La Omag-MT si arrende contro Costa Volpino: le ragazze di Bellano sconfitte 3-2

🔊 Ascolta l\'audio

C.B.L. COSTA VOLPINO – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-2 (17-25 25-16 26-28 25-20 16-14)

IL TABELLINO

C.B.L. COSTA VOLPINO: Brandi 11, Zago 13, Yilmaz 1, Ferrarini 13, Dell’orto 2, Buffo 25, Gamba (L), Neciporuka 16, Dell’amico, Tosi. Non entrate: Civitico, Camerini, Fumagalli, Fracassetti (L). All. Cominetti.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 9, Parini 10, Ortolani 21, Piovesan 21, Consoli 9, Nicolini 5, Valoppi (L) 1, Meliffi, Bagnoli, Sassolini, Ravarini. All. Bellano. ARBITRI: Kronaj, Bosica. NOTE – Durata set: 22′, 23′, 33′, 25′, 18′; Tot: 121′.

MVP: Buffo.

Top scorers: Buffo S. (25) Ortolani S. (21) Piovesan A. (21)

Top servers: Piovesan A. (3) Buffo S. (2) Zago V. (2)

Top blockers: Parini S. (4) Piovesan A. (3) Consoli C. (3)

CRONACA E COMMENTO

Nella prima giornata di ritorno della regular season Tigotà, al Pala CBL di Costa Volpino si sono confrontate la formazione di casa e l’Omag-Mt, entrambe reduci da una vittoria, il Costa Volpino, con il punteggio di 3-1, sulla Cbf Balducci Hr Macerata e il sestetto romagnolo, con un perentorio 3-0 sull’Akademia Sant’Anna Messina.

Nella gara di andata giocata al Pala Marignano il 6 di ottobre aveva prevalso il sestetto di casa con il netto punteggio di 3-0 (25-18; 25-18; 25-20).

Il team del presidente Stefano Manconi si è presentato a Costa Volpino come capolista, avanti di una lunghezza su Messina e sei sull’accoppiata Macerata e Brescia, ma non nelle migliori condizioni fisiche perché ben due atlete erano reduci da un attacco influenzale.

Coach Cominetti ha schierato in palleggio Dall’Orto opposta a Zago, centrali Brandi e Ferrarini, laterali a sorpresa la turca Yilmaz al posto della lettone Neciporuka e Buffo, libero Gamba.

Starting six classico per l’Omag-Mt che scende in campo con Nicolini in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi.

La partita, com’era prevedibile, per l’Omag-Mt si è rivelata ostica, difficile. Il sestetto marignanese ha trovato di fronte una squadra completamente diversa da quella vista a San Giovanni che si è aggiudicata la gara al tie break 3-2 (17-25; 25-16; 26-28; 25-20; 16-14).

Le atlete marignanesi sono partite alla grande, hanno dominato il primo set senza trovare grandi ostacoli con il sestetto di casa che è apparso alquanto timoroso. Grazie ai punti di Ortolani e di una scatenata Piovesan, il sestetto di San Giovanni si porta sul punteggio di 3-7. Non è sufficiente il time out richiesto dal tecnico locale perché il sestetto marignanese, al rientro in campo, mantiene 4 punti di vantaggio. La CBL non trova le contromisure agli attacchi delle “Zie” che chiudono il primo parziale con il punteggio di 17-25.

Cambiano, però, le cose nel secondo set. Coach Cominetti sostituisce la turca Yilmaz con la lettone Neciporuka. Costa Volpino in questo parziale è molto più concreto, trascinato da Buffo che è padrona del campo. Le atlete marignanesi presentano grandi difficoltà in ricezione e difesa ed anche in attacco il calo è evidente (23% contro il 50% del primo set). Dopo un inizio equilibrato Costa Volpino si porta avanti di quattro lunghezze (11-7). Coach Bellano ferma il gioco ma le atlete marignanesi continuano a trovare grosse difficoltà sia in ricezione, sia in difesa, mentre anche i contrattacchi non apportano risultati sufficienti per riequilibrare il set. Buffo, Neciporuka e Ferrarini sono incontenibili. Il sestetto di casa sovrasta le atlete marignanesi in ogni fondamentale (57% ricezione positiva contro il 43% di San Giovanni; 45% in attacco contro 23%; 2 errori e 3 ace in battuta contro i due errori delle atlete marignanesi). Il set si chiude con il punteggio di 25-16.

Il terzo set si è rivelato spettacolare con azioni lunghe e bellissime difese. Parte meglio il sestetto di casa (8-5) ma l’Omag-Mt è viva e si riporta in parità (9-9) grazie a due punti di Nardo, un muro di Ortolani e un errore di Brandi. Costa Volpino non si arrende e ritorna avanti di tre lunghezze. Il match regala tante emozioni. Si raggiunge il pari sul 22-22, poi è una vera lotta punto a punto. Sul 26 pari il diagonale stretto di Piovesan consegna al sestetto marignanese il punto per chiudere la gara che arriva in modo del tutto rocambolesco. Su un attacco di Neciporuka, Valoppi difende in modo strepitoso a terra e il suo rinvio cade nell’altra parte del campo che le atlete di casa non riescono a intercettare (26-28).

Costa Volpino, però, non si arrende. Nel quarto set i due laterali fanno la differenza in campo e anche al centro gioca buone azioni. La partita è giocata punto a punto, poi il sestetto ospite si porta in vantaggio di due lunghezze (12-10). Al termine, però, sono fondamentali i tanti errori commessi dalle giocatrici marignanesi (25-20).

Il tie-break è un terno al lotto. Si gioca punto a punto fino alla fine. Costa Volpino ha due set ball che non riesce a sfruttare. Nel finale due leggerezze delle atlete marignanesi assegnano la vittoria al sestetto di casa. Per l’Omag-Mt da segnalare l’ottima prova di Piovesan e Valoppi ma non si riesce a comprendere l’involuzione nella fase del servizio delle atlete marignanesi.

Un plauso va rivolto ancora una volta ai tifosi marignanesi che hanno seguito la squadra anche a Costa Volpino.

IL DOPOGARA

Al termine dell’incontro il presidente Stefano Manconi, al seguito della squadra, ha rilasciato la seguente dichiarazione. “Nonostante arrivassimo da una settimana non semplice, abbiamo probabilmente sprecato l’occasione di vincere la partita. Dal punto di vista tecnico abbiamo battuto assolutamente troppo facile per pretendere, poi, di gestire al meglio la fase muro-difesa (nonostante ciò abbiamo chiuso con 16 muri vincenti contro i 6 di Costa Volpino). In questa gara abbiamo subito tanti, troppi mani e fuori. Dal punto di vista della gestione del match, si è vista in campo troppa ansia che personalmente spero di non vedere in futuro perché non porta nulla di buono”.

PROSSIMI INCONTRI

Nella prossima settimana le atlete marignanesi sono impegnate in due gare. Per la seconda giornata di ritorno, domenica 15 dicembre, alle ore 17,00, l’Omag-Mt ospita al Pala Marignano la formazione romagnola della Clai Imola Volley, mentre mercoledì 18, alle ore 20,30, sfida il sestetto dell’U.S. Esperia Cremona in una gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia.

Serie A2 Femminile Girone A

RISULTATI

Clai Imola Volley-Akademia Sant’Anna Messina 1-3 (25-17, 15-25, 22-25, 13-25)

Valsabbina Millenium Brescia-Bam Mondovi’ 3-0 (25-15, 25-17, 25-19)

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa-Orocash Picco Lecco 3-0 (25-23, 25-23, 25-9)

C.B.L. Costa Volpino-Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-2 (17-25, 25-16, 26-28, 25-20, 16-14)

Cbf Balducci Hr Macerata-Volleyball Casalmaggiore 3-0 (25-13, 25-17, 26-24)

Serie A2 Femminile Girone B

RISULTATI

Itas Trentino-Trasporti Bressan Offanengo 3-2 (25-8, 25-27, 23-25, 25-22, 15-13)

Volley Hermaea Olbia-Imd Concorezzo 3-1 (25-15, 25-22, 23-25, 25-23)

Tecnoteam Albese Volley Como-Tenaglia Abruzzo Volley 3-1 (25-22, 25-14, 16-25, 25-14)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Narconon Volley Melendugno 3-2 (21-25, 25-19, 25-17, 13-25, 15-12)

Futura Giovani Busto Arsizio-U.S. Esperia Cremona 0-0 Non ancora disputata

Serie A2 Femminile Girone A

PROSSIMO TURNO

15-12-2024 17:00

Akademia Sant’Anna Messina – C.B.L. Costa Volpino (15-12-2024 15:00)

Bam Mondovi’ – Cbf Balducci Hr Macerata (14-12-2024 20:00)

Orocash Picco Lecco – Valsabbina Millenium Brescia

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Clai Imola Volley

Volleyball Casalmaggiore – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa (14-12-2024 21:00)

Serie A2 Femminile Girone B

PROSSIMO TURNO

15-12-2024 17:00

Narconon Volley Melendugno – Trasporti Bressan Offanengo (15-12-2024 16:00)

U.S. Esperia Cremona – Volley Hermaea Olbia (14-12-2024 16:00)

Tenaglia Abruzzo Volley – Nuvoli’ Altafratte Padova

Tecnoteam Albese Volley Como – Itas Trentino

Imd Concorezzo – Futura Giovani Busto Arsizio

CLASSIFICA – SINTETICA

1a Giornata Ritorno 08-12-2024 – Serie A2 Femminile Girone A

Akademia Sant’Anna Messina 26 (9 – 1); Omag-Mt San Giovanni In M.No 25 (8 – 2); Cbf Balducci Hr Macerata 21 (7 – 3); Valsabbina Millenium Brescia 21 (7 – 3); Clai Imola Volley 13 (4 – 6); C.B.L. Costa Volpino 13 (4 – 6); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 10 (4 – 6); Orocash Picco Lecco 10 (3 – 7); Volleyball Casalmaggiore 9 (3 – 7); Bam Mondovi’ 2 (1 – 9);

CLASSIFICA – SINTETICA

1a Giornata Ritorno 08-12-2024 – Serie A2 Femminile Girone B

Itas Trentino 23 (9 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 21 (7 – 2); Trasporti Bressan Offanengo 18 (6 – 4); Volley Hermaea Olbia 17 (6 – 4); Nuvoli’ Altafratte Padova 16 (5 – 5); Narconon Volley Melendugno 15 (5 – 5); U.S. Esperia Cremona 15 (4 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 12 (4 – 6); Imd Concorezzo 8 (2 – 8); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 9).