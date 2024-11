Il Centro Le Befane festeggia i 19 anni e vede il traguardo dei 150 milioni di visitatori

🔊 Ascolta l\'audio

Le Befane Shopping Centre di Rimini spegne le candeline sulla torta di compleanno, il diciannovesimo, sabato 23 novembre dalle 16.30.

Il 2024 è stato un altro anno positivo: il fatturato ha superato i valori del 2019, l’ultimo anno prima della pandemia. Quanto alle presenze, la soglia dei 150 milioni di visitatori complessivi sarà raggiunta nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda i ‘lavori in corso’. tra le opere realizzate recentemente, oltre alla nuova illuminazione interna ed esterna, sono stati rinnovati gli impianti di climatizzazione, all’insegna del risparmio energetico, con minori consumi e, quindi, minor impatto ambientale. In tema di comunicazione interna, è stato poi installato un nuovo circuito di grandi ed innovativi Led Wall in punti strategici del centro. Nel 2023 sono infine partiti i lavori per rifare tutti i parcheggi delle Befane, che si concluderanno nella primavera del 2025.

Il centro ricorda eventi e di attività che hanno contrassegnato il 2024: dall’attenzione ai più piccoli e alle famiglie, con tanti laboratori creativi disseminati lungo i fine settimana o spettacoli con ‘stelle’ del calibro di Cristina D’Avena, Lucilla e Daisy Dot; alla festa in costume stile Bridgerton – il ‘Ballo dei Diamanti‘ – uno degli eventi più significativi di questo anno; dal primo Pigiama Party per i più piccoli, alla presentazione di libri con autori di primo piano; senza dimenticare i momenti dedicati a Winx, Pokèmon, Hello Kitty, o i tantissimi personaggi che hanno attraversato le gallerie e le piazze delle Befane – ultimo, in ordine di tempo, Stefano Tacconi. Importanti anche le mostre ospitate: ‘Originarte‘, dedicata a Keith Haring; e poi ‘Changes!’ centrata sulle personalità della scienza e dell’arte che hanno fatto la storia. Tutte attività che, tramite la Be Fan Card, hanno fidelizzato decine di migliaia di clienti che, oggi, partecipano attivamente alla vita del Centro, ottenendo anche tante gratificazioni.

Sono state realizzate anche attività di sensibilizzazione su temi e valori condivisi – ad esempio contro la violenza sulle donne; a favore della cura dell’ambiente; l’attenzione ai più anziani e a malattie come l’Alzheimer – con l’attivazione di partnership come con Fondazione Libellula, Rimini Autismo, IOR-Istituto Oncologico Romagnolo e Crescere Insieme, che poco tempo fa ha realizzato una mostra fotografica presso Le Befane per i venti anni della associazione.

“Siamo soddisfatti dei risultati economici raggiunti – sottolinea Massimo Bobbo, Direttore de Le Befane Shopping Centre – ma anche del posizionamento a livello di reputazione che il centro commerciale ha ottenuto dalla sua apertura. Oggi Le Befane è considerata infatti, a tutti gli effetti, una piazza tra le piazze di Rimini, un luogo non solo dedicato agli acquisti – grazie a 130 negozi e a Spazio Conad, il primo punto vendita dei 3500 che Conad, leader della Grande Distribuzione Organizzata, ha in Italia – ma anche per ritrovarsi, divertirsi, partecipare a momenti di spettacolo e iniziative culturali; uno spazio dove mangiare, nell’ampia Food Court; o dove poter assistere alle ultime uscite cinematografiche, grazie alle dodici sale del cinema Multiplex.

“In questi quasi venti anni, tra le altre cose, abbiamo dato ospitalità a tantissime associazioni no profit del terzo settore che, grazie alle Befane, hanno potuto godere di una cassa di risonanza di grande efficacia per promuovere iniziative meritevoli – racconta Bobbo – e non ci siamo tirati indietro quando, messi di fronte a situazioni particolari, abbiamo deciso di ‘fare la nostra parte’, sostenendo ad esempio lo sport o aderendo oggi alle iniziative di solidarietà del ‘TeamBòta‘; ma anche – in piena pandemia – promuovendo la campagna ‘Vi vogliamo bene-Tin bòta, ripartiamo insieme‘ dove abbiamo aiutato concretamente alcune famiglie in difficoltà.”

Ospite della festa di compleanno sarà Filippo Bisciglia di Temptation Island.