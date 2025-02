Scuderia Malatesta: Two Castles, Jacopo Rigo alla prima sulla N5

🔊 Ascolta audio

Era già stato preannunciato sul prestigioso palcoscenico di Rally Racing Meeting, ad inizio Febbraio in occasione delle premiazioni griffate N5 Italia per la stagione 2024, ma ora il tempo dell’attesa è quasi giunto al termine.

Il prossimo fine settimana Jacopo Rigo, terza generazione di una famiglia nella quale il rally è un’autentica vocazione, scenderà in campo, per la prima volta, su una trazione integrale.

Stiamo parlando della pluridecorata Citroen DS3 N5, curata da Power Brothers, con la quale il padre, Riccardo Rigo, ha conquistato lo scorso anno il titolo nel Trofeo N5 Terra.

Un esordio, quello del giovane portacolori di Scuderia Malatesta, che firmerà la terza presenza ufficiale, unendosi alle due apparizioni vissute lo scorso anno sull’Opel Adam R2 di famiglia.

“Non posso che partire ringraziando mio papà – racconta Jacopo Rigo – che mi ha dato la possibilità di affrontare questa nuova esperienza. Ho cominciato con i rally lo scorso anno ed ho disputato solamente due gare, tutte su terra, con un’Opel Adam R2. Salire su una vettura così potente, a quattro ruote motrici, sembra ancora un bel sogno. Non vedo l’ora di iniziare. Grazie a tutti i partners, alla Scuderia Malatesta, a Power Brothers ed all’amico Santino.”

Detto dell’importante cambio sul fronte tecnico il giovane di casa Rigo potrà contare su solide certezze, ad iniziare da quella proveniente dal sedile di destra con il ritrovato Mirco Gabrielli. L’esperto navigatore sammarinese ha affiancato il pilota di Borgo Valsugana in entrambe le presenze targate 2024, oltre che aver condiviso l’abitacolo con il padre in terra sarda. Ad agevolare ulteriormente il percorso di apprendimento del trentino la conoscenza di un evento, il Rally Day Two Castles del weekend, che lo ha visto muovere qui i suoi primi passi.

“Continuerò a condividere l’abitacolo con Mirco Gabrielli – aggiunge Jacopo Rigo – e da lui avrò modo di imparare molto, avendo una lunga esperienza oltre che conoscere una vettura sulla quale ha corso con mio padre lo scorso anno. Il Due Castelli è stata la mia prima gara quindi, per quanto possa contare, sapere che cosa mi aspetta sarà di certo un piccolo aiuto.”

Una sola giornata di gara effettiva, quella di Domenica 23 Febbraio valevole per il Gravel Rally Challenge, vedrà Rigo impegnato su poco più di cinquantacinque chilometri cronometrati, tutti su terra, suddivisi sui tratti cronometrati di “Lim – Dvigrad” (5,64 km), “Dvigrad – Barat” (8,05 km), “Barat – Dvigrad” (8,19 km) e “Dvigrad – Lim” (5,66 km), da ripetere per due tornate.

“Un percorso molto veloce – conclude Rigo – che è caratterizzato da lunghi rettilinei ma anche da una sede stradale molto stretta. È un percorso che si adatta al mio stile di guida ma non mi aspetto alcun risultato. L’obiettivo resta quello di fare esperienza e solo mettendo assieme tanti chilometri si può crescere. Cercheremo di fare del nostro meglio e poi si vedrà.”