Lo Young Santarcangelo ritrova la vittoria col Verucchio (2-0)

F.C. YOUNG SANTARCANGELO-VERUCCHIO 2-0

IL TABELLINO

F.C. YOUNG SANTARCANGELO: 1 Hysa, 33 D. Maioli, 3 Rigoni, 4 Zaghini, 5 Vukaj (33′ st 14 Nucci), 6 Bianchi, 7 Fuchi, 8 Zanni, 9 Cecconi (46′ st 20 Gessi), 10 Drudi (20′ st 15 Bascioni), 11 Galassi (40′ st 17 Caverzan). A disp.: 12 Chiarabini, 13 E. Maioli, 16 Rocchi, 18 Canarecci, 19 Parma. All. Riccipetitoni.

VERUCCHIO: 1 Venturini, 2 Coppola (11′ st 19 Muccioli), 3 Giannini, 4 Tosi, 5 Guidomei, 6 Sacco, 7 Mazzuoli (24′ st 16 Urbinati), 8 Alvisi (39′ st 14 Berardi), 9 Fratti (28′ st 18 Alessi), 10 Sebastiani (32′ st 20 da Silva), 11 Zulli. A disp.: 12 Semprini, 13 Pecorella, 15 Michelucci, 17 Zangoli. All. Giorgini.

ARBITRO: Sani di Faenza.

RETI 3′ pt Zaghini, 7′ pt Cecconi.

AMMONITI: Cecconi, Guidomei.

NOTE. Corner: 8-3.

LA 27a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE D E LA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Young Santarcangelo e Verucchio si affrontano al “Mazzola” di sabato pomeriggio, per l’anticipo della 27a giornata del campionato di Promozione girone D. L’ultima sconfitta dei gialloblu risale proprio al derby d’andata, finito 2-0 per i rosanero. A rallentare la corsa per il primato dei clementini (terzi con 54 punti, a -8 dalla capolista Misano) sono i tanti segni X (ben nove), e in pareggio sono finite le ultime quattro partite giocate dai ragazzi del presidente Nicolini. Il Verucchio, penultimo a quota 20, è reduce da otto K.O. consecutivi, l’ultimo proprio con il battistrada Misano.

PRIMO TEMPO

2′ punizione dal limite dell’area di Fuchi, Venturini vola e devia in angolo.

Dalla bandierina Rigoni scambia corto con Drudi e mette il pallone sul secondo palo, dov’è appostato Zaghini, che insacca, nonostante il tentativo di salvataggio in extremis del portiere ospite. Young già in vantaggio dopo poco più di due minuti di gioco.

Il 2-0 arriva al 7′ ed è una perla di Cecconi, che controlla, prende la mira e supera Venturini sul secondo palo con una conclusione imparabile.

12′ secondo corner per i locali: batte sempre Rigoni, fallo in attacco.

Al 20′ il Verucchio si fa vedere in avanti con Fratti, che mette in mezzo un pallone pericoloso, Rigoni è attento e allontana.

Al 22′ la punizione dal limite dell’area di Zulli è centrale, Hysa para.

Ben più complicato l’intervento del portiere gialloblu una manciata di secondi dopo, quando deve sventare il tentativo di Alvisi, mettendo in angolo.

Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina ci prova nuovamente Zulli, la sfera non va distante dal bersaglio.

Al 26′ il tiro di Fuchi trova la deviazione in angolo di Sacco.

I padroni di casa battono due corner di fila, nulla di fatto.

30′ Alvisi va ancora alla conclusione e Hysa risponde ancora presente.

31′ numero nella sua area di Coppola, che poi però lascia la sfera a Fuchi, non ci sono compagni pronti a raccogliere il suggerimento del capitano clementino.

34′ il tentativo di Fuchi su calcio piazzato è lontano dai pali di Venturini.

36′ altra punizione da fuori area per i gialloblu: questa volta batte, Rigoni, ma il suo tiro è troppo debole per creare grattacapi a Venturini.

38′ ripartenza dello Young con Fuchi, che si porta avanti il pallone e una volta in area va alla battuta, Venturini si salva in angolo.

42′ altro tentativo del numero 7 di casa, pallone a fondo campo.

43′ corner per il Santarcangelo: batte Zanni, Drudi di testa anticipa tutti sul primo palo, ma spedisce fuori.

Si va all’intervallo, dopo un minuto di recupero, sul 2-0 per i locali.

SECONDO TEMPO

Anche nella ripresa i ragazzi di Riccipetitoni partono forte dai blocchi: al 2′ Fuchi, lanciato in avanti, serve Cecconi, che gli rende il pallone, la battuta del capitano dello Young viene contratta, ci prova allora Zanni dal limite, sfera fuori di un niente.

Una manciata di secondi dopo Cecconi si può presentare a tu per tu con Venturini, il suo diagonale è largo di poco.

Per il Verucchio è ancora Alvisi a provarci da fuori area, Hysa è attento.

14′ il destro di Sebastiani è lontano dal bersaglio.

23′ assist di Fuchi per il neoentrato Bascioni, che non può inquadrare lo specchio.

29′ Bascioni ricambia il favore, spalancando la porta a Fuchi, che spedisce incredibilmente a lato.

30′ Galassi tenta il cross, il pallone gli ritorna tra i piedi e allora va al tiro, Venturini si rifugia in angolo.

33′ Zanni batte a sorpresa una punizione dalla distanza, Venturini si oppone.

48′ Bascioni recupera di forza un pallone, si presenta a tu per tu con Venturini, che gli chiude lo specchio.

Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio. Lo Young Santarcangelo torna alla vittoria e sale a 57 in classifica. Per il Verucchio è il nono K.O. consecutivo.