atlete marignanesi verso la vittoria. In campo non c’è storia. Il sestetto di casa con le sue splendide giocate esalta il pubblico sugli spalti. Ortolani pone fine al set e partita (25/15)

LE DICHIARAZIONI

Claudia Consoli, centrale dell’Omag-Mt: “Con Busto è sempre stato difficile giocare. Noi abbiamo un primato da mantenere e questa sera siamo state brave a giocare e mantenere alto il livello di gioco, senza fare errori, cosa che avrebbe permesso a Busto di entrare in partita. Sono contenta per me e per le mie compagne di questa splendida vittoria. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo dall’inizio della stagione perché ora ogni partita rappresenta una finale. Dobbiamo rimanere concentrate per centrare il nostro obiettivo”.

Sofia Monza, palleggiatrice della Futura Giovani Busto Arsizio: “Penso che in questo momento San Giovanni sia la squadra più forte del campionato. Siamo venute al Pala Marignano per giocare una bella partita ma le nostre avversarie hanno imposto il loro gioco e non siamo riuscite a tenergli testa. Abbiamo giocato con una formazione insolita per l’assenza di Elisa Zanette. Ora pensiamo alla prossima partita per mantenere la zona Play Off”.

PROSSIMO INCONTRO

Il prossimo appuntamento per le atlete marignanesi sarà sabato 22 marzo alle ore 17:00, al Pala Sanbapolis di Trento, nel terzo turno di ritorno della Pool Promozione contro l’Itas Trentino.

〈 〉

Serie A2 Femminile Pool Promozione

RISULTATI

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Futura Giovani Busto Arsizio 3-0 (25-20, 25-17, 25-15)

Itas Trentino-Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (21-25, 28-26, 25-21, 25-15)

C.B.L. Costa Volpino-Nuvoli’ Altafratte Padova 1-3 (25-19, 21-25, 15-25, 23-25)

U.S. Esperia Cremona-Akademia Sant’Anna Messina 0-3 (19-25, 19-25, 18-25)

Narconon Volley Melendugno-Cbf Balducci Hr Macerata 0-3 (18-25, 21-25, 22-25)

Serie A2 Femminile Pool Promozione

CLASSIFICA

Squadra Punti PG PV PP SV SP

Omag-Mt San Giovanni In M.No 67 25 22 3 71 19

Cbf Balducci Hr Macerata 62 25 21 4 67 19

Akademia Sant’Anna Messina 56 25 19 6 65 36

Futura Giovani Busto Arsizio 52 25 18 7 59 35

Itas Trentino 48 25 17 8 61 41

Valsabbina Millenium Brescia 43 25 15 10 54 43

Nuvoli’ Altafratte Padova 41 25 14 11 52 46

Narconon Volley Melendugno 37 25 12 13 48 48

U.S. Esperia Cremona 35 25 11 14 46 50

C.B.L. Costa Volpino 30 25 9 16 42 56

Serie A2 Femminile Pool Promozione

PROSSIMO TURNO

23-03-2025 17:00

Itas Trentino – Omag-Mt San Giovanni In M.No (22-03-2025 17:00)

Valsabbina Millenium Brescia – Narconon Volley Melendugno (21-03-2025 20:30)

U.S. Esperia Cremona – C.B.L. Costa Volpino (22-03-2025 17:00)

Futura Giovani Busto Arsizio – Akademia Sant’Anna Messina (22-03-2025 17:00)

Nuvoli’ Altafratte Padova – Cbf Balducci Hr Macerata

CLASSIFICA – SINTETICA

2a Giornata Ritorno 16-03-2025 – Serie A2 Femminile Pool Promozione

Omag-Mt San Giovanni In M.No 67 (22 – 3); Cbf Balducci Hr Macerata 62 (21 – 4); Akademia Sant’Anna Messina 56 (19 – 6); Futura Giovani Busto Arsizio 52 (18 – 7); Itas Trentino 48 (17 – 8); Valsabbina Millenium Brescia 43 (15 – 10); Nuvoli’ Altafratte Padova 41 (14 – 11); Narconon Volley Melendugno 37 (12 – 13); U.S. Esperia Cremona 35 (11 – 14); C.B.L. Costa Volpino 30 (9 – 16).