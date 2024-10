Tropical Coriano-Massa Lombarda 1-0. Terzo hurrà di fila per Anastasi & C.

🔊 Ascolta l\'audio

TROPICAL CORIANO-MASSA LOMBARDA 1-0

IL TABELLINO

TROPICAL CORIANO: Pollini, Moricoli, Ceccarelli, Fabbri, Anastasi, Venerandi, Pasquini (29′ st Prasso), Enchisi, Nisi, Scarponi (41′ st F. Ronci), Tamagnini (15′ st Dantraccoli). A disp.: Leardini, Urbinati, S. Ronci, Rattini, L. Tiraferri, Berlini. All. Scardovi.

MASSA LOMBARDA: Lusa, Braccioli, Mirco Massuemeluyeye, Galanti, Cortesi (18′ st Raccagni), Hysa, Zannoni (25′ st Galassi), Magri, Grazhdani, Battiloro, Marco Massuemeluyeye (13′ st Simone). A disp.: Sanarelli, Nappi, Albonetti, Barlotti, Trendafili. All. Bamonte.

ARBITRO: D’Ovidio di Bologna.

ASSISTENTI: Testa di Cesena e Spada di Bologna.

RETE: 23′ pt Anastasi.

AMMONITI: Enchisi, Galanti, Hysa, Dantraccoli.

I RISULTATI DEI RECUPERI DELLA 4a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE B E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Si gioca al “Carlo Brigo” di Morciano il recupero della 4a giornata di Eccellenza girone B tra Tropical Coriano e Massa Lombarda. I ragazzi di Scardovi si presentano all’appuntamento forti dei due 1-0 conquistati sul campo del Futball Cava Ronco e con il Reno, che li hanno fatti salire a quota 7 in classifica. Il Massa (2 punti) è invece reduce da tre K.O. di fila, l’ultimo domenica con la rivelazione Solarolo.

Dopo neanche due giri di lancette imbucata di Pasquini per Scarponi, che serve Nisi, chiuso in angolo da Cortesi.

Al 6’ dopo una carambola tra Pasquini e Venerandi, Zannoni calcia di destro, sfera lontana dai pali di Pollini.

Al 9’ bella apertura di Scarponi per Tamagnini, che si accentra e va al tiro di sinitro, Lusa blocca a terra.

Al 12’ Grazhdani lavora palla a destra e serve in area Battiloro, la cui conclusione è deviata in angolo da Anastasi.

Dalla bandierina lo stesso Battiloro per l’incornata di Magri, Pollini vola e salva la sua porta.

Al 14’ Galanti viene affrontato così in area da Venerandi. Gli ospiti chiedono il rigore, il direttore di gara, D’Ovidio di Bologna, non è dello stesso avviso.

Al 18’ lancio di Venerandi, il retropassaggio di testa di Mirco Massuemeluyeye per Lusa è corto, Tamagnini prova ad approfittarne, ma alza la mira.

Al 23’ punizione dall’out di sinistra di Pasquini e incornata vincente di capitan Anastasi, che corre subito ad abbracciare l’autore dell’assist, prima di essere sommerso dall’abbraccio dei compagni. Tropical Coriano in vantaggio.

Il Massa riesce a rendersi pericoloso solo sul finire di frazione: al 44’ calcio piazzato dalla trequarti di Galanti e colpo di testa di Hysa, pallone alto di poco.

Al 45’ il tentativo dal limite dell’area di Grazhdani è troppo debole per creare grattacapi a Pollini.

Si va all’intervallo con il Tropical avanti di un gol.

La ripresa si apre con una buona opportunità per i ragazzi di Scardovi: Moricoli scappa via a destra, entra in area e calcia, diagonale largo. È il 3’.

Al quarto d’ora altra opportunità per Moricoli: Nisi lavora palla a destra e mette in mezzo, Cortesi di testa allontana, riprende il numero 2, che si sistema il pallone e calcia di sinistro, Lusa para.

Al 28’ Mirco Massuemeluyeye per Galanti, che serve Simone, Pollini gli chiude lo specchio in uscita, Simone recupera il pallone e cerca un compagno, ma Scarponi arriva per primo.

Al 38’ Venerandi riceve da Nisi e spara di destro, Lusa deve superarsi per evitare il raddoppio.

Al 41’ corner di Galanti e incornata di Hysa, Pollini neutralizza.

Al 46’ idea di Braccioli per Grazhdani, Anastasi evita guai, concedendo solo angolo.

Al 48’ Lusa sbaglia il rinvio, Filippo Ronci per Nisi, che calcia, il portiere ospite rimedia, poi subisce una carica.

Dopo poco più di quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio.

Terzo 1-0 di fila per il Tropical Coriano, che sale a quota 10 in classifica.

Prossima per i ragazzi di Scardovi domenica a Faenza.