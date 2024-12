Campobasso-Rimini: diretta testuale

🔊 Ascolta l\'audio

CAMPOBASSO-RIMINI (calcio d’inizio alle ore 17:30 all’Avicor Molinari Stadium di Campobasso)

IL TABELLINO

CAMPOBASSO:

RIMINI:

ARBITRO: Gianluca Catanzaro di Catanzaro.

ASSISTENTI: Simone Iuliano di Siena e Davide Fabrizi di Frosinone.

4° UFFICIALE: Gennaro Decimo di Napoli.

RETI:

AMMONITI:

NOTE. Corner:.

I RISULTATI DELLA 17a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B IN TEMPO REALE E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Staccato, mercoledì sera a Vicenza, il pass per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C, il Rimini per la 17a giornata di campionato è di scena a Campobasso. I molisani in classifica hanno 23 punti, due in più dei romagnoli (restati a quota 21 dopo la sconfitta patita nell’ultimo turno per mano della Vis Pesaro).

PRIMO TEMPO

La vigilia dell’allenatore del Rimini F.C., Antonio Buscè.