La Omag-MT vince ancora: Melendugno battuta in casa sua per 3-1

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 1-3 (25-17 16-25 21-25 21-25)

IL TABELLINO

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Tanase 13, Biesso 5, Andrich 16, Joly 15, Riparbelli 9, Caracuta 1, Ferrario (L), Malik 1, Maruotti 1, Badalamenti, Passaro. Non entrate: D’onofrio (L), Fioretti. All. Giunta.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 13, Parini 9, Ortolani 18, Piovesan 15, Consoli 7, Nicolini 2, Valoppi (L), Bagnoli. Non entrate: Clemente, Ravarini, Sassolini, Merli, Meliffi (L). All. Bellano. ARBITRI: Traversa, Ancona. NOTE –

Durata set: 24′, 23′, 27′, 32′; Tot: 106′. MVP: Nardo.

Top scorers: Ortolani S. (18) Andrich E. (16) Piovesan A. (15)

Top servers: Nardo A. (2) Parini S. (2) Joly J. (2)

Top blockers: Riparbelli C. (4) Tanase A. (4) Parini S. (2)

CRONACA E COMMENTO

In attesa del derby tra la Futura Giovani Busto Arsizio e la Valsabbina Millenium Brescia di domani, lunedì 3 marzo, si sono giocate sei partite nella domenica della quarta giornata di Pool della Serie A2 Tigotà – si legge in una nota della Lega Volley Femminile -.

Prosegue senza apparenti ostacoli sulla propria strada l’Omag-Mt San Giovanni in M.no, che conferma la sua imbattibilità nella Pool Promozione espugnando la casa della Narconon Volley Melendugno con il risultato di 1-3. Tre punti che riportano a cinque le lunghezze di distanza dalla seconda in classifica, Macerata. Bell’avvio da parte delle pugliesi, che sorprendono la capolista con le fiammate di Joly (15 punti) e Andrich (16). Ma all’1-0 subìto, la squadra di coach Bellano risponde con autorità, prendendosi di forza le successive tre frazioni con i suoi tre tenori in grande spolvero: 18 punti per Ortolani, 15 per Piovesan e 13 per Nardo.

Tante emozioni e un risultato sicuramente non scontato a Trebaseleghe, dove un’ottima Nuvolì Altafratte Padova supera di slancio l’Akademia Sant’Anna Messina al tie-break. Le padovane conducono il botta e risposta dei primi quattro set, passando in vantaggio due volte ma senza fiaccare a sufficienza la resistenza delle siciliane, che puntualmente raggiungono sia nel secondo parziale che nel quarto il pareggio. La sterzata decisiva arriva appunto nel quinto gioco, con il break iniziale poi mantenuto fino al 15-11 finale. Brillano per coach Sinibaldi l’opposta Grosse Scharmann, 27 punti, e l’MVP Fiorio, 20 punti con anche il 70% di efficienza in ricezione, mentre per coach Bonafede chiude a 22 la solita Diop.

In Pool Salvezza la situazione si fa sempre più intricata. Rimane stacca la Bam Mondovì, che nonostante un terzo set combattutissimo e conclusosi solamente sul 33-35, esce sconfitta per 0-3 dalla sfida contro la Resinglass Olbia, condotta al trionfo dai 18 punti di Korhonen e i 9 della regista Pasquino, MVP. A causa della sconfitta casalinga contro la Tenaglia Abruzzo Volley, la Clai Imola Volley scivola invece in sesta posizione, sul limite che separa la salvezza dalla retrocessione ma con gli stessi punti di Casalmaggiore, settima. Match praticamente a senso unico, le imolesi, nonostante Bulovic (14 punti), non riescono mai a contendere il risultato alle abruzzesi, trascinate dai 18 punti di Ndoye.

Contemporaneamente, sia l’Orocash Picco Lecco che la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa vincono per 3-1 i rispettivi match contro l’Imd Concorezzo e la Tecnoteam Albese Volley Como. Al Pala Al Bione, dopo aver ceduto il primo set, le lecchesi di coach Milano vincono i successivi due in volata e poi il quarto con una grande rimonta dal 17-21 al 25-23. Mattatrice di serata Amoruso, superlativa con 28 punti, supportata da una buona Atamah (15 punti con 4 muri). Per le monzesi, 27 punti da Kavalenka. Al PalaParenti, le toscane partono invece superando ai vantaggi le comasche, poi si impongono 25-18 nel secondo parziale prima di lasciare alle ospiti il terzo (23-25). Ma anche per merito del duo Salinas-Vecerina, rispettivamente top scorer con 20 punti e MVP con 19, la squadra di coach Bracci perfeziona il 3-1 finale, nonostante il trio di avversarie a quota 13 punti, Veneriano, Colombino e Baldi.

Serie A2 Femminile Pool Promozione

RISULTATI

Narconon Volley Melendugno-Omag-Mt San Giovanni In M.No 1-3 (25-17, 16-25, 21-25, 21-25)

Futura Giovani Busto Arsizio-Valsabbina Millenium Brescia 0-0 Non ancora disputata

Itas Trentino-C.B.L. Costa Volpino 3-0 (25-14, 26-24, 25-16)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Akademia Sant’Anna Messina 3-2 (25-19, 21-25, 25-23, 19-25, 15-11)

U.S. Esperia Cremona-Cbf Balducci Hr Macerata 0-3 (16-25, 29-31, 22-25)

CLASSIFICA

Squadra Punti PG PV PP SV SP

Omag-Mt San Giovanni In M.No 58 22 19 3 62 18

Cbf Balducci Hr Macerata 53 22 18 4 58 17

Akademia Sant’Anna Messina 50 22 17 5 59 32

Futura Giovani Busto Arsizio 48 21 17 4 53 25

Itas Trentino 45 22 16 6 56 34

Valsabbina Millenium Brescia 38 21 13 8 46 35

Nuvoli’ Altafratte Padova 35 22 12 10 45 41

U.S. Esperia Cremona 35 22 11 11 46 41

Narconon Volley Melendugno 31 22 10 12 42 44

C.B.L. Costa Volpino 30 22 9 13 39 47

PROSSIMO TURNO

09-03-2025 17:00

Omag-Mt San Giovanni In M.No – U.S. Esperia Cremona

Valsabbina Millenium Brescia – Nuvoli’ Altafratte Padova

C.B.L. Costa Volpino – Narconon Volley Melendugno (09-03-2025 15:30)

Itas Trentino – Akademia Sant’Anna Messina (08-03-2025 16:00)

Cbf Balducci Hr Macerata – Futura Giovani Busto Arsizio

CLASSIFICA – SINTETICA

4a Giornata Andata 02-03-2025 – Serie A2 Femminile Pool Promozione

Omag-Mt San Giovanni In M.No 58 (19 – 3); Cbf Balducci Hr Macerata 53 (18 – 4); Akademia Sant’Anna Messina 50 (17 – 5); Futura Giovani Busto Arsizio 48 (17 – 4); Itas Trentino 45 (16 – 6); Valsabbina Millenium Brescia 38 (13 – 8); Nuvoli’ Altafratte Padova 35 (12 – 10); U.S. Esperia Cremona 35 (11 – 11); Narconon Volley Melendugno 31 (10 – 12); C.B.L. Costa Volpino 30 (9 – 13).