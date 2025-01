Pescara-Rimini 0-0. Due legni per gli abruzzesi

🔊 Ascolta l\'audio

PESCARA-RIMINI 0-0

Il Rimini si riprende allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” il punto che gli era stato “tolto” all’andata. Al “Romeo Neri” il Pescara uscì con tre punti generosi, frutto del gol di Ferraris nei minuti finali. Questa volta è finita invece 0-0, con il muro biancorosso che ha ben retto, contro una squadra che a onor del vero in casa non segna ora da quattro partite e non vince dal 21 novembre (quando superò 4-1 il Milan Futuro). Quando non ci è arrivato Colombi, che si è superato al quarto d’ora sul tiro di Valzania e che è dovuto poi intervenire sul destro centrale di Squizzato (al 46′) e sul tiro ravvicinato, ma da posizione defilata, di Merola, ci ha pensato il palo (sempre lo stesso) a respingere i tentativi dei biancazzurri Moruzzi (al 24′ della ripresa) e Vergani (all’ultimo assalto, al 95′). I ragazzi di Buscè si sono difesi in maniera ordinata per l’intero match, mentre nella metà campo avversaria si sono visti raramente, rinunciando di fatto ad offendere. Il punto conquistato in casa della terza della classe è un buon punto, che fa salire i biancorossi a 30. Per tornare a correre però occorrerà mettere in campo nelle prossime gare un atteggiamento meno rinunciatario.

IL TABELLINO

PESCARA: 22 Plizzari, 77 Pierozzi, 13 Brosco, 23 Pellacani, 27 Moruzzi, 14 Valzania, 6 Squizzato (31′ st 17 Tunjov), 8 Dagasso, 20 Bentivegna (14′ st 21 Ferraris), 15 Tonin (31′ st 9 Vergani), 11 Cangiano (21′ st 10 Merola). A disp.: 1 Saio, 12 Profeta, 2 Letizia, 3 Giannini, 7 Meazzi, 16 Crialese, 25 Staver, 28 De Marco, 30 Saccomanni, 33 Mulè. All. Baldini.

RIMINI: 91 Colombi, 4 Bellodi, 30 De Vitis, 23 Megelaitis, 28 Longobardi, 80 Garetto (33′ st 34 Ubaldi), 33 Langella, 21 Piccoli, 8 Semeraro (39′ st 5 Fiorini), 10 Malagrida (14′ st 77 Cioffi), 97 Parigi (33′ st 25 Lombardi). A disp.: 1 Vitali, 32 Ferretti, 5 Fiorini, 7 Chiarella, 14 Jallow, 20 Accursi, 46 Cinquegrano. All. Buscè.

ARBITRO: Simone Gauzolino di Torino.

ASSISTENTI: Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto.

4° UFFICIALE: Gianluca Renzi di Pesaro.

AMMONITI: Garetto, Moruzzi, Lengella, Pellacani, Baldini (all. Pescara).

NOTE. Corner: 7-1.

CRONACA E COMMENTO

Altro avversario d’alta quota per il Rimini, che dopo aver fatto visita alla Virtus Entella, capolista solitaria dopo la vittoria per 2-1 sui biancorossi, è di scena allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”, tana di un Pescara che ha lasciato la vetta dopo la sconfitta dell’ultimo turno sul campo della Torres e che ora è terzo con i suoi 41 punti. I punti dei romagnoli sono sempre 29. Buscè ritrova Langella e Parigi, che hanno scontato la squalifica. Sei gli assenti in casa biancorossa: gli infortunati Cernigoi, Gorelli, Brisku, Falbo e Dobrev, e lo squalificato Lepri.

Pescara in maglia a strisce biancazzurre, pantaloncini e calzettoni bianchi. In tenuta blu con numeri bianchi il Rimini.

Prima del calcio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento per commemorare Fabio Cudicini.

PRIMO TEMPO

8′ su un pallone in area qualche timida protesta dei locali per un presunto tocco di mano in area di Megealitis dopo il colpo di testa di Brosco. L’arbitro lascia proseguire.

15′ la conclusione di Valzania, dopo un bello scambio degli avanti biancazzurri, trova la risposta super di Colombi.

24′ Cangiano mette il turbo e crossa in mezzo, Pierozzi calcia da fuori area, sfera lontana dal bersaglio.

25′ il colpo di testa di Tonin da centro area viene bloccato da Colombi.

26′ Tonin mette al centro un pallone insidioso, Dagasso non può arrivare sul pallone.

28′ Megelaitis sbaglia un passaggio sulla mediana, Bentivegna può allora portare avanti il pallone, tallonato da Langella, e calciare, sfera a fondo campo.

29′ Malagrida lavora bene palla a sinistra, ma il suo cross è troppo alto per Parigi.

32′ Parigi scarica per Langella, destro dal limite dell’area altissimo.

34′ su un retropassaggio lento di Bellodi Colombi rischia sulla pressione di un avversario ed è costretto a mettere in corner.

Sugli sviluppi Cangiano riesce a tenere in campo il pallone, poi Moruzzi mette al centro e De Vitis allontana di testa.

36′ ripartenza del Rimini: Garetto in mezzo per Parigi, Brosco chiude in fallo laterale.

44′ punizione dalla trequarti di Dagasso, ponte di Brosco, la retroguardia ospite rinvia.

46′ Cangiano per Squizzato, destro centrale dal limite dell’area, Colombi respinge.

Si chiude sullo 0-0, dopo un minuto di recupero, un primo tempo tutt’altro che spettacolare.

SECONDO TEMPO

2′ secondo corner per il Pescara: batte Dagasso, pallone verso Pierozzi, anticipato, poi Bentivegna calcia dal limite dell’area, pallone a lato.

4′ il cross di Megelaitis dalla trequarti è direttamente tra le braccia di Plizzari. L’arbitro ferma il gioco per una posizione irregolare di Malagrida.

10′ traversone di Moruzzi per Bentivegna, che commette fallo su Semeraro. Punizione per il Rimini.

12′ cross dall’out di sinistra di Semeraro per Parigi, deviazione aerea, tocca Brosco, Plizzari evita l’angolo.

13′ terzo angolo per gli abruzzesi: la difesa biancorossa mette fuori ara, Brosco tocca di testa, Bentivegna va alla battuta, pallone a lato.

19′ Dagasso cerca la profondità, Bellodi di testa, destro al volo del neoentrato Ferraris, sfera fuori.

20′ Cangiano prende palla a sinistra, converge al centro e calcia di destro, rasoterra parato senza problemi da Colombi.

24′ angolo di Squizzato, la palla arriva a Moruzzi, che va al tiro, il palo gli nega la gioia del gol.

30′ punizione a destra per il Pescara: Squizzato tocca per Dagasso, che calcia dalla distanza, Megelaitis devia in angolo.

31′ ci prova da fuori anche Moruzzi, anche la sua battuta è deviata in corner.

43′ Tunjov ci prova da fuori, destro a fondo campo.

43′ Merola scambia con Dagasso e va al tiro di destro, da posizione defilata, Colombi si salva di piede. Solo corner per i biancazzurri.

45′ punizione dall’out di sinistra per il Rimini, Fiorini mette dentro, Valzania allontana.

50′ cross di Pierozzi dall’out di destra, colpo di testa di Vergani, palo pieno, poi Merola non sfrutta il tap-in mandando il pallone tra le braccia di Colombi. Brivido finale per i biancorossi.

Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio. Finisce 0-0 tra Pescara e Rimini.

LE PAGELLE DI CESARE TREVISANI

