La Lasersoft Riccione domenica in trasferta a Castelfranco Veneto

Dopo la bella vittoria casalinga di sabato contro Verona, nel campionato di serie B1 femminile, la Lasersoft Riccione proverà a conquistare anche i primi punti in trasferta sul campo di Castelfranco Veneto, dove domenica alle 17.30 affronterà l’Azimut Giorgione, a quota sei punti in classifica come le riccionesi.

Le trevigiane rispetto alla scorsa stagione hanno rimodellato e ringiovanito in gran parte il proprio roster, ma restano sicuramente una delle teste di serie di questo girone. Si presentano a questo incontro dopo le due vittorie piene nelle prime due giornate con Verona e Castelbellino e il primo ko subito a Forlì nella terza giornata.

Riccione dal suo canto arriva motivata e galvanizzata, come detto, dalla vittoria interna con Verona, che ha decisamente aumentato la consapevolezza di poter tranquillamente stare in questa dimensione e di poter giocarsela con chiunque.

Ora le riccionesi cercheranno di compiere un ulteriore passo in avanti, provando ad andare a strappare i primi punti lontano dal Fontanelle.