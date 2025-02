Scontri diretti in cima alla Pool Promozione: Messina-Busto e San Giovanni-Trento

🔊 Ascolta audio

Terza giornata in una settimana per la Serie A2 Tigotà, che dopo la Regular Season si è già tuffata prepotentemente nella Pool Promozione e nella Pool Salvezza – si legge in una nota della Lega Volley Femminile -.

Dopo l’exploit nello scontro diretto, l’Omag-Mt San Giovanni in M.no ha guadagnato un altro punto sulle inseguitrici. Ma di fronte alla capolista si presenterà un altro scoglio, l’Itas Trentino sconfitta in Coppa Italia e al momento quinta in classifica. Un’occasione per le romagnole non solo per confermare il proprio eccellente stato di forma, ma anche per provare ad approfittare di un altro scontro diretto in vetta, quello tra la seconda Akademia Sant’Anna Messina, 48 punti, e la sconfitte del big match di mercoledì, Futura Giovani Busto Arsizio, scivolata al quarto posto (46 punti).

Tra siciliane e bustocche, la Cbf Balducci Hr Macerata, 47 punti, tenterà di non sprecare l’opportunità consegnatale dal calendario cercando di ottenere il massimo dalla sfida casalinga contro la Nuvolì Altafratte Padova. Negli altri match, due gare che coinvolgeranno squadre a caccia di un posto ai Playoff: la Narconon Volley Melendugno ospiterà la Valsabbina Millenium Brescia, la Cbl Costa Volpino accoglierà l’Us Esperia Cremona.

In Pool Salvezza, le prime giornate hanno rimesso in discussione gran parte della classifica, avvicinando molto il fondo alla zona centrale. Nell’anticipo del sabato, dopo due k.o. consecutivi e unica con zero punti guadagnati nelle prime due, la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, quinta a 19 punti, dovrà rimettersi subito in marcia in casa della Resinglass Olbia perché il punto di margine sul settimo posto potrà essere assaltato dall’Orocash Picco Lecco, 18 punti, ospite della Tenaglia Abruzzo Volley, imbattuta in questa seconda fase e in risalita a quota 10 punti.

Ottava e nona, anche la Bam Mondovì e l’Imd Concorezzo non avranno alcuna intenzione di deporre le rispettive armi: trasferta in casa della capolista Trasporti Bressan Offanengo, in leggera flessione dopo due sconfitte al tie-break, per le piemontesi, match casalingo contro la sesta in classifica (19 punti) Volleyball Casalmaggiore per le brianzole. Leggermente più in sicurezza al terzo e quarto posto, il confronto tra la Tecnoteam Albese Volley Como e la Clai Imola Volley servirà soprattutto per mettere punti in cascina ed evitare rischi.