Rischio usura. Nel riminese crescono le piccole imprese "con sofferenze"

🔊 Ascolta l\'audio

Sono quasi 118mila le imprese italiane che si trovano a rischio usura. Dopo anni di calo, rispetto al 2023 il numero complessivo di queste realtà è cresciuto di oltre 2.600 unità. Si tratta prevalentemente di artigiani, esercenti, commercianti o piccoli imprenditori che sono “scivolati” nell’area dell’insolvenza e sono stati segnalati dagli intermediari finanziari alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Una “schedatura” che preclude a queste attività di accedere a un nuovo prestito. La denuncia, corredata dai dati, arriva l’Ufficio studi della CGIA di Mestre. Nel dettaglio, la situazione più preoccupante si registra al sud dove un’impresa su 3 è a rischio ma nell’ultimo anno la situazione è fortemente peggiorata in province come Benevento, Chieti, Savona, Rieti e Lecce. Anche a Rimini i numeri testimoniano le difficoltà: le piccole imprese affidate con sofferenze sono passate in 12 mesi (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) da 624 a 651 con una crescita del 4,3% che le vale il 33esimo posto in Italia. In Emilia Romagna fanno peggio Parma (+9,8%, 7°), Modena e Ferrara (+5,5%, 24°) e Reggio Emilia (+5,3%, 27°). L’aumento medio in Italia delle imprese a rischio usura è del 2,3%.

Se il Mezzogiorno, rileva la CGIA, è l’area geografica d’Italia più a rischio usura, i proventi di queste attività illegali vengono sempre più reinvestiti al Nord. Negli ultimi tempi, infatti, le indagini effettuate dalla Direzione Investigativa Antimafia dimostrano come il denaro contante proveniente dalle attività criminali primarie, come l’usura, venga reimpiegato con sempre maggiore frequenza in determinate aree dell’Italia, soprattutto settentrionale (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, ecc.).

Dall’analisi emerge anche che chi finisce nella black list della Centrale dei Rischi e difficilmente può beneficiare di aiuti economici dal sistema bancario, rischia, molto più degli altri, di chiudere o, peggio ancora, di scivolare tra le braccia degli usurai. Per evitare che questa criticità si diffonda, la CGIA continua a chiedere con forza il potenziamento delle risorse a disposizione del “Fondo di prevenzione dell’usura”. Molto spesso infatti gli imprenditori che vengono segnalati alla Centrale Rischi della Banca d’Italia non sempre lo devono a una cattiva gestione finanziaria della propria azienda ma all’impossibilità di riscuotere con regolarità i pagamenti dei propri committenti o per essere “caduti” in un fallimento che ha coinvolto proprio questi ultimi.

Inoltre, tra le cause dell’espansione del rischio usura, c’è il cosiddetto credit crunch. Ad eccezione degli anni caratterizzati dalla crisi pandemica infatti, dal 2011 ad oggi sono crollati i prestiti bancari alle imprese italiane: dai 1.017 miliardi di euro erogati verso la fine del 2011, siamo scesi a 711,6 miliardi del febbraio 2020 (inizio pandemia) e poi, dopo l’incremento nel periodo Covid (che ad agosto 2022 aveva innalzato lo stock erogato a 757,6 miliardi di euro), è ripresa la riduzione e a settembre di quest’anno si è attestata a 667 miliardi. In 12 anni, rispetto al picco massimo erogato nel 2011, le imprese hanno perso 350 miliardi di prestiti bancari, pari al -52,4%. Non è da escludere, evidenzia la CGIA, che la chiusura dei rubinetti del credito abbia contribuito a “spingere” involontariamente molti lavoratori autonomi e altrettanti piccoli imprenditori a corto di liquidità verso le organizzazioni malavitose che, mai come nei momenti difficili, hanno la necessità di reinvestire nell’economia legale i denari provenienti dalle attività criminali.

Tab. 2 – Numero di imprese affidate con sofferenze (*), per provincia