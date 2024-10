La Omag-MT fa poker: quarta vittoria su quattro, battuta anche Macerata

🔊 Ascolta l\'audio

CBF BALDUCCI HR MACERATA – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 1-3 (22-25 22-25 25-19 22-25)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Fiesoli 1, Mazzon 14, Bonelli 2, Battista 8, Caruso 9, Decortes 19, Busolini (L), Bulaich Simian 9, Orlandi 1, Braida 1, Bresciani, Sanguigni, Morandini. All. Lionetti.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 12, Parini 1, Ortolani 16, Piovesan 11, Consoli 15, Nicolini 5, Monti (L), Polesello 8, Ravarini 1, Valoppi, Bagnoli, Sassolini. Non entrate: Meliffi, Merli. All. Bellano.

ARBITRI: Candeloro, Papapietro.

NOTE – Durata set: 33′, 29′, 30′, 33′; Tot: 125′. MVP: Polesello.

Top scorers: Decortes C. (19) Ortolani S. (16) Consoli C. (15)

Top servers: Nicolini C. (2) Decortes C. (2) Braida F. (1)

Top blockers: Consoli C. (4) Polesello G. (4) Mazzon A. (4)

CRONACA E COMMENTO

Nella partita clou della quarta giornata del girone A della Serie A2 Tigotà, l’Omag-Mt ha fatto visita alla Cbf Balducci Hr Macerata. I due sestetti prima della gara viaggiavano appaiati in vetta alla classifica a punteggio pieno con 9 punti e pertanto l’incontro era valido per l’imbattibilità e il primato in classifica. Dopo circa 2 ore di gioco Ortolani e compagne sbancano il Pala Fontescodella, imponendosi con il risultato di 1-3 (22/25; 22/25; 25/19; 22/25).

Con questa vittoria l’Omag-Mt rimane imbattuta e si porta solitaria al comando della classifica con una lunghezza di vantaggio sull’Akademia Sant’Anna Messina e tre sulla coppia Macerata-Brescia. Le atlete di coach Bellano hanno interpretato e gestito il match in modo esemplare. Il team di San Giovanni in Marignano si è mostrato superiore e vinto la partita grazie alla sua grande forza in ricezione e nella correlazione muro-difesa. Molti degli attacchi marignanesi sono partiti dal centro, così come aveva richiesto coach Bellano, dove Claudia Consoli ha primeggiato con 15 centri (11 attacchi vincenti e 4 muri). Ottima anche la prova di Polesello (MVP) entrata in varie fasi della gara che ha ottenuto un 100% in attacco e messo a segno 4 muri vincenti.

La gara, che ha mandato in visibilio i molti tifosi marignanesi al seguito della squadra, è stata spettacolare, caratterizzata da azioni lunghissime, bellissime difese e attacchi avvincenti. Alcuni dati: L’Omag-Mt ha battuto 93 volte, commesso 12 errori e ottenuto 2 ace, contro i 92 servizi del sestetto di casa, 10 errori e 3 ace. 82 sono state le palle ricevute dalle atlete marignanesi che hanno ottenuto un 63% di ricezione positiva contro il 56% di Macerata. 171 sono stati gli attacchi di Ortolani e company contro i 170 del team di casa.

Le parole di Cecilia Nicolini al termine dell’incontro: “Naturalmente sono strafelice per questa bellissima vittoria, frutto del grande lavoro che abbiamo svolto in settimana agli ordini di coach Bellano. Nei giorni che hanno preceduto l’incontro, ci siamo allenate veramente bene ed è stata, dunque, una settimana positiva. Finalmente il gruppo sta diventando una squadra vera, coriacea. Questa sera si è vista la forza del gruppo perché in campo ci siamo aiutate veramente tanto. I tre punti pesano tantissimo ma non devono distogliere la nostra concentrazione dai prossimi impegni. Restiamo concentrate, giochiamo partita dopo partita. Ci tengo a ringraziare tutte le mie compagne e lo staff perché in questo incontro, che non era per nulla semplice, mi hanno dato un grosso aiuto. Grazie ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto per tutto il match. Li aspettiamo numerosi domenica al PalaMarignano per l’incontro contro Mondovì”.

Serie A2 Femminile Girone A

RISULTATI

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa-Akademia Sant’Anna Messina 1-3 (17-25, 22-25, 25-22, 23-25)

Bam Mondovi’-Orocash Picco Lecco 0-3 (24-26, 25-27, 22-25)

Valsabbina Millenium Brescia-C.B.L. Costa Volpino 3-1 (11-25, 33-31, 25-19, 25-18)

Cbf Balducci Hr Macerata-Omag-Mt San Giovanni In M.No 1-3 (22-25, 22-25, 25-19, 22-25)

Clai Imola Volley-Volleyball Casalmaggiore 3-0 (25-16, 25-22, 25-15)

Serie A2 Femminile Girone B

RISULTATI

U.S. Esperia Cremona-Trasporti Bressan Offanengo 2-3 (25-23, 21-25, 23-25, 25-20, 13-15)

Volley Hermaea Olbia-Futura Giovani Busto Arsizio 0-3 (22-25, 11-25, 13-25)

Tenaglia Abruzzo Volley-Narconon Volley Melendugno 0-3 (11-25, 22-25, 24-26)

Itas Trentino-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-2 (24-26, 25-18, 26-24, 21-25, 15-12)

Imd Concorezzo-Tecnoteam Albese Volley Como 2-3 (19-25, 25-18, 25-21, 19-25, 12-15)

Serie A2 Femminile Girone A

PROSSIMO TURNO

03-11-2024 17:00

Akademia Sant’Anna Messina – Cbf Balducci Hr Macerata

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Bam Mondovi’

Valsabbina Millenium Brescia – Clai Imola Volley

Orocash Picco Lecco – Volleyball Casalmaggiore

C.B.L. Costa Volpino – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

Serie A2 Femminile Girone B

PROSSIMO TURNO

03-11-2024 17:00

Trasporti Bressan Offanengo – Imd Concorezzo

Nuvoli’ Altafratte Padova – Volley Hermaea Olbia

Itas Trentino – Tenaglia Abruzzo Volley

Tecnoteam Albese Volley Como – Futura Giovani Busto Arsizio

U.S. Esperia Cremona – Narconon Volley Melendugno (03-11-2024 16:00)

CLASSIFICA – SINTETICA

4a Giornata Andata 27-10-2024 – Serie A2 Femminile Girone A

Omag-Mt San Giovanni In M.No 12 (4 – 0); Akademia Sant’Anna Messina 11 (4 – 0); Cbf Balducci Hr Macerata 9 (3 – 1); Valsabbina Millenium Brescia 9 (3 – 1); Clai Imola Volley 6 (2 – 2); Orocash Picco Lecco 6 (2 – 2); Volleyball Casalmaggiore 4 (1 – 3); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 2 (1 – 3); C.B.L. Costa Volpino 1 (0 – 4); Bam Mondovi’ 0 (0 – 4);

CLASSIFICA – SINTETICA

4a Giornata Andata 27-10-2024 – Serie A2 Femminile Girone B

Itas Trentino 10 (4 – 0); Narconon Volley Melendugno 9 (3 – 1); Trasporti Bressan Offanengo 8 (3 – 1); Tecnoteam Albese Volley Como 8 (3 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 7 (2 – 2); Nuvoli’ Altafratte Padova 7 (2 – 2); U.S. Esperia Cremona 4 (1 – 3); Imd Concorezzo 4 (1 – 3); Volley Hermaea Olbia 3 (1 – 3); Tenaglia Abruzzo Volley 0 (0 – 4).