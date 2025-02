L'Omag-MT continua la sua marcia vincente: 3-1 con Itas Trentino

🔊 Ascolta audio

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – ITAS TRENTINO 3-1 (25-17 28-30 26-24 25-22)

IL TABELLINO

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 12, Parini 5, Ortolani 19, Piovesan 11, Consoli 14, Nicolini 2, Valoppi (L), Bagnoli, Sassolini. Non entrate: Ravarini, Monti, Clemente, Meliffi (L). All. Bellano.

ITAS TRENTINO: Kosareva 6, Marconato 5, Batte 1, Ristori 13, Molinaro 16, Prandi 2, Fiori (L), Bassi 13, Zojzi 9, Weske 4, Pizzolato 2, Iob. Non entrate: Zeni (L). All. Parusso.

ARBITRI: Polenta, Galteri.

NOTE – Durata set: 22′, 31′, 27′, 25′; Tot: 105′. MVP: Consoli.

Top scorers: Ortolani S. (19) Molinaro B. (16) Consoli C. (14)

Top servers: Molinaro B. (3) Bassi M. (1) Zojzi A. (1)

Top blockers: Molinaro B. (4) Zojzi A. (4) Marconato G. (2)

LA NOTA DELLA LEGA VOLLEY FEMMINILE

La Pool Promozione e la Pool Salvezza continuano a regalare emozioni in Serie A2 Tigotà.

Continua ad accumulare margine sulle inseguitrici l’Omag-MT San Giovanni in M.no, che non arresta la propria corsa verso la promozione e dopo un match aperto e affatto semplice supera 3-1 l’Itas Trentino, a due settimane dal successo di Coppa. Tolto il primo set, vinto 25-17 dalle romagnole, la gara si dimostra equilibratissima, con due set chiusi ai vantaggi (28-30 e 26-24) e l’ultimo terminato 25-22. A brillare sono le centrali delle due squadre, Consoli, MVP grazie ai suoi 14 punti con il 75% in attacco e 2 muri, e Molinaro, 16 punti per coach Parusso.

La vittoria piena permette alla squadra di coach Bellano di guadagnare due punti sull’Akademia Sant’Anna Messina, sconfitta al tie-break nel big match contro la Futura Giovani Busto Arsizio, tornata in sella dopo la sconfitta dell’infrasettimanale contro San Giovanni. Le siciliane di coach Bonafede riescono per due volte a sedare i tentativi di fuga delle bustocche, ma nel decisivo quinto gioco cedono 11-15. I 26 punti di Diop e i 19 dell’americana Vernon vengono neutralizzati dalle solite Enneking, 25 punti, e Zanette, 21. Ad approfittarne è la Cbf Balducci Hr Macerata, che grazie al 3-0 in un’ora e mezza di gioco alla Nuvolì Altafratte Padova sale in seconda posizione a -5 dalla capolista. Sugli scudi sempre Decortes, determinante con i suoi 22 punti.

Nella seconda metà della classifica, a sorridere sono la Valsabbina Millenium Brescia e l’Us Esperia Cremona, entrambe protagoniste di un doppio 1-3 esterno ai danni della Narconon Volley Melendugno e della Cbl Costa Volpino. Due partite sicuramente tirate e decise per dei dettagli: per le giallonere fondamentali i 24 punti di Siftar e i 17 di Pistolesi, per le gialloblu rilevanti i 19 punti a testa di Taborelli e Bellia ma anche i 18 punti, con ben 7 muri, della centrale Munarini.

In Pool Salvezza il colpo più importante lo mette a segno l’Orocash Picco Lecco che, grazie all’1-3 in casa della Tenaglia Abruzzo Volley, esce per la prima volta dalla zona retrocessione superando la Volleyball Casalmaggiore, frenata al tie-break dall’Imd Concorezzo. Le ragazze di coach Milano si fanno preferire alle padrone di casa per la gestione dei momenti cruciali dell’incontro, a giocare poi un ruolo centrale sono Amoruso, 22 punti, e Mangani, 21 e inarrestabile al servizio con 6 ace. La squadra di coach Cuello cede invece alle corregionali, guidate da coach Delmati, dopo essere riuscita per due volte a pareggiare i tentativi di fuga delle brianzole. Il tie-break è però un monologo: 15-8. Elettrizzante il due contro due a referto: Kavalenka e Tsitsigianni si confermano in gran forma con 23 e 22 punti, Montano va un’altra volta vicina ai trenta chiudendo a 29 mentre Costagli si ferma a 22 (3 ace e 3 muri).

Nelle altre due partite, doppio 3-0 della Trasporti Bressan Offanengo e della Tecnoteam Albese Volley Como. Le neroverdi spengono la Bam Mondovì soprattutto per merito delle centrali Salvatori e Caneva, rispettivamente 12 e 11 punti con 7 muri di coppia. Le comasche beneficiano invece di una Rimoldi efficace in regia e dei 17 punti di Grigolo per piegare la Clai Imola Volley.

Serie A2 Femminile Pool Promozione

RISULTATI

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Itas Trentino 3-1 (25-17, 28-30, 26-24, 25-22)

Narconon Volley Melendugno-Valsabbina Millenium Brescia 1-3 (22-25, 25-20, 23-25, 22-25)

C.B.L. Costa Volpino-U.S. Esperia Cremona 1-3 (21-25, 20-25, 25-23, 26-28)

Akademia Sant’Anna Messina-Futura Giovani Busto Arsizio 2-3 (23-25, 25-16, 20-25, 25-21, 11-15)

Cbf Balducci Hr Macerata-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-0 (25-20, 25-20, 25-19)

CLASSIFICA

Squadra Punti PG PV PP SV SP

Omag-Mt San Giovanni In M.No 55 21 18 3 59 17

Cbf Balducci Hr Macerata 50 21 17 4 55 17

Akademia Sant’Anna Messina 49 21 17 4 57 29

Futura Giovani Busto Arsizio 48 21 17 4 53 25

Itas Trentino 42 21 15 6 53 34

Valsabbina Millenium Brescia 38 21 13 8 46 35

U.S. Esperia Cremona 35 21 11 10 46 38

Nuvoli’ Altafratte Padova 33 21 11 10 42 39

Narconon Volley Melendugno 31 21 10 11 41 41

C.B.L. Costa Volpino 30 21 9 12 39 44

PROSSIMO TURNO

02-03-2025 17:00

Narconon Volley Melendugno – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Futura Giovani Busto Arsizio – Valsabbina Millenium Brescia (03-03-2025 20:00)

Itas Trentino – C.B.L. Costa Volpino (01-03-2025 18:00)

Nuvoli’ Altafratte Padova – Akademia Sant’Anna Messina

U.S. Esperia Cremona – Cbf Balducci Hr Macerata (01-03-2025 17:00)

—

RISULTATI

Tecnoteam Albese Volley Como-Clai Imola Volley 3-0 (25-20, 25-21, 25-23)

Resinglass Olbia-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 2-3 (25-22, 25-23, 27-29, 18-25, 14-16)

Imd Concorezzo-Volleyball Casalmaggiore 3-2 (25-16, 19-25, 25-22, 24-26, 15-8)

Tenaglia Abruzzo Volley-Orocash Picco Lecco 1-3 (20-25, 22-25, 25-22, 16-25)

Trasporti Bressan Offanengo-Bam Mondovi’ 3-0 (25-17, 25-23, 25-19)

CLASSIFICA

Squadra Punti PG PV PP SV SP

Trasporti Bressan Offanengo 35 21 11 10 45 40

Tecnoteam Albese Volley Como 31 21 10 11 41 43

Resinglass Olbia 29 21 10 11 37 43

Clai Imola Volley 22 21 7 14 30 48

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 21 21 8 13 29 47

Orocash Picco Lecco 21 21 7 14 29 48

Volleyball Casalmaggiore 20 21 6 15 28 52

Bam Mondovi’ 15 21 5 16 23 50

Imd Concorezzo 15 21 4 17 28 54

Tenaglia Abruzzo Volley 10 21 4 17 19 56

PROSSIMO TURNO

02-03-2025 17:00

Clai Imola Volley – Tenaglia Abruzzo Volley

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Tecnoteam Albese Volley Como

Volleyball Casalmaggiore – Trasporti Bressan Offanengo (01-03-2025 21:00)

Orocash Picco Lecco – Imd Concorezzo

Bam Mondovi’ – Resinglass Olbia

