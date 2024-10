Sabato al Palazzo del Turismo di Riccione la consegna delle Benemerenze sportive nazionali

🔊 Ascolta l\'audio

Sabato 19 ottobre alle ore 16.00, presso il Palazzo del Turismo di Riccione, saranno consegnate le benemerenze sportive nazionali del CONI per l’anno 2022. Alle 14.30 è stato convocato il Consiglio regionale del CONI, al termine del quale inizierà la cerimonia. Saranno premiati i dirigenti che hanno conseguito le stelle al merito sportivo per la loro continuata e meritoria azione nel campo della promozione sportiva, ma pure 11 società sportive che hanno portato il proprio contributo con continuità sul territorio e le palme al merito tecnico per gli allenatori che abbiano ottenuto risultati rilevanti grazie ai loro atleti.

Alla premiazione, oltre al presidente del CONI Emilia Romagna, Andrea Dondi, e all’assessore allo Sport di Riccione, Simone Imola, che ospiterà l’evento, saranno presenti il prefetto di Rimini, Giuseppina Cassone, i componenti della Giunta e del Consiglio del CONI regionale, oltre a sindaci e assessori allo sport di diversi comuni della regione.

Saranno tre le stelle d’oro al merito sportivo, ai dirigenti parmensi Alfredo Isetti per il ciclismo e Franco Varoli per la Federcalcio. Quindi per l’atletica bolognese la stella d’oro sarà consegnata all’Acquadela, storica organizzatrice della Casaglia-San Luca.

Per le stelle d’argento, undici saranno consegnate ai dirigenti e quattro alle società sportive. Vogliamo partire da quella alla memoria a Olga Cicognani, fondatrice e direttrice della biblioteca sportiva e dal ricordo di Guido Martinelli, quindi Alberto Ancarani per la scherma, Franco Bulgarelli per l’unione veterani dello sport, Loris De Cesari per il biliardo, Matteo De Sensi e Alberto Montanari per l’atletica leggera, Stefano Frigeri per il golf, Carlo Levati per il Baseball, Michele Ventura per il CUSI e il delegato del CONI di Piacenza Robert Gionelli. Per le società Atletica Castenaso, Tennistavolo Cortemaggiore, Pattinaggio artistico Felix e Coopernuoto.

Saranno, invece, ventidue le stelle di bronzo ai dirigenti e sei alle società sportive: Marco Brugnoli (Ananoi), Primo Degli Antoni (Figest), Daniele Delfino (Fis), Luca Di Nella (Coni), Giampaolo Droghetti (Figc), Francesco Fabbri (Uits), Tiziana Fava (Fin), Fernando Gualmini (Figest), Franco Manuzzi (Fipav), Arturo Filippini (Fig),Stefano Marino Fransoni (Fitarco), Edis Masetti (Fin), Giuliano Masola (Fibs), Andrea Musone (Fiv), Luciano Naldi (Fisbb), Ennio Ortali (Fip), Franco Pardolesi (Figc), Roberto Pedroni (Figest), Roberto Bernardo Gaspare Scimò (Aics), Alessandro Sernesi (Fitet), Piero Trentini (Fisr), Wladimiro Zavalloni (Fmi). Per le società sportive, Arcieri di Re Bertoldo, Tiro a volo Po’, Pol. Spring pattinaggio, Rinascita Budrione Bocce, Ginnastica Riccione, GS Camping Arizona e Modena Golf &Country Club.

Infine saranno ben dieci le palme, di cui oro a Giacomo Borgonovi della FIM, quindi le palme d’argento ad Adriano Sala per la Fise e Claudio Corradi (Fibs), i bronzi a Ulderico Baglietti (Fipav), Francesco Carboni (Fin), Stefano Cenci (Fibs), Davide Degli Esposti (Fmi), Fabrizio Frabetti (Fip), Ivan Malagoli Lanzoni (Fitet), Franco Merni (Coni), Greta Pirini (Fis), Vincenzo Savelli (Fin), Stefano Tamburini (Fibs).

Ritirerà il premio ANSMES Ugo Bagnolini, storico dirigente del pattinaggio a rotelle, quindi riceveranno l’applauso dei presenti, i 205 ragazzi e ragazze under 14 della regione che hanno ottenuto la prima storica vittoria durante l’ultima edizione del Trofeo CONI, svolta in Sicilia solo due settimane fa.

“Siamo appena tornati dalla Sicilia e possiamo mostrare ai nostri dirigenti il trofeo CONI, uno dei frutti del loro impegno e della loro passione quotidiana per lo sport. È stato un anno incredibile, con le olimpiadi che hanno affermato la bontà dello sport italiano e di quello emiliano romagnolo in particolare – afferma il numero uno del CONI dell’Emilia Romagna, Andrea Dondi –. È proseguita con una offerta variegata a cui vi è stata ampia partecipazione l’attività dei corsi della Scuola Regionale dello Sport, abbiamo consolidato la presenza negli eventi cittadini come “Adriatico, Sull’onda dello sport ” a Rimini, “Bologna Sport day” o “Il CONI in Piazza” a Modena dello scorso week end. Stiamo già preparando a Bologna la fiera “Liberamente”, a fine febbraio, per portare ancora una volta lo sport in mezzo alla gente. Mentre siamo ancora fieri di quello che ci ha regalato la vittoria dei nostri ragazzi al trofeo CONI. Che avrà una splendida appendice a dicembre, in Abruzzo, con l’edizione invernale. L’impegno maggiore, però, è continuato nell’accompagnare le società sportive nelle tante novità legate alla nuova legge sullo sport, che continua ad avere un impatto notevole sulla gestione e il proseguimento dell’attività di molte realtà”.