La Ginnastica Riccione Academy con un piede nelle Final Eight di Firenze

Una prestazione tutto cuore ha permesso alla Ginnastica Riccione Academy di chiudere al nono posto la seconda prova del campionato di A1 di Ginnastica Artistica Femminile, disputatasi sabato 8 marzo al Palaprometeo Estra Liano Rossini di Ancona, con un punteggio di 149.400 che consente alle ragazze del presidente Francesco Poesio di occupare la sesta posizione in classifica generale (con 304.900 punti) e di mettere un piede nelle Final Eight di Firenze che assegneranno lo scudetto.

La squadra della Perla Verde ha perso per un infortunio il suo prestito straniero: la campionessa olimpica Viktoriia Listunova, che durante un allenamento ha subito la rottura del tendine d’Achille. Una defezione grave, che ha privato la Ginnastica Riccione Academy della sua atleta di punta. Ad Ancona si sono così presentate la capitana Adriana Poesio insieme a Rebecca Aiello, Sofia Brocchi e Rebecca Casula, accompagnate da Aurora Pilolla, ancora in borghese.

“È stata una prova di carattere da parte delle ragazze, che hanno espresso un grande senso di squadra e un’unione di intenti, fondamentali per centrare questo piazzamento – commenta il presidente del club, Francesco Poesio -. Hanno sfiorato i 150 punti, un risultato che ci permetterà, anche se non è ancora matematico (ma siamo al 99%), di rimanere nella massima categoria per il terzo anno consecutivo e molto probabilmente di andare per il secondo anno di fila alle finali scudetto”.

Tutte le ginnaste hanno messo il loro mattoncino, con sugli scudi Rebecca Aiello. “Rebecca ha di nuovo superato i 53 punti, confermando di aver raggiunto un ottimo livello sia a livello tecnico che fisico. Adriana Poesio e Sofia Brocchi sono cresciute molto rispetto alla prima gara. E anche Rebecca Casula ha dato il suo apporto. Così com’è stata importante la presenza di Aurora Pilolla, che sta recuperando dall’infortunio ed è voluta stare vicina alle compagne di squadra anche in questa occasione”.

La squadra ha reagito con maturità all’infortunio della sua stella russa, un macigno dal punto di vista psicologico. “Le ragazze sono rimaste scosse quando hanno saputo dell’infortunio della Listunova, che era un punto di riferimento per loro – continua il presidente della Ginnastica Riccione Academy -. Ma dopo un paio di giorni abbiamo notato che la concentrazione e la determinazione in palestra si sono intensificate, c’è stato uno scatto di maturità che le nostre ginnaste hanno poi portato in campo gara. Credo che molti non si aspettassero questa reazione da parte delle nostre ragazze. Siamo così andati a centrare un risultato davvero importante in questo momento”.

La terza ed ultima prova prima delle Final Eight è in calendario sabato 22 marzo a Desio. “Andremo in Lombardia con l’obiettivo di confermare questa unione tra tutte le ragazze e per cercare di fare un’altra ottima prestazione. E perché no, magari anche cercando di migliorare sia le esecuzioni che i punteggi di Ancona. Noi stiamo portando avanti un percorso di crescita con le nostre forze. La squadra c’è!” conclude Poesio.