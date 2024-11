Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte venerdì a Rimini

🔊 Ascolta l\'audio

Il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, dopo il rinvio di un precedente appuntamento sarà a Rimini venerdì 15 novembre per un evento di chiusura della campagna elettorale, accompagnato dai coordinatori regionali sen. Marco Croatti e Gabriele Lanzi e dalla Consigliera regionale uscente Silvia Piccinini insieme ai candidati Maria Angela Bigoli, Alberto Nicolini, Simona Domeniconi e Federico Lepore.

La visita a Rimini prevede diversi momenti di incontro con i cittadini e sarà l’occasione per discutere i punti cardine del programma del Movimento 5 Stelle per l’Emilia-Romagna, focalizzato su sostenibilità, sanità pubblica, stop al consumo di suolo, contrasto al dissesto idrogeologico e sostegno all’economia locale.

Programma dell’evento:

Ore 17:30 – Visita al Giardino della Memoria dedicato alle 24 vittime della banda Uno Bianca

(Via Antonia De Barignano)

Ore 18:00 – Passeggiata nel cuore di Rimini

Partenza da Piazza Malatesta per un percorso che toccherà Piazza Cavour, Corso d’Augusto e terminerà al Cinema Fulgor, dove il Presidente Conte e i rappresentanti del Movimento avranno modo di salutare i cittadini e rispondere alle loro domande.

Ore 18:30 – Incontro presso il Cinema Fulgor

Il Presidente Giuseppe Conte avrà modo di visitare la mostra di Ecomondo Off “Suoni e Segni di Vaia” simbolo dell’impegno per l’ambiente e per il territorio, presso il Palazzo del Fulgor (Piazzetta San Bernardino) e ci sarà anche un momento di confronto sul futuro dell’Emilia-Romagna e sulla visione del Movimento 5 Stelle per una regione più equa e innovativa, presso il’adiacente Cinema Fulgor (Corso d’Augusto, 162).

“Il Movimento 5 Stelle continua a sostenere una politica basata su partecipazione e concretezza,” ha dichiarato Giuseppe Conte. “Siamo pronti a portare avanti le istanze dei cittadini emiliano-romagnoli, senza compromessi, con una visione di sviluppo che tuteli il benessere di tutti e l’integrità del territorio”.