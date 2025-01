L'Omag-MT è corsara a Mondovì (0-3)

🔊 Ascolta l\'audio

BAM MONDOVÌ-OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 0-3 (22-25 14-25 20-25)

IL TABELLINO

BAM MONDOVÌ: Viscioni 8, Deambrogio 2, Berger 7, Lancini 9, Catania 5, Schmit, Giubilato (L), Bosso 4. Non entrate: Marengo, Manig, Fini (L), Tresoldi. All. Basso.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 8, Parini 11, Ortolani 17, Piovesan 3, Consoli 10, Nicolini 1, Valoppi (L), Sassolini 4, Bagnoli. Non entrate: Meliffi (L), Ravarini, Polesello. All. Bellano.

ARBITRI: Cavicchi, Coppola.

NOTE – Spettatori: 310, Durata set: 29′, 21′, 28′; Tot: 78′. MVP: Ortolani.

Top scorers: Ortolani S. (17) Parini S. (11) Consoli C. (10)

Top servers: Ortolani S. (2) Parini S. (1) Consoli C. (1)

Top blockers: Consoli C. (5) Parini S. (4) Nardo A. (2)

CRONACA E COMMENTO

Nella quinta giornata di ritorno della Regular Season Tigotà, al Palamanera di Mondovì è andato di scena il classico testa-coda. L’Omag-Mt, al vertice della graduatoria con 34 punti, ha sfidato il sestetto di casa, la Bam Mondovì che chiude la classifica del girone A con 5 punti.

Il sestetto marignanese è reduce dalla spettacolare vittoria ottenuta nel giorno di Santo Stefano per 3-1 contro la diretta avversaria Cbf Balducci Hr Macerata, mentre le atlete allenate da coach Claudio Basso hanno lasciato l’intera posta sul taraflex di Lecco.

Nonostante l’enorme divario in classifica, per il sestetto marignanese la trasferta piemontese non si presentava facile poiché la giovane squadra di Mondovì cercava di invertire la marcia negativa per raggranellare più punti possibili in vista della Pool Salvezza e perché nei sette incontri precedenti giocati al Palamanera, le atlete di San Giovanni solo due volte sono uscite vincitrici.

Coach Claudio Basso parte con l’austriaca Schmit al palleggio, opposta alla tedesca Berger, in posto quattro Lancini e Viscioni, al centro Deambrogio e Catania, libero Giubilato.

Starting six classico per l’Omag-Mt di coach Massimo Bellano con Nicolini in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, in banda Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi.

Le atlete marignanesi espugnano il Palamanera e rimangono al vertice della classifica (0-3 22/25; 14/25; 20/25).

Non era una partita facile poiché in questi casi c’è sempre il rischio di adattarsi al gioco più lento della squadra avversaria che toglie quella grinta e a volte concentrazione necessaria per giocare una pallavolo veloce e aggressiva.

Nella prima parte del primo set il gioco si è mantenuto su un discreto equilibrio (6/7), poi, Ortolani e Nardo portano a due le lunghezze fra i due sestetti (8/10). L’Omag-Mt pigia sull’acceleratore con Ortolani, Consoli, Piovesan e con un muro di Nicolini (10/15). Coach Basso ferma il gioco. Le atlete marignanesi sono scatenate e raggiungono il massimo vantaggio con 2 punti di Ortolani e un errore di Schmit (01/18). L’allenatore di casa ferma il gioco per la seconda volta. Al rientro in campo le atlete piemontesi mettono a segno qualche colpo, riducendo così le distanze (16/22). L’errore in battuta di Nardo porta al servizio la centrale Deambrogio che mette in seria difficoltà la ricezione marignanese. Mondovì recupera incredibilmente e si porta sul pari (22/22). L’Omag-Mt però non si arrende e con Ortolani mette a segno il ventitreesimo punto. Coach Bellano sostituisce Piovesan con Bagnoli. Un ottimo attacco dalla seconda linea di Nardo pone fine al primo parziale (22/25).

Nel secondo gioco San Giovanni parte forte: bastano tre muri consecutivi (uno di Parini e due di Consoli) per convincere coach Basso a chiamare il time out. La sosta porta buoni consigli al sestetto di casa che grazie anche a diversi errori marignanesi, trova il pari (8/8). Coach Bellano chiama in campo Sassolini in sostituzione di Piovesan. Si scatena Parini che mette a segno un muro su Berger e conquista un punto con un ottimo primo tempo. Ortolani e Parini continuano a infierire e l’Omag-Mt allunga (11/19). Coach Bellano concede spazio anche ad Anita Bagnoli che subentra a Nicolini. Mondovì non trova le energie e la concentrazione per recuperare. Il set si chiude con il punteggio 14/25 e l’ultimo punto è messo a terra da capitan Ortolani.

Nel terzo gioco coach Bellano conferma in campo Sassolini e Bagnoli per Piovesan e Nicolini. Parte ancora bene l’Omag-Mt che si avvantaggia di 6 punti (6/12). Ancora una volta, però, il servizio di Deambrogio mette in serie difficoltà la ricezione marignanese che poi trova difficoltà anche nel contro attacco. Il sestetto di casa trova la forza per recuperare (16/17). Questa volta è coach Bellano a chiamare il time out. Il set mantiene un sostanziale equilibrio poi, una diagonale di Ortolani, un muro vincente di Parini due errori delle atlete di casa, un bellissimo primo tempo ancora di Sveva Parini, portano l’Omag-Mt vicino alla meta (20/24). Ci pensa capitan Ortolani a porre fine al set all’incontro (20/25).

IL DOPOGARA

È pienamente soddisfatta del risultato la palleggiatrice Cecilia Nicolini. “Questi tre punti conquistati a Mondovì sono importantissimi. Sono felice di portare a casa il bottino pieno. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile perché i testa coda nascondono sempre insidie. Sono molto felice della prestazione delle mie compagne e anche di quelle subentrate dalla panchina perché ci hanno fornito un grosso aiuto”.

Serie A2 Femminile Girone A

RISULTATI

Cbf Balducci Hr Macerata-Akademia Sant’Anna Messina 3-1 (19-25, 25-20, 25-22, 25-23)

Bam Mondovi’-Omag-Mt San Giovanni In M.No 0-3 (22-25, 14-25, 20-25)

Clai Imola Volley-Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (18-25, 25-21, 25-19, 25-23)

Volleyball Casalmaggiore-Orocash Picco Lecco 0-0 Non ancora disputata

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa-C.B.L. Costa Volpino 3-0 (25-22, 25-19, 25-20)

Serie A2 Femminile Girone B

RISULTATI

Imd Concorezzo-Trasporti Bressan Offanengo 2-3 (25-20, 25-22, 21-25, 16-25, 9-15)

Volley Hermaea Olbia-Nuvoli’ Altafratte Padova 2-3 (25-21, 28-26, 27-29, 17-25, 11-15)

Tenaglia Abruzzo Volley-Itas Trentino 0-3 (19-25, 17-25, 15-25)

Futura Giovani Busto Arsizio-Tecnoteam Albese Volley Como 3-2 (25-19, 16-25, 21-25, 25-12, 15-11)

Narconon Volley Melendugno-U.S. Esperia Cremona 3-1 (25-20, 18-25, 25-22, 26-24)

Serie A2 Femminile Girone A

PROSSIMO TURNO

12-01-2025 17:00

Akademia Sant’Anna Messina – Bam Mondovi’ (12-01-2025 16:00)

Valsabbina Millenium Brescia – Cbf Balducci Hr Macerata

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Orocash Picco Lecco

Clai Imola Volley – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

C.B.L. Costa Volpino – Volleyball Casalmaggiore

Serie A2 Femminile Girone B

PROSSIMO TURNO

12-01-2025 17:00

Trasporti Bressan Offanengo – Volley Hermaea Olbia

Tenaglia Abruzzo Volley – Imd Concorezzo (12-01-2025 15:30)

Itas Trentino – Narconon Volley Melendugno

Nuvoli’ Altafratte Padova – Futura Giovani Busto Arsizio

U.S. Esperia Cremona – Tecnoteam Albese Volley Como (11-01-2025 17:00)

CLASSIFICA – SINTETICA

5a Giornata Ritorno 05-01-2025 – Serie A2 Femminile Girone A

Omag-Mt San Giovanni In M.No 37 (12 – 2); Akademia Sant’Anna Messina 33 (12 – 2); Cbf Balducci Hr Macerata 30 (10 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 25 (8 – 6); C.B.L. Costa Volpino 20 (6 – 8); Clai Imola Volley 17 (5 – 9); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 16 (6 – 8); Orocash Picco Lecco 13 (4 – 9); Volleyball Casalmaggiore 11 (4 – 9); Bam Mondovi’ 5 (2 – 12);

CLASSIFICA – SINTETICA

5a Giornata Ritorno 05-01-2025 – Serie A2 Femminile Girone B

Futura Giovani Busto Arsizio 34 (12 – 2); Itas Trentino 32 (12 – 2); Narconon Volley Melendugno 27 (9 – 5); Trasporti Bressan Offanengo 24 (8 – 6); U.S. Esperia Cremona 23 (7 – 7); Nuvoli’ Altafratte Padova 22 (7 – 7); Volley Hermaea Olbia 20 (7 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 17 (5 – 9); Imd Concorezzo 9 (2 – 12); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 13).