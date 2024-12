La Omag-MT vince 3-0 il derby romagnolo con la Clai Imola Volley

🔊 Ascolta l\'audio

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – CLAI IMOLA VOLLEY 3-0 (25-22 25-20 25-22)

IL TABELLINO

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Ravarini 1, Parini 10, Ortolani 12, Piovesan 13, Consoli 10, Nicolini 4, Valoppi (L), Nardo 7, Bagnoli, Sassolini. Non entrate: Meliffi. All. Bellano.

CLAI IMOLA VOLLEY: Bacchilega 11, Rizzieri 2, Pomili 9, Ravazzolo 5, Stival 8, Bulovic 14, Mastrilli (L), Pinarello, Migliorini, Messaggi, Visentin. Non entrate: Gambini (L), Arcangeli, Mescoli. All. Caliendo.

ARBITRI: Galletti, Tundo.

NOTE – Durata set: 32′, 25′, 31′; Tot: 88′. MVP: Piovesan.

Top scorers: Bulovic K. (14) Piovesan A. (13) Ortolani S. (12)

Top servers: Bacchilega B. (2) Rizzieri E. (1) Pomili V. (1)

Top blockers: Consoli C. (5) Ravazzolo E. (3) Parini S. (3)

CRONACA E COMMENTO

Per il derby di Romagna si sono sfidate al PalaMarignano, nella seconda giornata di ritorno del girone A della Serie A2 Tigotà, l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, seconda in classifica con 24 punti, e la Clai Imola Volley, la neo promossa che ha stupito nel girone di andata con il suo quinto posto in graduatoria.

Entrambi i sestetti erano reduci da una sconfitta: le atlete di San Giovanni, nella prima di andata, hanno lasciato due punti sul parquet di una rigenerata Costa Volpino, mentre le imolesi hanno ceduto al Pala Ruggi alla corazzata Akademia Sant’Anna Messina.

Ortolani e compagne davanti ai propri tifosi si sono prontamente riscattate e superato l’ostacolo Imola in un’ora e trentasei minuti. Le atlete marignanesi hanno fornito una buona prestazione in ogni fondamentale: il servizio è tornato pungente, ha ben funzionato la correlazione muro-difesa e l’attacco, con Piovesan, Ortolani, Nardo e le due centrali Parini e Consoli, è stato particolarmente efficace, ben servito dalle mani di Cecilia Nicolini. Ottima anche la prestazione del libero Valoppi.

La partita si è rivelata difficile, come aveva pronosticato coach Bellano. Le atlete marignanesi hanno sofferto nella prima parte del set, con l’Imola che si è portata avanti addirittura di 5 lunghezze (13/18). Ortolani e compagne sono state brave ad essere pazienti e a non demoralizzarsi. Le atlete imolesi si sono mostrate abili in difesa ma, l’Omag-Mt, ripreso il controllo della gara, ha messo in mostra un cambio palla fluido e deciso.

La partita si è rivelata spettacolare con azioni lunghissime e difese eccezionali da parte di entrambe le formazioni, che hanno ricevuto gli applausi del numerosissimo pubblico presente sugli spalti del Pala Marignano.

Coach Massimo Bellano schiera Nicolini in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, schiacciatrici Ravarini in sostituzione di Nardo in non perfette condizioni fisiche e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi.

Risponde coach Caliendo con Rizzieri al palleggio opposta a Stival, Pomili e Bulovic in posto quattro, Bacchilega e Ravazzolo al centro, Mastrilli libero.

La partita.

1° SET: parte meglio il sestetto ospite che colpisce con Stival e Bulovic (4/7). Imola prosegue nella sua marcia e sul punteggio di 11/14 coach Bellano chiama il primo time out della giornata. Al rientro in campo il sestetto ospite non si ferma ed aumenta il vantaggio (13/18). Il tecnico marignanese chiama in campo Nardo in sostituzione di Ravarini. Sostenute dai propri tifosi le atlete marignanesi gradualmente recuperano e sul 17/20 è coach Caliendo a fermare il gioco. L’Omag-Mt non si ferma più. Piovesan, Nicolini e Nardo vanno a segno e dopo un’azione lunghissima e spettacolare, chiude il set Nardo con un potente diagonale (25/22).

2° SET: la vittoria del primo parziale da parte del sestetto di casa, lascia l’amaro in bocca alla Clai. Le atlete marignanesi ora sono concentrate e determinate a portare a casa il risultato. Parte meglio, comunque, Imola che si porta in vantaggio di due lunghezze (3/5) grazie ai colpi Bacchilega e Bulovic. L’Omag-Mt si porta sul 10 pari sospinta da Ortolani, Parini e Piovesan. Non è sufficiente il tempo chiamato da Nello Caliendo perché al rientro in campo il sestetto marignanese prosegue nella sua rimonta e grazie ai punti di Ortolani, Consoli e Nicolini mette la marcia del sorpasso (17/16). L’Omag-Mt è un fiume in piena e Imola non riesce a porre rimedio allo strapotere marignanese (25/20).

3° SET: nel terzo gioco le atlete di casa sono intenzionate a chiudere l’incontro e si portano subito in vantaggio di 4 lunghezze (11/7) poi, controllano il gioco e respingono il tentativo di rientro della squadra avversaria. La gara è davvero spettacolare: azioni lunghissime, con difese da applausi si susseguono ricevendo il tributo del pubblico. Il parziale si chiude con un pallonetto di Alice Nardo (25/22).

IL DOPOGARA

Alessia Mastrilli, capitano della Clai Imola Volley: “Sapevamo che San Giovanni in Marignano era una formazione di spessore che ha obiettivi diversi rispetto ai nostri. Oggi ci è mancata un po’ coesione di squadra. In certi frangenti dovevamo essere più ciniche e aggressive. Contro queste squadre se perdi l’aggressività, vieni sopraffatta. Noi dobbiamo guardare a noi stesse, peccato, però, perché pensavamo di strappare qualche punto. Complimenti, comunque a San Giovanni in Marignano”.

Serena Ortolani, capitano dell’Omag-Mt: “Oggi era una partita importante e noi sapevamo che con Imola non era una gara facile. La Clai ha dimostrato di essere forte in difesa e nonostante il punteggio di 3-0 la partita è stata lunga. Ora festeggiamo perché ce lo meritiamo e da domani penseremo alla partita di Coppa Italia contro Cremona”.

PROSSIMO INCONTRO

Nella terza giornata di ritorno l’Omag-Mt è impegnata nella trasferta di Santa Croce Sull’Arno. Domenica 22 dicembre, alle ore 17,00, al Palaparenti, le atlete marignanesi sfideranno la formazione locale della Fgl-Zuma Castelfranco Pisa.

Serie A2 Femminile Girone A

RISULTATI

Akademia Sant’Anna Messina-C.B.L. Costa Volpino 3-2 (22-25, 25-27, 25-17, 25-21, 15-12)

Bam Mondovi’-Cbf Balducci Hr Macerata 0-3 (14-25, 14-25, 15-25)

Orocash Picco Lecco-Valsabbina Millenium Brescia 1-3 (22-25, 16-25, 25-21, 21-25)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Clai Imola Volley 3-0 (25-22, 25-20, 25-22)

Volleyball Casalmaggiore-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 1-3 (26-24, 22-25, 19-25, 25-27)

Serie A2 Femminile Girone B

RISULTATI

Narconon Volley Melendugno-Trasporti Bressan Offanengo 3-0 (25-20, 25-16, 25-17)

U.S. Esperia Cremona-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-17, 25-21, 25-21)

Tenaglia Abruzzo Volley-Nuvoli’ Altafratte Padova 0-3 (13-25, 21-25, 14-25)

Tecnoteam Albese Volley Como-Itas Trentino 0-3 (19-25, 26-28, 23-25)

Imd Concorezzo-Futura Giovani Busto Arsizio 1-3 (21-25, 23-25, 25-23, 23-25)

Serie A2 Femminile Girone A

PROSSIMO TURNO

22-12-2024 17:00

Valsabbina Millenium Brescia – Akademia Sant’Anna Messina (22-12-2024 16:00)

Bam Mondovi’ – Volleyball Casalmaggiore

Cbf Balducci Hr Macerata – Orocash Picco Lecco

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Clai Imola Volley – C.B.L. Costa Volpino

Serie A2 Femminile Girone B

PROSSIMO TURNO

22-12-2024 17:00

Trasporti Bressan Offanengo – Tenaglia Abruzzo Volley

Volley Hermaea Olbia – Tecnoteam Albese Volley Como

Itas Trentino – Futura Giovani Busto Arsizio

U.S. Esperia Cremona – Nuvoli’ Altafratte Padova

Imd Concorezzo – Narconon Volley Melendugno

CLASSIFICA – SINTETICA

2a Giornata Ritorno 15-12-2024 – Serie A2 Femminile Girone A

Akademia Sant’Anna Messina 31 (11 – 1); Omag-Mt San Giovanni In M.No 28 (9 – 2); Cbf Balducci Hr Macerata 24 (8 – 3); Valsabbina Millenium Brescia 24 (8 – 3); C.B.L. Costa Volpino 14 (4 – 7); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 13 (5 – 7); Clai Imola Volley 13 (4 – 7); Orocash Picco Lecco 10 (3 – 8); Volleyball Casalmaggiore 9 (3 – 8); Bam Mondovi’ 2 (1 – 10);

CLASSIFICA – SINTETICA

2a Giornata Ritorno 15-12-2024 – Serie A2 Femminile Girone B

Futura Giovani Busto Arsizio 27 (9 – 2); Itas Trentino 26 (10 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 19 (6 – 5); Narconon Volley Melendugno 18 (6 – 5); Trasporti Bressan Offanengo 18 (6 – 5); U.S. Esperia Cremona 18 (5 – 6); Volley Hermaea Olbia 17 (6 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 12 (4 – 7); Imd Concorezzo 8 (2 – 9); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 10).