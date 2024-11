Polisportiva Riccione sceglie Riccione Salute (ex Boschetto Salute) come centro medico di riferimento

🔊 Ascolta l\'audio

Un’alleanza speciale quella fra due realtà di eccellenza del territorio: Polisportiva Riccione è il grande polo sportivo fondato nel 1962 a Riccione con infrastrutture moderne per supportare le attività sportive e gli eventi internazionali; Riccione Salute (ex Boschetto Salute), in viale Veneto 43, è il Poliambulatorio privato e Centro Diagnostico di riferimento nel territorio con anni di esperienza nel fornire servizi sanitari di alta qualità: grazie ai macchinari all’avanguardia in dotazione e a un team di medici professionisti di comprovata esperienza, offre esami diagnostici avanzati e visite specialistiche garantendo a tutti i pazienti l’eccellenza dei servizi sanitari.

Polisportiva Riccione annuncia una importante convenzione con Riccione Salute a favore di tutti i suoi tesserati, che potranno usufruire di tariffe riservate per esami diagnostici (Ecografie, Risonanze Magnetiche, Radiografie e Moc), visite specialistiche e analisi del sangue e di laboratorio. Con la sua struttura all’avanguardia e un team di esperti, Riccione Salute garantirà ai tesserati di Polisportiva Riccione la massima qualità e professionalità per ogni esigenza di salute.

Accedere alle tariffe riservate ai tesserati di Polisportiva Riccione è semplice: basta contattare Riccione Salute per prenotare gli esami o le visite specialistiche (tel. 0541 660796 chiamate o messaggi Whatsapp, mail segreteria@ riccionesalute.it).

Inoltre sarà attivato il prezioso servizio di recall in prossimità della scadenza del certificato medico-sportivo per gli atleti che ne faranno richiesta.

“Polisportiva Riccione trova in Riccione Salute il partner ideale per garantire il benessere di tutti i suoi utenti – dichiara il presidente di Polisportiva Riccione, Michele Nitti. – Siamo orgogliosi della collaborazione con un centro di eccellenza come Riccione Salute, che garantirà a tutti gli atleti e alle loro famiglie tariffe agevolate per il controllo della salute e la prevenzione. Questa iniziativa s’inserisce in un ambito più ampio di attenzione verso la salute, mirando a garantire a tutti la possibilità di accedere a controlli e servizi di qualità.”

polcomriccione.com

Ufficio stampa Polisportiva Riccione