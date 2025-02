La Lasersoft Riccione espugna il campo di Verona per 3-0

🔊 Ascolta audio

Smapiù Arena Volley Verona-Lasersoft Riccione 0-3 (18-25, 21-25, 19-25)

IL TABELLINO

Lasersoft Riccione: Montesi (1), Chiste, Tallevi (16), Saguatti (18), Morolli (1), Bologna (3), Gabellini, Spadoni (9), Gugnali, Calvelli (7), Tobia. Liberi: Calzolari, Vidali. Liberi: Calzolari, Vidali. 1°All.: Piraccini, 2°All.: Musumeci.

Smapiù Arena Volley Verona: Riccato (4), Balconati (1), Cicolini (14), Grandi (2), Negrini, Naddeo (5), Peloso, Sgarbossa (7), Akhigbe, Okonji (1). Liberi: Di Nucci, Corrà. 1° Allenatore: Andrea Zappaterra 2° Simone Morari.

CRONACA E COMMENTO

Non finisce di stupire la matricola Lasersoft Riccione, che compie un’altra impresa imponendosi per 3-0 sul campo dalla Smapiù Arena Volley Verona, con parziali sempre in controllo le riccionesi ottengono altri tre punti pesanti, fornendo in terra scaligera una prova di squadra veramente da incorniciare.

Fin dalle prime battute, la Lasersoft ha imposto il proprio ritmo con un gioco fluido ed efficace, scavando subito un solco importante nel primo set, raggiungendo il +7 sul 13-20 e poi aggiudicandosi il parziale per 18-25. Più equilibrata la seconda parte di gara, con le due formazioni in parità fino al 20-20 e con Riccione poi in grado di allungare fino al 21-25 finale. Andamento diverso nel terzo ed ultimo set, nel quale la squadra di Piraccini ha raggiunto anche sei lunghezze di vantaggio (12-18) prima di imporsi con autorevolezza per 19-25.

Una vittoria, la decima stagionale, che permette a Gugnali e compagne di raggiungere quota 32 punti in classifica in terza posizione e che premia l’abnegazione e la grinta con la quale questa formazione sta affrontando un campionato davvero competitivo come la B1. L’ennesima impresa dentro ad una stagione che sta regalando momenti di un’intensità emotiva davvero unica.

Dopo il week end di sosta previsto ora dal campionato, la Lasersoft riprenderà il suo cammino sabato 1 marzo alle 18.00 al Fontanelle di via Capri, ospitando la formazione di Castelfranco Veneto dell’Azimut Giorgione.

La partita. La Lasersoft Riccione parte forte (3-0) con Calvelli e Tallevi protagoniste. Le padrone di casa accorciano portandosi 3-2 ma Tallevi dai nove metri firma il nuovo allungo ospite (6-3). Saguatti dai nove metri firma il +5 (8-3) su cui la panchina locale ferma le ostilità. La mossa si rivelerà vincente visto che le veronesi si riavvicinano sul -2 (11-9). Da lì in poi però nuovo monologo biancoblu: 16-10 prima e conseguente time out locale con Tallevi scatenata e 21-14 poi. Riccione sempre in controllo: saranno ben nove le opportunità di vantaggio, due verranno annullate, la quarta occasione è però quella buona. La chiude Tallevi con un pallonetto chirurgico (25-18 il punteggio finale).

C’è equilibrio ad inizio secondo set con le due compagini che procedono a braccetto fino al 2 pari quando le padrone di casa provano il primo mini allungo sul 2-4. Ci pensa però Spadoni a tenere le compagne in scia. Il buon turno in battuta di Saguatti vale la parità a quota 6. È ancora Tallevi a regalare il doppio vantaggio alle compagne (8-6): ma Verona non molla e pareggia i conti a quota 8. Riccione però riallunga ancora sul +4 (14-10) con Bologna sugli scudi ma Sgarbossa risponde prontamente per il nuovo -2 (15-13). Smapiù Arena che però non molla, recupera l’intero svantaggio trovando l’aggancio a quota 20. Dentro Morolli che insieme a Tallevi regala il nuovo +3 (23-20), il muro biancoblu consegna tre opportunità di raddoppio alle ospiti che sfruttano subito l’occasione grazie ad un errore avversario al servizio (25-21).

Saguatti, Tallevi, Calvelli ed è subito 3-0 Lasersoft. Time out locale immediato. Al rientro in campo la musica non cambia: sale in cattedra la numero 8 che firma due punti consecutivi per il 5-1 ospite. Le ragazze locali provano a reagire dimezzando lo svantaggio (9-7 prima e 10-8 poi). Ma la coppia Spadoni-Calvelli firma il nuovo allungo ospite coadiuvata da Saguatti (13-8). Da lì in avanti le riccionesi non si voltano più indietro e raggiungono il massimo vantaggio sul 19-12 che obbliga le locali ad esaurire i time out discrezionali. Le scaligere provano nuovamente il rientro portandosi sul -4 (20-16 prima e 21-17 poi) ma Saguatti, che alla fine risulterà MVP dell’incontro, porta le compagne sul +6 (23-17). La Lasersoft continua a spingere riuscendo a compiere l’impresa aggiudicandosi l’intera posta in palio e trovando la terza vittoria consecutiva in questo inizio di girone di ritorno (25-19).