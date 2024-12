Team Altamura-Rimini 1-2. Romagnoli in semifinale di Coppa Italia

🔊 Ascolta l\'audio

TEAM ALTAMURA-RIMINI 1-2

Mezz’ora con poche emozioni, poi si accende l’Altamura nel finale del primo tempo e Vitali deve intervenire per sventare due serie minacce. Poi, nella ripresa, è un altro Rimini: Buscé ne cambia tre e le variazioni sortiscono gli effetti desiderati: i biancorossi vincono in Puglia e vanno in semifinale di Coppa Italia. Nella prima frazione, a parte l’1-0 di Falbo con grande complicità del portiere avversario Pane, solo una occasione importante con Malagrida. Nell’ultimo quarto d’ora Vitali deve chiudere prima su Acampa e poi su Bumbu, salvo poi subire l’1-1 per una sfortunata deviazione di testa di Lepri. Nel secondo tempo Parigi sostituisce Ubaldi, Garetto entra al posto di Lombardi e Cioffi rileva Malagrida. Il numero 77 si divora il 2-1 sbagliando un rigore in movimento, Parigi comincia a fare le prove del gol sprecando prima in girata e poi mettendo fuori di poco di testa. Il Rimini deve temere nella parte centrale il ritorno dell’Altamura e passa un brutto quarto d’ora quando Acampa centra in pieno la traversa con la complicità di Megelaitis, altro nuovo ingresso della ripresa, che devia di testa. Ma al 90° la beffa è servita: su un pallone filtrante in area si avventa il solito Parigi che con un diagonale a dir poco chirurgico infila Pane regalando una gioia allo sparuto e eroico gruppo di riminesi stipati nei distinti all’altezza del centrocampo. Dopo un viaggio lunghissimo per loro un giusto premio: il Rimini, compatto e coraggioso, con un ottimo secondo tempo supera anche l’Altamura e centra la semifinale di Coppa Italia di serie C, come la stagione scorsa. Prossimo impegno domenica sera: la squadra di Buscè si rituffa nel campionato aspettando il Carpi al “Romeo Neri”.

IL TABELLINO

TEAM ALTAMURA: 23 Pane, 7 Rolando, 8 Andreoli (al 72° 11 Molinaro), 9 Minesso, 13 Gigliotti, 18 Silletti, 19 Mane, 26 Leonetti (all’82° 10 Peschetola), 37 Acampa, 44 Franco, 78 Bumbu. All. Di Donato. A diposizione: 12 Spina, 22 Viola, 31 Desantis, 62 Dambrosio, 69 Lagonigro, 90 Simone.

RIMINI: 1 Vitali, 3 Falbo, 4 Bellodi, 5 Fiorini, 10 Malagrida (46° 77 Cioffi), 20 Accursi (46° 23 Megelaitis) , 21 Piccoli (all’81° 33 Langella), 25 Lombardi (46° 80 Garetto), 28 Longobardi, 34 Ubaldi (63° 97 Parigi), 98 Lepri. All. Buscè. A disposizione: 32 Ferretti, 91 Colombi, 2 Brisku, 8 Semeraro, 14 Jallow, 30 De Vitis.

ARBITRO: Gianluca Renzi di Pesaro.

ASSISTENTI: Pierpaolo Vitale di Salerno e Giuseppe Romaniello di Napoli.

4° UFFICIALE: Gabriele Totaro di Lecce.

RETI: 17° Falbo (R), 46° p.t. autorete Lepri (A), 90° Parigi (R).

AMMONITI: Malagrida, Lombardi (R), Bumbu, Andreoli (A).

NOTE. Corner: 5-2.

CRONACA E COMMENTO

Per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C allo stadio “Tonino D’Angelo” si affrontano Team Altamura e Rimini. I pugliesi sono quattordicesimi in classifica nel girone C con 23 punti, i romagnoli sono settimi nel girone B con 28 punti. Negli ottavi di finale di Coppa i padroni di casa hanno superato ai rigori il Potenza, gli ospiti ai supplementari il Vicenza. Cinque gli assenti in casa biancorossa: Gorelli, Cinquegrano e Cernigoi (operato oggi al ginocchio) per infortunio, Dobrev e Chiarella per febbre. Rientra De Vitis.

PRIMO TEMPO

Via al match. Rimini in completa tenuta blu. Il gruppo di tifosi del Rimini è sistemato nei distinti all’altezza della riga di metà campo. Possesso palla del Team Altamura ma ancora nessuna occasione. Rimini in campo con il 4-2-3-1

Al 7° prima occasione per il Rimini: destro di Malagrida in diagonale da dentro l’area palla fuori di pochissimo.

Al 10° punizione di Falbo sulla barriera.

Al 17° GOL DEL RIMINI: Tiro di Falbo che sembra innocuo, errore di Pane che se lo fa passare sotto le braccia.

Rimini che gestisce in questo momento meglio il pallone di quanto non facesse a inizio gara.

Il Team Altamura si riaffaccia nella metà campo riminese ma di fatto il club pugliese non ha ancora tirato in porta.

Al 31° cross di Mané preda di Vitali. Partita povera di tentativi a rete, il Rimini non rischia nulla.

Al 32° Malagrida lanciato dalle retrovie stoppa vistosamente il pallone con la mano e viene ammonito dopo aver calciato in porta.

Al 34° la miglior occasione per l’Altamura: su corner il pallone arriva a Bumbu che di testa infila la sfera per Rolando: stop del numero 7 e girata dal basso verso l’alto con pallone sopra l’incrocio.

Al 35° ancora Altamura: sinistro secco di Acampa su cross di Rolando e Vitali mette in corner. Sull’angolo carica proprio su Vitali di Leonetti e calcio di punizione per il Rimini.

Al 38° da Leonetti a Bumbu che in piena area controlla e calcia di sinistro e ancora Vitali si supera deviando di piede.

Al 43° Bumbu mette in rete di testa dopo un contrasto tra Leonetti e Vitali, ma il giocatore dell’Altamura viene segnalato in fuorigioco: a dire il vero la posizione sembrava regolare.

Al 46° GOL DELL’ALTAMURA: nell’unico minuto di recupero pareggia il Team Altamura con il cross di Leonetti sfiorato di testa da Lepri per l’autorete dell’1-1

Si ricomincia, tre cambi nel Rimini con Cioffi, Megelaitis e Garetto che hanno sostituito Lombardi, Accursi e Malagrida.

Altamura in possesso di palla prolungato ma ancora nessuna occasione.

Al 10° Cioffi lanciato dalla retrovie davanti al portiere controlla, incespica e poi recupera ma il suo destro quasi a botta sicura viene ribattuto da un difensore avversario.

Al 13° ci prova Bumbu da fuori, conclusione leggermente deviata che finisce fuori.

Al 16° cross di Bumbu, colpo di testa di Minesso e palla alta di poco.

Al 18° destro dal limite di Lepri indirizzato in porta e deviato in corner dall’opposizione di un difensore.

Al 21° da Garetto a Parigi che si gira e calcia ma Pane blocca.

Al 23° ancora Rimini, gran botta di Lepri dalla grandissima distanza e pallone non distante dal palo della porta di Pane.

Al 25° cross di Garetto, liscia Parigi e Cioffi all’altezza del dischetto calcia incredibilmente fuori.

Al 26° da Leonetti calcia al volo da buona posizione ma mette fuori.

Al 30° Rimini ancora pericoloso: cross di Cioffi, girata di testa di Parigi e palla fuori di pochissimo.

Al 34° Longobardi sterza e calcia, Pane respinge.

Al 35° tira Rolando, respinge Vitali, poi ci prova Acampa che calcia, deviazione di testa di Megelaitis e traversa dell’Altamura.

Al 45° gol del Rimini: diagonale chirurgico di Parigi nell’angolino e 2-1 per il Rimini.

Dopo tre minuti di recupero finisce il match: il Rimini è in semifinale di Coppa Italia di Serie C.

LE PAGELLE DI CESARE TREVISANI

LE PAGELLE DI STEFANO RAVAGLIA

La vigilia dell’allenatore del Rimini F.C., Antonio Buscè.