Giovanili Angels/RBR: trasferta amara per l'U19 Eccellenza in Toscana

Angels Santarcangelo/RBR-Firenze Basketball Academy 71-61 [17-10, 17-19, 15-17, 22-15]

Angels belli a metà. Una buona partenza dei clementini sul campo dei toscani permette gli Angels di andare avanti nel primo quarto con il trio Frisoni, Lombardi e Mari. Firenze reagisce subito e cambia l’inerzia della partita terminando il primo quarto sul +7. Nel secondo periodo Mari domina nel pitturato incalzando 10 punti ma sono ancora i padroni di casa a sfruttare le defaillance dei riminesi concretizzando le palle perse e i numerosi falli concessi. Al rientro dagli spogliatoi Santarcangelo reagisce e arriva fino al meno 2 con un buon parziale. Firenze non si disunisce e, guidata da Mamadou Senghor autore di 10 punti e 11 rimbalzi, mantiene la leadership della partita. Nell’ultimo quarto i gialloblu cedono il passo e i padroni di casa con un parziale di 8-0 scappano via nel punteggio non dando più chance di rientro ai ragazzi di coach Serra che tornano a casa con il foglio giallo.

Tabellino

Santarcangelo: Capelli, Di Giacomo, Ka 5, Pivetti 8, Amaroli, Baschetti 16, Lombardi 9, Mari 17, Mariotti, Pennisi 2, Frisoni 4, Sankarè ne.

Firenze Basketball Academy: Merlini, Caccioli 3, Margheri 9, Morchi 2, Camiciottoli 9, Bellugi 2, Baldasseroni 10, Brogi 6, Vaccaro 10, Menchini 8, Senghor 10, Caselli 2.

—

L’Under 17 Eccellenza a riposo per via della convocazione di Ruggeri in nazionale di categoria.

Under 19 Silver

Angels Santarcangelo-Riccione 78-71

Parziali progressivi: [21-18, 44-37, 59-54, 78-71]

Derby vittorioso per i ragazzi dell’u1nder 9silver che sul parquet amico del palaSGR giocano una partita vera dal primo all’ultimo secondo contro gli amici riccionesi. Partenza con il piglio giusto per i gialloblu che provano a dare subito un bel ritmo alla partita, la palla gira velocemente e i tiri dei ragazzi di casa sono aperti ed entrano con costanza. Nel secondo quarto si soffre di più in transizione difensiva non riuscendo a fermare mai il pallone e permettendo a Riccione di trovare buone conclusioni sia da contropiede e sia da rimbalzo offensivo. L’attacco però funziona ancora alla grande e all’intervallo il punteggio segna 44-37. Al rientro dagli spogliatoi i clementini provano a mordere in difesa e rendono inefficace la zona ospite che presto torna ad essere una difesa a uomo. Nell’ultimo quarto sul +9 Angels i meccanismi in attacco si inceppano ne vengono fuori diverse palle perse che permettono agli avversari di prendere fiducia e con un pesante parziale Riccione ritorna in vantaggio di 3 lunghezze a due minuti e mezzo alla fine della partita. Time out per i ragazzi di casa che serve a riprendere fiato e a sistemare la difesa che negli ultimi minuti ha concesso troppo a Riccione. Da quel momento in poi i ragazzi gialloblu mettono un muro di fronte al proprio canestro, Riccione non segna più mentre due canestri di Curci prima e Lisi poi permettono di effettuare il contro sorpasso ai padroni di casa. Nell’ultimo minuto Petretti tira giù tutti i rimbalzi possibili e concretizza alla linea della carità i falli sistematici di Riccione. 78-71 il punteggio finale che fa gioire la squadra di casa in attesa di una dura trasferta lunedì prossimo in casa dei primi della classe: il San Marino.

Tabellino Angels: Antolini 3, Ronconi, Lisi 23, Piperku 7, Giorgetti n.e. Petretti 17, Caldarelli, Bonantini 3, Navacchi 3, Teodorani 7, Curci 15. All. Botteghi.

—

Under 15 Silver

Angels Santarcangelo-Stella 52-57 [9-12, 13-14, 15-15, 15-16]

Partita molto equilibrata sui quattro quarti. A Spuntarla però è una Stella più pronta. Gli Angels hanno messo in campo tutto l’orgoglio e il cuore gialloblu per giocare una partita molto complicata sulla carta. Il percorso di crescita dei ragazzi di coach Miriello passa anche da partite come questa in cui i particolari e la precisione fanno la differenza.

Tabellino Angels: Pirini 0, Malpassi 3, Simoncini 0, Del Bianco 0, Bartolini 5, Croitoru 16, Marini 4, Migani 15, Mondaini 7, Della Pasqua 0, Ugolini 0. All. Miriello, Ass. Ricci.

—

Under 14 Silver

Bellaria-Angels Santarcangelo 68-45 [19-7, 27-17, 55-27]

Partita bloccata nei primi minuti dove entrambe le squadre non trovano il fondo della retina. I padroni di casa aprono le danze mentre i ragazzi giallo blu continuano a faticare contro la difesa organizzata. Nel secondo quarto gli Angels prendono le misure e rosicchiano qualche punticino, ma alla pausa però lunga il punteggio recita -10. Al rientro dagli spogliatoi Santarcangelo non riesce a fronteggiare il pressing dei padroni di casa che con un pesante parziale blindano il risultato già nel terzo quarto.

“Questa partita deve servire tanto a livello di personalità perché di buono ci portiamo a casa l’atteggiamento che dopo aver visto terminare la partita a metà terzo quarto i nostri ragazzi hanno continuato a lottare fino alla fine. Sicuramente dobbiamo anche imparare al come reagire ai momenti di difficoltà con più ordine restando nei concetti che alleniamo in palestra. Prossimo match sabato 14 dicembre al pala SGR con una delle squadra candidate a vincere il girone: i Villanova Tigers” è il commento di coach Bronzetti.

Tabellino Angels: Santolini F. 2, Cecchetti F. 4, Penna A. 9, Gobbi M., Perazzini G., Malpassi T. 9, Cortesi F. 4, Franceschi R. 4, Ferrini L. 2, Caminati N. 2, Giorgi N. 3, Uzan M. 3. All.: Bronzetti M., Ricci G.