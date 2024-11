Gabriele Salvatores al cinema Fulgor presenta in anteprima il suo nuovo film

🔊 Ascolta l\'audio

Lunedì 25 novembre al Cinema Fulgor il regista premio Oscar Gabriele Salvatores presenta in anteprima il suo nuovo film al cinema Fulgor interpretato da Pierfrancesco Favino e dai giovanissimi Dea Lanzaro e Antonio Guerra. “Napoli – New York”, il nuovo film nelle sale italiane dal 21 novembre, arriva in riviera romagnola con tre imperdibili appuntamenti.

Lunedì 25 novembre Gabriele Salvatores presenterà il film nella leggendaria sala dove Fellini scoprì il cinema, al cinema Fulgor di Rimini (ore 21.00) e dialogherà con il pubblico al termine della proiezione.

Nella mattinata di martedì 26, il regista incontrerà un pubblico di studenti al termine della proiezione presso il Multiplex Giometti Pesaro, e la sera sarà a Riccione per introdurre la proiezione del film al Multiplex Cinepalace Riccione (ore 20.30).

Interpretato da Pierfrancesco Favino con i giovanissimi Dea Lanzaro e Antonio Guerra, Omar Benson Miller, Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro, con la partecipazione di Antonio Catania e Tomas Arana, il film è tratto da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli. “Napoli – New York” è la storia del viaggio emozionante compiuto dai piccoli Carmine e Celestina, il cui destino si intreccia tra i vicoli di Napoli e le strade di New York nell’immediato dopoguerra. Un’avventura on the road che tratteggia uno spaccato storico e culturale, con il tono della fiaba, ma uno sguardo rivolto al presente.

Sinossi: Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una notte, s’imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella di Celestina emigrata mesi prima. I due bambini si uniscono ai tanti emigranti italiani in cerca di fortuna in America e sbarcano in una metropoli sconosciuta, che dopo numerose peripezie, impareranno a chiamare casa.

Napoli – New York è prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica con Rai Cinema, con il contributo di FVG Film Commission – PromoTurismoFVG, Regione Campania e Film Commission Regione Campania. Il film arriverà nelle sale italiane dal 21 novembre con 01 Distribution.