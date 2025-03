Campionato Serie D: Il programma della 29a giornata

🔊 Ascolta audio

Un solo anticipo in programma nella ventinovesima giornata di Serie D (trentatreesima per i Gironi A, B e C) che si tornerà a giocare alle 15 in ragione del cambio dell’ora legale. Il turno si apre domani sabato 29 Marzo alle 20.30 con la gara del Girone E Seravezza-Livorno.

Tutte le altre squadre scenderanno, dunque, in campo domenica 30 marzo a cominciare alle ore 14.15 per l’anticipo Ilvamaddalena-Puteolana. Dopo le gare al nuovo orario ufficiale seguiranno i seguenti posticipi: ore 15.30 Dolomiti Bellunesi-Caravaggio (C), Treviso-Villa Valle (C), Savoia-Atletico Lodigiani (G), Sarnese-Real Monterotondo (G), Nocerina-Palmese (H), Angri-Martina (H), Castrumfavara-Sancataldese (I), Licata-Siracusa (I), Reggina-Vibonese (I); ore 16 Virtus Francavilla-Città di Fasano (H), Ugento-Casarano (H); ore 18.30 Grosseto-Fezzanese. Nel Girone A turno di riposo per il Bra, nel Girone I stop per l’Enna.

Tra le variazioni di campo figurano Casatese Merate-Palazzolo (B, Comunale di Merate), Ciliverghe Mazzano-Chievoverona (B, campo di Molinetto Mazzano) e Progresso-Fiorenzuola (D, campo Zucchini di Budrio).

La partita del Girone G Cynthialbalonga-Trastevere si disputerà a porte chiuse al campo di Pavona, Albano Laziale (Rm).

Anche questa giornata spazio al meglio della Serie D su Vivo Azzurro Tv con il big match del Girone I Reggina-Vibonese in diretta gratuita sulla piattaforma digitale FIGC. Collegamento dallo stadio ‘Oreste Granillo a partire dalle ore 15.15.

SERIE D- 29ª GIORNATA (33ª GIRONI A-B-C)

Le designazioni arbitrali

Girone A: Asti – Oltrepò (Jusufoski, Mestre), Vogherese – Chieri (Pandini, Bolzano), Borgaro Nobis – Vado (Oristanio, Perugia), Cairese – Gozzano (Copelli, Mantova), Città di Varese – Lavagnese (Menozzi, Treviso), Fossano – Saluzzo (Femia, Locri), Imperia – Chisola (Piciucco, Campobasso), Ligorna – Novaromentin (Battistini, Lanciano), Sanremese – Derthona (Tuderti, Reggio Emilia). *riposa Bra

Girone B: Club Milano – Sant’Angelo (Lazzara, Barcellona Pozzo di Gotto), Casatese Merate– Palazzolo (Tassano, Chiavari), Castellanzese – San Giuliano City (Gagliardi, San Benedetto del Tronto), Ciliverghe Mazzano – ChievoVerona (Coppola, Castellammare di Stabia), Crema– Varesina (Nencioli, Prato), Magenta – Arconatese (Fresu, Sassari), Nuova Sondrio – Fanfulla (Kurti, Mestre), Ospitaletto– Desenzano (Bortolussi, Nichelino), Pro Sesto– Folgore Caratese (Galiffi, Alghero), Vigasio– Breno (Scarati, Termoli).

Girone C: Adriese – Portogruaro (Raineri, Como), Bassano Virtus– Este (Abu Ruqa, Roma 2), Brian Lignano – Campodarsego (Molinaro, Lamezia Terme), Brusaporto – Mestre (Iurino, Venosa), Calvi Noale – Virtus Ciserano Bergamo (Noce, Genova), Chions – Montecchio Maggiore (Mirri, Savona), Dolomiti Bellunesi – Caravaggio (Isoardi, Cuneo), Luparense – Cjarlins Muzane (Lascaro, Matera), Real Calepina– Lavis (Augello, Agrigento), Treviso– Villa Valle (Maresca, Napoli).

Girone D: Lentigione – Cittadella Vis S. Paolo (La Luna, Collegno), Piacenza– Victor San Marino (Caggiari, Cagliari), Pistoiese– United Riccione (Cerqua, Trieste), Prato – Tau (Abou El Ella, Milano), Progresso – Fiorenzuola (Virgili, Olbia), Ravenna– Corticella (Zini, Udine), Sammaurese– Imolese (Moncalvo, Collegno), Sasso Marconi– Forlì (Eremitaggio, Ancona), Tuttocuoio– Zenith Prato (D’Andria, Nocera Inferiore).

Girone E: Aquila Montevarchi – Fulgens Foligno (Paccagnella, Bologna), Ghiviborgo – Sangiovannese (Catalani, Ciampino), Orvietana– Terranuova Traiana (Bonasera, Enna), Ostia Mare– Sporting Trestina (Bruschi, Ferrara), Poggibonsi– Flaminia CivitaCastellana (Scarano, Seregno), San Donato Tavarnelle – Follonica Gavorrano (Targhetta, Castelfranco Veneto), Seravezza Pozzi – Livorno (Ammannati, Firenze), Siena– Figline (Decimo, Napoli), Grosseto – Fezzanese (Losapio, Molfetta).

Girone F: Ancona– Atletico Ascoli (Rashed, Imola), Avezzano– Notaresco (Benestante, Aprilia), Castelfidardo– L’Aquila (Mancini, Pistoia), Chieti– Civitanovese (Trombello, Como), Città di Isernia– Recanatese (Nuckchedy, Caltanissetta), Città di Teramo– Termoli (Castelli, Ascoli Piceno), Vigor Senigallia – Sambenedettese (Pasquetto, Crema), Forsempronese– Roma City (Frazza, Schio), Sora– Fermana (Casali, Cesena).

Girone G: Atletico Uri – Guidonia Montecelio (Palmieri, Avellino), Sarrabus Ogliastra – Olbia (Buzzone, Enna), Cynthialbalonga – Trastevere (Ercole, Latina), Gelbison– Cassino (Guitaldi, Rimini), Ilvamaddalena – Flegrea Puteolana (Faye, Brescia), Latte Dolce Sassari – Anzio (Marinoni, Lodi), Sarnese– Real Monterotondo (Gervasi, Cosenza), Savoia– Atletico Lodigiani (Vigo, Lodi), Terracina– Paganese (Niccolai, Pistoia).

Girone H: Fidelis Andria – Costa d’Amalfi (Gianni’, Reggio Emilia), Francavilla – Gravina (Scarpati, Formia), Francavilla– Città di Fasano (Lotito, Cremona), Manfredonia– Ischia (Moretti, Cesena), Matera– Brindisi (Santinelli, Bergamo), Nardò – Acerrana (Macrina, Reggio Calabria), Nocerina– Palmese (Spina, Barletta), Angri – Martina (Giordani, Aprilia), Ugento – Casarano (Aronne, Roma 1).

Girone I: Castrumfavara – Sancataldese (Sacco, Novara), Acireale – Paternò (Tierno, Sala Consilina), Città di S.Agata – Sambiase (Merlino, Pontedera), Licata – Siracusa (D’Agnillo, Vasto), Nuova Igea Virtus– Pompei (Scicolone, San Donà di Piave), Ragusa – Nissa (Pascali, Pistoia), Reggina– Vibonese (Martini, Valdarno), Scafatese– Locri (Collier, Gallarate). *riposa Enna