La Granfondo Riccione pronta ai nastri di partenza

Conto alla rovescia per la Granfondo Riccione che domenica 23 marzo celebrerà la sue ventitreesima edizione. La storica e attesissima cicloturistica, organizzata da Euro Bike Riccione e Bicifestival Riccione e promossa dal Comune di Riccione, dà l’avvio al ricco calendario primaverile dello sport nella Perla verde.

Il programma

La Granfondo Riccione prenderà il via domenica 23 marzo alle 8 da viale Ceccarini, conducendo i partecipanti attraverso alcuni dei borghi più belli delle colline di Romagna, Marche e Repubblica di San Marino. Da viale Ceccarini i ciclisti percorreranno in sfilata il tratto cittadino lungo i viali Milano e D’Annunzio fino a viale Verdi. Da qui la carovana proseguirà lungo viale Emilia fino a viale Flaminia per arrivare, in viale Veneto, dove partirà la gara vera e propria.

La Granfondo, di tipo cicloamatoriale, si sviluppa su un percorso di 104 chilometri con un dislivello di 1.729 metri. In parallelo si svolgerà la Mediofondo, con un tracciato di 62,4 chilometri e un dislivello di 913 metri. I due percorsi attraverseranno Rimini, Coriano, Montegiardino (Repubblica di San Marino), Sassofeltrio, Gemmano, Montefiore Conca, Morciano di Romagna, Tavoleto, Montecalvo in Foglia, Mondaino, Saludecio, San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna, San Clemente, Misano Adriatico e Coriano, per poi concludersi ai parchi Aquafan e Oltremare di Riccione.

Durante il percorso, i ciclisti avranno la possibilità di sostare per un ristoro offerto dalle amministrazioni locali e dalle pro loco nei punti di Gemmano, Tavoleto e Saludecio.

L’arrivo scaglionato è previsto dalle 11 alle 13 in viale Ascoli Piceno di fronte ai parchi Oltremare e Aquafan del gruppo Costa Edutainment, partner dell’evento. Qui i ciclisti saranno accolti con un’area ristoro, prima di spostarsi al Palazzo del Turismo per il tradizionale pasta party, realizzato dagli studenti della scuola alberghiera e di ristorazione Ial, in collaborazione con il Consorzio Bike Hotels di Riccione.

In occasione della Granfondo, domenica 23 marzo, viale Ascoli Piceno sarà chiuso al traffico dalle 7 alle 19.

Il villaggio in piazzale Ceccarini

Piazzale Ceccarini sarà il cuore pulsante della Granfondo, ospitando il villaggio dell’evento. Qui verrà allestita un’ampia area espositiva dedicata alle aziende leader nel settore ciclistico, con le ultime novità in fatto di materiali tecnici. All’interno del villaggio troveranno spazio anche le eccellenze enogastronomiche del territorio, dal vino all’olio fino ai prodotti tipici dell’entroterra, a testimonianza del forte legame tra mare e collina che caratterizza la Granfondo Riccione.

Gli eventi collaterali della Granfondo Riccione

Sabato 22 marzo, al mattino, è in programma la Perla verde gravel di Riccione, un evento aperto a tutti con due percorsi tra cui scegliere. Il tracciato “Onferno”, più impegnativo di 77 chilometri con dislivello 1.433 metri, si snoda tra vigneti e salite panoramiche fino alla Riserva naturale di Onferno. Il percorso “Montefiore”, di 52 chilometri con un dislivello 540 metri, attraversa carraie sterrate e single track, passando per un’antica miniera di zolfo fino alla suggestiva Rocca malatestiana, dopo aver attraversato un bosco di querce secolari. Sono previsti punti di ristoro alle porte delle Grotte di Onferno e di fronte alla Rocca di Montefiore Conca.

Sabato pomeriggio, dalle 14 alle 17, è in programma la sfilata in bicicletta Women on bike organizzata in collaborazione con la commissione Pari opportunità del Comune di Riccione. L’iniziativa rientra tra gli eventi del mese di marzo per celebrare la Giornata internazionale della donna. La biciclettata parte da piazzale Ceccarini.

Nel pomeriggio di sabato torna un’iniziativa molto apprezzata dai più piccoli, la gimkana in piazzale Giardini Montanari, per i bambini fino agli 11 anni, organizzata da Bicifestival in collaborazione con Euro Bike Riccione.

Domenica 23, dalle 13:30 alle 16:30, si svolgerà anche il Secondo Trofeo Città di Riccione Memorial Cristina Pesaresi, una gara ciclistica riservata alle categorie Esordienti e Allieve donne, organizzata da Bicifestival in collaborazione con Euro Bike Riccione. Le gare si svolgono in un percorso ad anello con partenza e arrivo in viale Ascoli Piceno.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a scaricare i percorsi GPX aggiornati domani, sabato 22 marzo.

Tutte le informazioni alla pagina ufficiale www.granfondoriccione.com.