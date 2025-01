🔊 Ascolta l\'audio

L’Emilia-Romagna conquista la semifinale del 13° Memorial Mario Fabbri, manifestazione riservata a selezioni regionali Under 14 maschili, in corso di svolgimento a Rimini. Dopo il Veneto, è stato il Friuli Venezia Giulia a soccombere: 95-53 il punteggio finale che non lascia adito ad alcun dubbio. Nel pomeriggio, ore 18, presso la palestra “Sforza”, il match contro l’ostica Toscana che designerà il primo e secondo posto nel girone B.

Nel pomeriggio prenderà il via anche il torneo femminile (Academy Cup Finals) con le seguenti partite: ore 18 (Palestra Rodari – Rimini) Alley Oop-Assist; (Palasport Flaminio- Rimini) Box Out-Pick and Roll; ore 20 (Palestra Rodari – Rimini) Rebound-Slam Dunk; (Palasport Flaminio – Rimini) Step Back-Zone Press.

Le nostre 11 ragazze sono state così suddivise:

ALLEY OOP: GOZZI ALESSIA (Cavezzo), SECCHIAROLI IRENE (Peperoncino Mascarino)

ASSIST: ACCORSI CHIARA (Aics Forlì)

BOX OUT: BORLENGHI MATILDE, MEKA NGONO JOSEPHA (Sisters Piumazzo)

PICK AND ROLL: RAMON SOFIA (Parma Basket Project)

REBOUND: BARBIERI SVEVA (Bsl San Lazzaro), MAZZOTTI MARIA CHIARA (Pontevecchio Bologna)

SLAM DUNK: REDA MELODY (Nuova Virtus Cesena)

STEP BACK: BESEA PRINCES (Sisters Piumazzo)

ZONE PRESS: QOSJA MARTINA (Parma Basket Project)

UNDER 14 MASCHILE

EMILIA ROMAGNA-FRIULI VENEZIA GIULIA 95-53 (21-9; 54-26; 77-37)

Emilia-Romagna: Manzo (Assigeco Academy Piacenza) 6, Tolomelli (S.G. Fortitudo Bologna) 2, Cerminara (One Team Forlì) 10, Maietti (Cestistica Argenta) 12, Focaccia (Cesenatico 2000) 9, Monti (Pontevecchio Bologna) 7, Padrini (Bakery Piacenza) 7, Mazzone (Bsl San Lazzaro) 5, Govoni (S.G. Fortitudo Bologna) 15, Girardi (One Team Forlì) 5, Haka (Benedetto 1964 Cento) 1, Mambriani (Reggiana) 16. All. Mondini.

Friuli Venezia Giulia: Zettin 9, De Grassi, Crini 5, Jogan 1, Ahi, Skaljak 5, Feruglio 5, Degano, Mastromarino 2, Brumat 2, Agnolin 21, Agosto 3. All. Zucca.

Un’altra prestazione positiva per la nostra selezione che ha sconfitto anche il Friuli Venezia Giulia. Una delle chiavi della netta affermazione è stata l’attenta difesa contro Agnolin, uno dei migliori 2011 d’Italia, che ha dimostrato le sue qualità ogni qual volta la difesa biancorossa lo perdeva di vista. Mambriani ha confermato, dall’alto dei suoi centonovantasette centimetri, i suoi pregi (buona mano, piedi sufficientemente veloci ed attitudine ad andare a rimbalzo), ma la citazione d’obbligo va a Govoni che, pungolato dal duello con Agnolin, ha disputato una gara più che positiva.

La cronaca: era la difesa la chiave di volta del primo quarto dell’Emilia-Romagna. Gli ospiti segnavano solo cinque punti in otto minuti, permettendo ai biancorossi di scappare via (15-5). Migliorate le percentuali al tiro, i ragazzi di coach Mondini (Carnaroli bloccato in albergo dalla febbre) volavano nelle prime curve della seconda frazione (35-14 al 13’) grazie ad un ottimo Maietti. Agnolin provava a riportare sotto i suoi compagni, ma appena rallentava o era a sedere in panchina per rifiatare, il Friuli si vedeva sommergere dalla valanga in canotta rossa (54-26 al 20’). Secondo tempo con poche emozioni, anche perché per il Friuli segnava solo Agnolin, mentre l’Emilia-Romagna trovava in attacco sempre diversi protagonisti. Il solco raggiungeva il suo apice sul 75-32 al 28’, poi era un lunghissimo garbage time con ampio spazio alle due panchine.

STAFF

RTT: Davide D’Atri

Allenatore: Daniele Carnaroli

Assistente: Andrea Mondini

Fisioterapista: Maria Pia Torri

Preparatrici Fisiche: Marja Nora e Paola Iemmi

Dirigente: Elena Benchimol

CALENDARIO

Sabato 4/1 (ore 18, palestra Sforza Rimini) ER-Toscana