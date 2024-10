Terzo successo di fila per la Omag-MT: battuta anche Pisa

🔊 Ascolta l\'audio

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA 3-1 (19-25 25-16 25-20 27-25)

IL TABELLINO

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 12, Parini 7, Ortolani 13, Piovesan 30, Consoli 11, Nicolini, Valoppi (L), Ravarini 2, Bagnoli, Sassolini. Non entrate: Merli, Polesello, Monti (L), Meliffi. All. Bellano.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Fucka 11, Ferraro 1, Salinas 16, Colzi 14, Zuccarelli 17, Lotti 8, Bisconti (L), Vecerina 1, Tosi, Moschettini. Non entrate: Tesi (L), Fava. All. Bracci. ARBITRI: Ancona, Sabia.

NOTE – Durata set: 27′, 25′, 27′, 38′; Tot: 117′.

MVP: Piovesan.

Top scorers: Piovesan A. (30) Zuccarelli A. (17) Salinas C. (16)

Top servers: Piovesan A. (4) Zuccarelli A. (3) Fucka T. (1)

Top blockers: Piovesan A. (6) Fucka T. (5) Consoli C. (2)

CRONACA E COMMENTO

Dopo due splendide vittorie, la prima in casa contro Costa Volpino e la seconda sul parquet di Imola, l’Omag-Mt torna a giocare al PalaMarignano per affrontare la neo promossa Fgl-Zuma Castelfranco. Entrambe le formazioni si presentano sul rettangolo di gioco piene di entusiasmo e con grande fiducia nei propri mezzi. Le atlete capitanate da Serena Ortolani, infatti, arrivano dalla netta vittoria del derby romagnolo contro la Clai Imola, mentre il team toscano dal successo contro Casalmaggiore nel suo esordio casalingo in Serie A. Diversi sono gli obiettivi dei due sestetti. L’Omag-Mt vuole continuare nella striscia di vittorie per rimanere ai vertici della graduatoria mentre la Fgl-Zuma Castelfranco è in cerca di punti per proseguire con serenità l’avventura in A2.

Ne è scaturita una bella partita, spettacolare che ha divertito il numeroso pubblico presente sugli spalti del PalaMarignano. L’Omag-Mt si aggiudica il suo terzo successo consecutivo (3-1; 19/25; 25/16; 25/20; 27/25) in una gara si si è dimostrata davvero più difficile del previsto. Nel primo set il sestetto marignanese ha avuto un approccio sbagliato alla gara e il Castelfranco ne ha approfittato. Il sestetto ospite si è dimostrato un team forte, organizzato, forte in difesa e tenace in attacco. Nell’Omag-Mt da segnalare la bellissima prestazione di Anna Piovesan MVP con 30 punti e della palleggiatrice Cecilia Nicolini.

LA PARTITA

L’Omag-Mt è scesa in campo con Nicolini in regia e capitan Ortolani opposta, Nardo e Piovesan in posto quattro, Parini e Consoli al centro, Valoppi libero. Il sestetto della Fgl-Zuma Castelfranco ha schierato Ferraro in diagonale con capitan Zuccarelli, al centro Fucka e Colzi, in banda Lotti e Salinas, libero Bisconti.

I° SET: Parte meglio la squadra avversaria che si porta sul 2/6. Coach Bellano ferma il gioco ma al ritorno in campo è ancora Castelfranco ad andare a segno. Le atlete di S. Giovanni tentano la rimonta ma l’attacco fatica più del previsto e il sestetto ospite si mostra insuperabile in difesa e spietato in attacco. Sul punteggio di 6/13 coach Bellano chiama interrompe il gioco per parlare con la squadra. Entra in campo Ravarini al posto di Nardo. Con Parini in battuta l’Omag-Mt ha un sussulto, si porta a tre lunghezze di distanza (14/17) e costringe l’allenatore ospite ad interromper il gioco. Alla ripresa delle ostilità Castelfranco è più cinico e chiude il set con il punteggio di 19/25.

II° SET: nessun cambiamento nelle formazioni. Nardo riprende il suo posto. La prima parte del set è di dominio della coppia Consoli/Piovesan (9/6). Coach Bracci ferma il gioco. Le squadre tornano in campo ma le indicazioni del tecnico ospite non apportano i frutti sperati. L’Omag-Mt con Piovesan e Ortolani aprono varchi nella difesa avversaria. Sul punteggio di 23/16 coach Bellano effettua un doppio cambio: entrano Bagnoli e Ravarini per Nicolini e Ortolani. Due errori consecutivi delle attaccanti ospiti chiudono il secondo parziale.

III° SET: Sull’inerzia del successo del secondo set, parte forte il sestetto di Coach Bellano. Sul punteggio di 12/8 coach Bracci interromper il gioco. L’Omag-Mt grazie agli attacchi e muri vincenti porta le sue compagne sul 16/10. Il sestetto ospite non molla e si porta sul 16/13. Le atlete marignanesi mantengono la giusta concentrazione e determinazione, respingono il tentativo di riprendere il set da parte del Castelfranco, poi 3 punti di Nardo e quello conclusivo di Piovesan chiudono il set (25/20).

IV° SET: È stato il più bello e spettacolare. I due sestetti si sono dati battaglia a viso aperto, il risultato è stato incerto fino alla fine, si è giocato punto a punto. Sul 24/23 un errore in battuta di Parini riporta Castelfranco in parità (24/24). Zuccarelli effettua il sorpasso stoppato da un miracolo di Consoli. Capitan Ortolani conquista un punto ace e Piovesan, dopo una lunga azione, chiude il set e partita con il tripudio dei tantissimi tifosi presenti sugli spalti.

Raggiante Cecilia Nicolini: “È stata una partita intensa. Questa sera davanti alle difficoltà la squadra ha dimostrato grande carattere. Comunque dobbiamo trarre indicazioni su cui lavorare in settimana. Sono felicissima perché la partita è stata complessa e portare a casa il risultato non era scontato”.

Serie A2 Femminile Girone A

RISULTATI

Akademia Sant’Anna Messina-Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (25-13, 25-22, 25-21)

Volleyball Casalmaggiore-Bam Mondovi’ 3-1 (25-19, 28-30, 25-21, 25-19)

Orocash Picco Lecco-Cbf Balducci Hr Macerata 0-3 (20-25, 25-27, 19-25)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 3-1 (19-25, 25-16, 25-20, 27-25)

C.B.L. Costa Volpino-Clai Imola Volley 0-3 (22-25, 19-25, 19-25)

Serie A2 Femminile Girone B

RISULTATI

Tenaglia Abruzzo Volley-Trasporti Bressan Offanengo 1-3 (22-25, 19-25, 25-16, 20-25)

Tecnoteam Albese Volley Como-Volley Hermaea Olbia 3-1 (23-25, 25-21, 25-14, 25-21)

Futura Giovani Busto Arsizio-Itas Trentino 2-3 (18-25, 30-28, 27-25, 22-25, 5-15)

Nuvoli’ Altafratte Padova-U.S. Esperia Cremona 3-1 (25-23, 21-25, 25-21, 25-20)

Narconon Volley Melendugno-Imd Concorezzo 3-1 (25-19, 25-19, 27-29, 27-25)

Serie A2 Femminile Girone A

PROSSIMO TURNO

27-10-2024 17:00

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Akademia Sant’Anna Messina

Bam Mondovi’ – Orocash Picco Lecco

Valsabbina Millenium Brescia – C.B.L. Costa Volpino

Cbf Balducci Hr Macerata – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Clai Imola Volley – Volleyball Casalmaggiore

Serie A2 Femminile Girone B

PROSSIMO TURNO

27-10-2024 17:00

U.S. Esperia Cremona – Trasporti Bressan Offanengo

Volley Hermaea Olbia – Futura Giovani Busto Arsizio

Tenaglia Abruzzo Volley – Narconon Volley Melendugno

Itas Trentino – Nuvoli’ Altafratte Padova (26-10-2024 19:00)

Imd Concorezzo – Tecnoteam Albese Volley Como

CLASSIFICA – SINTETICA

3a Giornata Andata 20-10-2024 – Serie A2 Femminile Girone A

Cbf Balducci Hr Macerata 9 (3 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 9 (3 – 0); Akademia Sant’Anna Messina 8 (3 – 0); Valsabbina Millenium Brescia 6 (2 – 1); Volleyball Casalmaggiore 4 (1 – 2); Clai Imola Volley 3 (1 – 2); Orocash Picco Lecco 3 (1 – 2); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 2 (1 – 2); C.B.L. Costa Volpino 1 (0 – 3); Bam Mondovi’ 0 (0 – 3);

CLASSIFICA – SINTETICA

3a Giornata Andata 20-10-2024 – Serie A2 Femminile Girone B

Itas Trentino 8 (3 – 0); Trasporti Bressan Offanengo 6 (2 – 1); Tecnoteam Albese Volley Como 6 (2 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 6 (2 – 1); Narconon Volley Melendugno 6 (2 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 4 (1 – 2); U.S. Esperia Cremona 3 (1 – 2); Imd Concorezzo 3 (1 – 2); Volley Hermaea Olbia 3 (1 – 2); Tenaglia Abruzzo Volley 0 (0 – 3).