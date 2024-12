San Marino Calcio: arrivano il difensore Iobbi ed il portiere Innocenti

🔊 Ascolta l\'audio

Il San Marino Calcio comunica – in una nota – di aver definito l’accordo per le prestazioni sportive con il classe 2005 Gabriele Iobbi ed il classe 2006 Leonardo Innocenti. I calciatori hanno infatti sottoscritto il contratto che li legherà alla società sammarinese per la stagione 2024-25.

Iobbi, difensore di piede destro, cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Urbetevere e Lazio, proviene dal Prato.

Innocenti, portiere cresciuto nelle giovani del Savio, dopo aver brillato con la formazione capitolina nel campionato Under 17 Elite, si è trasferito all’Olbia.

I due ragazzi hanno già sostenuto il loro primo allenamento con i nuovi compagni agli ordini di mister Biagioni.