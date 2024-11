RBR High Five School, presentata l'edizione 2025

🔊 Ascolta l\'audio

È stato l’Auditorium del Liceo Einstein a fare da cornice alla presentazione dell’edizione 2025 di RBR High Five School, il progetto organizzato da Rinascita Basket Rimini in collaborazione con le scuole superiori del territorio, giunto ormai alla sua terza edizione. A partire da gennaio 2025, sei istituti superiori di Rimini saranno protagonisti di un’iniziativa che si articola in due fasi principali.

La prima fase è dedicata al Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), che prevede lezioni di marketing e comunicazione tenute dai professionisti dello staff biancorosso. Ogni classe coinvolta parteciperà a due lezioni propedeutiche, acquisendo così le competenze necessarie per organizzare il torneo studentesco, che vedrà poi i ragazzi stessi scendere in campo.

La seconda fase, sempre molto attesa dagli studenti, è rappresentata dal torneo delle scuole, che offre ai ragazzi partecipanti l’opportunità di giocare sul parquet del Flaminio indossando la canotta del proprio istituto. Lo scorso anno, il torneo ha registrato circa 4.000 spettatori sugli spalti; le squadre del Liceo Serpieri (femminile) e dell’ITES Valturio (maschile) si sono aggiudicate il titolo davanti a circa 2.600 persone, a testimonianza la grande passione per lo sport che anima le scuole del territorio.

“Vedere arrivare al terzo anno il progetto RBR High Five School è un’emozione”, spiega Simone Campanati, responsabile della Comunicazione di Rivierabanca Rimini, nell’introdurre la conferenza stampa, “perché vuol dire che stiamo facendo qualcosa di buono. Stiamo guardando al futuro con questo progetto, ed anche oggi vogliamo guardare avanti, verso le finali e verso una terza edizione che sia ancora migliore delle precedenti”.

Michele Lari, assessore allo Sport del Comune di Rimini, ha ricordato il legame fortissimo tra sport e cultura: “lo sport ci permette di creare un tessuto sociale più sano, più rispettoso dell’altro e della città in cui viviamo. In questi anni abbiamo avuto diversi eventi molto importanti sul territorio, oltre ad una realtà come Rivierabanca Basket Rimini che di anno in anno sta crescendo, quindi per noi è naturale dare spazio a questa iniziativa. I giovani sono al centro della nostra programmazione e RBR High Five School ha la caratteristica di unire i valori dello sport a quelli dell’offerta formativa e ad un primo approccio al mondo del lavoro con il Memorial Papini”.

Moreno Maresi, vicepresidente di Rinascita Basket Rimini, è intervenuto per ricordare l’importanza nella società biancorossa del basket giovanile: “Fin dalla sua origine, RBR ha avuto come obiettivo quello di salvaguardare la pallacanestro di base a Rimini, ed ancora oggi lo fa coinvolgendo nel suo progetto ben ventidue società accomunate dalla stessa passione, coprendo tutta la provincia. L’impegno di RBR è anche nel campo della formazione, e la società guarda attentamente alle prossime generazioni cercando di dare loro la possibilità di approcciarsi al mondo del lavoro anche grazie a questa iniziativa”.

A Lucia Mattei Gentili, in rappresentanza di Rivierabanca, il compito di spiegare perché il Main Sponsor biancorosso abbia scelto di abbracciare con entusiasmo il progetto High Five School: “Una banca di credito cooperativo ha la vocazione di diffondere e sviluppare il benessere del territorio, ed i giovani sono il futuro di qualsiasi territorio, per questo seguiamo diversi progetti a loro dedicati. Questo torneo non è da meno: attraverso lo sport riusciamo a recuperare l’attitudine alla vicinanza, al fare squadra, alle relazioni ed al rispetto delle regole. Nel torneo ragazzi e ragazze riescono a fare lo stesso sport, e questo non è banale: il plauso che faccio ad RBR è quello di riuscire a dare accesso al basket anche alle ragazze“.

Matteo Panzeri, brand ambassador del progetto High Five School, ha condiviso il suo entusiasmo, partendo dal ricordo della sua esperienza da giocatore del torneo: “Oggi gioco fuori casa, perché sono un ex “serpierino”, ed ho avuto la fortuna di vincere cinque finali su cinque! Questo è un sogno che torna ad essere realtà dopo anni in cui il torneo studentesco non si è giocato, sono momenti incredibili ed indelebili, e dovrete goderveli sia in campo che sugli spalti, ed allo stesso tempo impegnarvi e divertirvi nel fare tutto al meglio”.

Mirco Acquarelli, responsabile di Riviera Basket Rimini, ha spiegato il rapporto del basket in carrozzina con RBR High Five School: gli studenti interessati potranno, infatti, assistere ad un allenamento della squadra, provando lo sport e mettendosi in contatto con le persone che lo giocano. “Riviera Basket Rimini sposa con entusiasmo questo progetto, chi ha voglia di cimentarsi nel nostro sport può farlo e racconteremo a tutti gli interessati la nostra storia. Chi esce dagli incontri lo fa divertendosi, perché il basket in carrozzina lascia il segno non solo sulle mani ma anche sulle emozioni”.

Massimiliano Intorcia, coordinatore del settore giovanile biancorosso, ha spiegato l’opportunità riservata agli studenti dal Memorial Papini, in programma ad aprile 2025: gli studenti potranno essere protagonisti della sua organizzazione. “Ogni anno ci sono centinaia di partite da giocare ogni giorno, voi potrete essere protagonisti dell’organizzazione”.

A partecipare al torneo maschile saranno sei squadre: il sorteggio si svolgerà il 15 gennaio, nell’intervallo della partita tra Rivierabanca Rimini e Libertas Livorno, a cui gli studenti che partecipano al progetto saranno invitati; dal 29 gennaio, poi, si comincia con i quarti di finale, mentre le semifinali si terranno il 5 febbraio e le finali il 12 febbraio. Nel torneo femminile, invece, le due squadre partecipanti sono entrambe qualificate in automatico alla finale: anche per questa, l’appuntamento è per il 12 febbraio sul parquet del Flaminio.

Il Pcto, inoltre, metterà a disposizione degli studenti più meritevoli dieci borse di studio per la RBR SporTeam Academy, il corso di formazione per i professionisti del settore della comunicazione sportiva organizzato a maggio.

Ufficio Stampa Rivierabanca Basket Rimini