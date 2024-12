L'Omag-MT batte a domicilio la Zuma Castelfranco Pisa (0-3)

🔊 Ascolta l\'audio

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 0-3 (13-25 21-25 10-25)

IL TABELLINO

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Zuccarelli 2, Vecerina 3, Fava 1, Ferraro, Salinas 12, Colzi 4, Bisconti (L), Fucka 5, Lotti 2, Braida 1, Tesi (L). Non entrate: Tosi. All. Bracci.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 17, Parini 4, Ortolani 14, Piovesan 15, Consoli 5, Nicolini 1, Valoppi (L), Ravarini 1, Bagnoli, Meliffi (L), Sassolini. Non entrate: Polesello. All. Bellano.

ARBITRI: Giulietti, Aleo.

NOTE – Durata set: 21′, 27′, 23′; Tot: 71′. MVP: Ortolani.

Top scorers: Nardo A. (17) Piovesan A. (15) Ortolani S. (14)

Top servers: Nardo A. (1) Piovesan A. (1) Nicolini C. (1)

Top blockers: Nardo A. (4) Ortolani S. (4) Piovesan A. (3)

CRONACA E COMMENTO

La OMAG-MT centra una vittoria per 3-0 (13-25, 21-25, 10-25) contro la Zuma Castelfranco Pisa nella terza giornata del girone di ritorno. La squadra guidata da coach Bellano non sbaglia praticamente nulla, dominando il match per tre set contro le toscane allenate da Marco Bracci. Un successo netto che rappresenta il miglior biglietto da visita per l’atteso appuntamento del Boxing Day di giovedì sera contro la CBF Balducci di Macerata.

Il tecnico marignanese si concede il lusso di far riposare alcune titolari, dando spazio a Sassolini, Meliffi, Ravarini e Bagnoli. Dall’altra parte, coach Bracci tenta più volte di cambiare le carte in tavola, riuscendo anche a contenere le attaccanti avversarie nel secondo set. Ottime le prestazioni di Alice Nardo 17, Serena Ortolani 14 e Anna Piovesan con 15 punti. MVP di giornata, però, è l’intera squadra, che ha anche guadagnato un punto su Messina, portata al tie-break da Brescia.

Nel primo set, le ragazze della OMAG-MT partono subito forte (4-8), sorprendendo le avversarie. Il parziale prosegue a senso unico, con le biancazzurre che allungano (9-16) e chiudono senza concedere nulla (12-21).

Più equilibrato il secondo set, con Castelfranco che tira fuori carattere e resta vicina fino al 18-21, prima che le marignanesi accelerino nuovamente per chiudere il parziale.

Nel terzo e ultimo set, la OMAG-MT prende subito il comando (2-8) e le toscane non riescono a resistere alla pressione (6-16). Bellano a metà parziale decide quindi di far riposare diverse titolari, inserendo Meliffi, Ravarini, Sassolini e Bagnoli, che sfruttano al meglio l’occasione e chiudono set e partita con un netto 10-25.

Anche in questa occasione, un nutrito gruppo di “Nipoti”, ha seguito le “Zie”, animando il Palaparenti con cori e coreografie.

Il prossimo appuntamento è per la super sfida di giovedì sera al PalaMarignano contro Macerata.

Serie A2 Femminile Girone A

RISULTATI

Valsabbina Millenium Brescia-Akademia Sant’Anna Messina 2-3 (17-25, 25-23, 25-21, 18-25, 9-15)

Bam Mondovi’-Volleyball Casalmaggiore 3-0 (25-19, 25-22, 25-23)

Cbf Balducci Hr Macerata-Orocash Picco Lecco 3-0 (25-20, 25-15, 25-19)

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa-Omag-Mt San Giovanni In M.No 0-3 (13-25, 21-25, 10-25)

Clai Imola Volley-C.B.L. Costa Volpino 0-3 (26-28, 19-25, 23-25)

Serie A2 Femminile Girone B

RISULTATI

Trasporti Bressan Offanengo-Tenaglia Abruzzo Volley 3-0 (25-16, 25-20, 25-21)

Volley Hermaea Olbia-Tecnoteam Albese Volley Como 3-2 (21-25, 18-25, 26-24, 25-21, 15-12)

Itas Trentino-Futura Giovani Busto Arsizio 2-3 (25-21, 25-16, 19-25, 22-25, 13-15)

U.S. Esperia Cremona-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-0 (25-18, 25-17, 25-18)

Imd Concorezzo-Narconon Volley Melendugno 0-3 (17-25, 22-25, 17-25)

Serie A2 Femminile Girone A

PROSSIMO TURNO

26-12-2024 17:00

Akademia Sant’Anna Messina – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa (11-12-2024 20:30)

Orocash Picco Lecco – Bam Mondovi’

C.B.L. Costa Volpino – Valsabbina Millenium Brescia (26-12-2024 16:00)

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Cbf Balducci Hr Macerata

Volleyball Casalmaggiore – Clai Imola Volley

Serie A2 Femminile Girone B

PROSSIMO TURNO

26-12-2024 17:00

Trasporti Bressan Offanengo – U.S. Esperia Cremona

Futura Giovani Busto Arsizio – Volley Hermaea Olbia (26-12-2024 16:00)

Narconon Volley Melendugno – Tenaglia Abruzzo Volley

Nuvoli’ Altafratte Padova – Itas Trentino (29-12-2024 17:00)

Tecnoteam Albese Volley Como – Imd Concorezzo

CLASSIFICA – SINTETICA

3a Giornata Ritorno 22-12-2024 – Serie A2 Femminile Girone A

Akademia Sant’Anna Messina 33 (12 – 1); Omag-Mt San Giovanni In M.No 31 (10 – 2); Cbf Balducci Hr Macerata 27 (9 – 3); Valsabbina Millenium Brescia 25 (8 – 4); C.B.L. Costa Volpino 17 (5 – 7); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 13 (5 – 8); Clai Imola Volley 13 (4 – 8); Orocash Picco Lecco 10 (3 – 9); Volleyball Casalmaggiore 9 (3 – 9); Bam Mondovi’ 5 (2 – 10);

CLASSIFICA – SINTETICA

3a Giornata Ritorno 22-12-2024 – Serie A2 Femminile Girone B

Futura Giovani Busto Arsizio 29 (10 – 2); Itas Trentino 27 (10 – 2); Narconon Volley Melendugno 21 (7 – 5); Trasporti Bressan Offanengo 21 (7 – 5); U.S. Esperia Cremona 21 (6 – 6); Volley Hermaea Olbia 19 (7 – 5); Nuvoli’ Altafratte Padova 19 (6 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (4 – 8); Imd Concorezzo 8 (2 – 10); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 11).