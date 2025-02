Pool Promozione: il primo avversario dell'Omag-MT è la Nuvolì Altafratte Padova

🔊 Ascolta audio

Il momento più atteso della Serie A2 Tigotà è alle porte: cominceranno nel fine settimana del 15-16 febbraio la Pool Promozione e la Pool Salvezza. Le migliori cinque squadre dei gironi A e B si affronteranno per il primo slot promozione e per conquistare i Playoff, che coinvolgeranno i team dal secondo al quinto posto. Come negli anni passati saranno dieci le giornate, con cinque sfide di andata e ritorno tra i club non incontratesi nella prima fase – si legge in una nota della Lega Volley Femminile -.

I punti conquistati nelle Pool si sommeranno a quelli della Regular Season. Partirà quindi davanti a tutte l’Omag-Mt San Giovanni in M.no (46 punti), fresca vincitrice della Coppa Italia, che domenica alle 17:00 ospiterà la Nuvolì Altafratte Padova (ottava, 31 punti). Alle spalle delle romagnole, la Futura Giovani Busto Arsizio, 43 punti, di scena contro la Cbl Costa Volpino (29).

Due squadre appaiate a 42 punti dietro le bustocche: l’Akademia Sant’Anna Messina, che sfiderà in Puglia la Narconon Volley Melendugno (31) e la Cbf Balducci Hr Macerata, protagonista del primo scontro diretto d’alta quota contro l’Itas Trentino, indietro di 4 punti e recentemente affidata a Michele Parusso, subentrato a Davide Mazzanti in settimana dopo il k.o. in finale di Coppa Italia. Infine, in campo anche l’Us Esperia Cremona contro la Valsabbina Millenium Brescia, sesta e settima con 32 punti, uniche a giocare domani, sabato 15 febbraio, alle 21.

Stesso programma per la Pool Salvezza, che invece accoglierà le cinque peggiori squadre dei due gironi: le quattro della Pool con meno punti al termine delle dieci giornate retrocederanno in Serie B1. Anche in questo caso, il calendario offrirà subito uno scontro diretto: la Tenaglia Abruzzo Volley, fanalino di coda con 5 punti, ospiterà la Bam Mondovì, terzultima a quota 11. Tra loro due, con 10 punti, l‘Imd Concorezzo, che invece accoglierà la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa (quarta, 19 punti).

Al momento quartultima, l’Orocash Picco Lecco (14 punti) avrà subito un impegno da non sottovalutare, il derby contro la Tecnoteam Albese Volley Como (24 punti). Con due punti di vantaggio sulle lecchesi, non dovrà compiere passi falsi la Volleyball Casalmaggiore, che anticiperà a sabato (ore 16) il confronto con la Resinglass Olbia (26 punti). Infine, la migliore del lotto, la Trasporti Bressan Offanengo (30 punti), farà visita alla Clai Imola Volley (19).

Omag-MT San Giovanni In M.No-Nuvolì Altafratte Padova

Dopo la fantastica domenica in cui la Omag-MT ha trionfato nella finale di Coppa Italia all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, aggiudicandosi per la seconda volta l’ambitissimo trofeo della sua fantastica favola pallavolistica, la squadra e tutto lo staff tecnico si sono ritrovati in palestra per rituffarsi a capofitto in clima campionato.

Nella prima giornata della Pool Promozione arriva al Pala Marignano il team della Nuvolì Altafratte Padova. La squadra “patavina” si era prefissata a inizio stagione l’obiettivo della salvezza, centrata con l’ottimo quarto posto alla fine della Regular Season del girone B e ora è una delle protagoniste della Pool Promozione. Il team veneto, allenato dal romano Marco Sinibaldi, lo scorso anno all’Itas Trentino in A1, potrà giocare questa seconda fase della stagione senza particolari pressioni e può recitare il ruolo di guastafeste per le squadre che incontrerà sulla sua strada.

La formazione del Presidente Rizzo è stata completamente rinnovata. In cabina di regia è arrivata Martina Stocco, gli fa da contraltare una vecchia conoscenza del pubblico marignanese, la piemontese Chiara Ghibaudo. Il ruolo di opposto è tutto straniero, ricoperto dalla tedesca Lena Grosse Scharman e dalla lettone Vlada Pridakto. Nel reparto schiacciatrici, Padova può vantare l’esperienza di Cristina Fiorio (classe 1997) e lo spessore della giovane rivelazione, classe 2006, Erika Esposito. Al centro coach Sinibaldi dispone di tutta la maturità di Laura Bovo e dell’unica atleta confermata dal roster della scorsa stagione, la milanese Ilaria Fanelli. Un’altra certezza arriva dal capitano di Altafratte, Marianna Maggipinto, il libero che ha già giocato per due stagioni in serie A1 e che lo scorso anno ha difeso i colori di Città di Messina.

Coach Massimo Bellano dispone di tutte le sue atlete perciò schiererà lo Starting six classico con Nicolini in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte ad entrare nella mischia in questa prima gara di Pool Promozione davanti al proprio pubblico.

Dichiarazioni



Massimo Bellano (Omag-Mt San Giovanni In M.No): “Altafratte è una squadra che nelle ultime cinque partite ha ottenuto quattro vittorie e una sola sconfitta. Questo dimostra che il sestetto veneto è in forma e che quindi può creare alla nostra squadra serie difficoltà. Inoltre è un team, soprattutto nelle titolari, che ha un buon servizio, aggressivo, che mette, così, le giocatrici in condizioni di sviluppare al meglio la fase break. Con il muro-difesa sono molto organizzate. Per cui è una partita da affrontare con grande attenzione e concentrazione ed è un inizio di questa seconda fase della stagione più difficile e complicato di quello che può far apparire la classifica. La Nuvolí Altafratte Padova è un’avversaria da non sottovalutare; occorre giocare con molta attenzione eliminando le scorie delle soddisfazioni di Coppa. Le difficoltà si presenteranno sicuramente e andranno affrontate con pazienza cercando di far bene sia nella fase di attacco, sia, in caso non si vada a terra con la prima palla, poi con il muro, la difesa e il contrattacco”.



Chiara Ghibaudo (Nuvolì Altafratte Padova): “Domenica affronteremo un’avversaria già di per sé molto carica e resa ancora più forte dal fatto d’aver appena vinto la Coppa Italia. Sarà importante partire bene sin dai primi punti in modo che la loro aggressività non ci sovrasti impedendoci di trovare il nostro ritmo gara. Incontreremo una squadra che esprime un ottimo gioco, molto rapido e vario, per vincere dovremo puntare sull’imprevedibilità e sulla costanza. Personalmente tornare nel palazzetto di San Giovanni è un’emozione immensa, non vedo l’ora di riabbracciare tutta la dirigenza e gli splendidi “Nipoti”. Dall’altra parte ci saranno tante ex compagne con le quali ho condiviso una stagione per me molto importante, questo è uno stimolo in più per me e non fa che aumentare ancora di più la mia voglia di giocare e farlo bene”.

Curiosità ed ex

I due sestetti non si sono mai incontrati. L’Omag-MT nella prima parte della stagione ha disputato 18 incontri, vinti 15 e persi 3, il sestetto patavino ha vinto 10 gare e subito 8 sconfitte. Tra le fila di Altafratte gioca la palleggiatrice Chiara Ghibaudo, una ex “Zia” in forza al club del Presidente Manconi nella stagione 2023/2024.

GLI ARBITRI

A dirigere l’incontro saranno il primo arbitro Fontini Simone e il secondo Viterbo Dalila. Video check: Porti Luca Segnapunti referto elettronico: Righi Francesca

Come seguire la gara

Il Campionato di Serie A2 Tigotà è disponibile in esclusiva in diretta streaming su VBTV in modalità free: basterà registrarsi sulla piattaforma per potere vedere tutti gli incontri gratuitamente. Aggiornamento live anche sui canali social del club.

1ª giornata di andata Pool Promozione A2 Tigotà

Sabato 15 febbraio 2025, ore 21.00

U.S. Esperia Cremona – Valsabbina Millenium Brescia

Arbitri: Kronaj David, Faia Riccardo

Video Check: Dellapina Chiara

Domenica 16 febbraio 2025, ore 17.00

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Nuvolì Altafratte Padova

Arbitri: Fontini Simone, Viterbo Dalila

Video Check: Porti Luca

C.B.L. Costa Volpino – Futura Giovani Busto Arsizio

Arbitri: Giorgianni Giovanni, Pescatore Luca

Video Check: Conti Chiara

Narconon Volley Melendugno – Akademia Sant’Anna Messina

Arbitri: Morgillo Davide,

Video Check: Tolomeo Davide

Itas Trentino – Cbf Balducci Hr Macerata

Arbitri: Cecconato Luca, Pazzaglini Marco

Video Check: Toldo Daniele



Classifica

Omag-Mt San Giovanni In M.No 46, Futura Giovani Busto Arsizio 43, Akademia Sant’Anna Messina 42, Cbf Balducci Hr Macerata 42, Itas Trentino 38, Valsabbina Millenium Brescia 32, U.S. Esperia Cremona 32, Nuvolì Altafratte Padova 31, Narconon Volley Melendugno 31, C.B.L. Costa Volpino 29.