Dulca Santarcangelo, esame Porto Sant'Elpidio superato a pieni voti (96-73)

🔊 Ascolta l\'audio

Dulca Santarcangelo-Bio.Tre Porto Sant’Elpidio 96-73 (20-21, 50-34, 72-55)

IL TABELLINO

DULCA SANTARCANGELO: Goi 4, Giovannelli 7, Baschetti, Macaru 16, Benzi 17, Rossi 2, Rivali 1, Bedetti 20, Mari 6, Pennisi, Frisoni, Saltykov 23. All. Serra, Botteghi, Miriello.

BIO.TRE PORTO SANT’ELPIDIO: Balilli 12, Federici ne, Boffini 20, Torresi 8, Fabi 13, Rupil ne, Mori 5, Pallotti, Vallasciani 5, Cimini 10. All. Di Salvatore.

CRONACA E COMMENTO

Esordio casalingo per la Dulca Santarcangelo, che si presenta davanti al suo affezionato pubblico con il compito di superare l’ostico esame cui è chiamata contro l’esperta Porto Sant’Elpidio. Il PalaSGR è vestito a festa per l’Angels Day, entusiasmante antipasto del match della prima squadra con l’intera comunità Angels riunita per inaugurare la nuova stagione sportiva; una festa che la combattiva Porto Sant’Elpidio vuole invece rovinare ai padroni di casa.

Sbloccano la partita due liberi di Saltykov, quindi la prima tripla di uno sfavillante Macaru cui risponde subito per le rime capitan Boffini per Porto Sant’Elpidio. Gli Angels si chiudono bene in difesa, gettando acqua nel motore della squadra ospite che non riesce a trovare soluzioni efficaci se non forzando dall’arco dei tre punti. Unica nota stonata il secondo fallo di Saltykov nel giro di pochi minuti. Coach Di Salvatore chiama i suoi a rapporto ma un’altra difesa maiuscola consente alla Dulca di recuperare palla sull’infrazione di 24′. Benzi scalda i polpastrelli con due triple consecutive ma l’acuto in chiusura di quarto è tutto targato PSE con Torresi ai liberi e Fabi con la tripla del momentaneo 20-21. Nel secondo periodo la lotta nel pitturato libera spazi sul perimetro: Torresi è costretto a spendere fallo su Mari mentre Benzi incendia ancora la retina del PalaSGR con un’altra tripla che punisce la zona PSE. Bedetti ubriaca la difesa e appoggia al tabellone il 27-21 ma Fabi è lesto a rispondere; tuttavia per gli ospiti scatta l’allarme rosso con il contestato terzo fallo di Vallasciani, cui segue un tecnico alla panchina. Saltykov riprende la sua serata di grazia ma Vallasciani non vuole essere da meno, poi si lascia scappare qualche parola di troppo con la coppia in grigio: Macaru ne approfitta dalla lunetta fissando il 33-28. Un solido Bedetti ne appoggia altri due al tabellone, mentre Giovannelli scarta il cioccolatino di Goi. Nel finale di quarto ancora sugli scudi Saltykov e Bedetti prima che Macaru mandi a bersaglio a fil di sirena la tripla del 50-34 dell’intervallo lungo.

Alla ripresa del gioco, PSE insiste con la zona ma viene ancora una volta punita da Benzi; quando la difesa collassa sulla giovane ala per impedirgli il tiro, è lo stesso Benzi a servire Giovanelli per il 57-34 sul quale Porto Sant’Elpidio si prende una pausa di riflessione. Botta e risposta tra i lunghi, prima con la coppia Torresi-Cimini cui replica quella gialloblu Saltykov-Bedetti. Benzi torna a colpire con un tap-in e nuovamente dall’arco su suggerimento di capitan Rivali che apre il campo con i suoi assist. Saltykov scrive 66-41 ma due triple di Mori infondono nuova fiducia agli ospiti con coach Serra che ricorre al minuto. PSE punta sulla fluidità per far muovere la difesa e liberare spazi per Cimini. Vallasciani commette il suo quinto fallo lasciando spazio a Saltykov per un nuovo show – pregevole l’alley-oop con Goi – che fissa il punteggio sul 72-55 dell’ultimo riposo. PSE cerca di aumentare i ritmi per garantirsi un maggior numero di possessi da giocare: la Dulca sembra inizialmente cadere nel tranello ordito dai veterani Fabi, Boffini, Torresi e Balilli con quest’ultimo che manda a bersaglio una difficile tripla che riporta PSE sul -10 (74-64). Gli ospiti sono tuttavia nervosi, come denuncia il fallo tecnico a Torresi con capitan Rivali a spegnere l’incendio dei marchigiani dalla lunetta. La concretezza di Bedetti inaugura un nuovo parzialino Dulca, quindi Torresi è pizzicato dal duo in grigio in un flopping difensivo che mette fine alla sua partita (Goi scrive 82-67). Nel finale Macaru riprende il discorso interrotto nel primo tempo, mandando a bersaglio una pregevole tripla dopo aver evitato una probabile palla persa su ricezione. La festa Angels viene completata dai ragazzi del settore giovanile d’eccellenza: vengono buttati nella mischia anche Baschetti, Frisoni e Pennisi che suggellano il successo Dulca davanti al pubblico di casa. Finisce 96-73.

IL DOPOGARA

Il commento di coach Serra nel dopogara: «Oggi è stata una bellissima giornata, con il palazzetto vestito a festa con le famiglie e i ragazzi del settore giovanile, tuttavia la squadra doveva mantenere la concentrazione: Porto Sant’Elpidio è una squadra esperta e ha riaperto la partita tre volte. Dedichiamo la vittoria a Tommaso Lombardi che era in tribuna per una scavigliata rimediata in allenamento. Oggi mi si è riempito il cuore di gialloblu, è stato bellissimo l’abbraccio con tanti ragazzi con cui ho lavorato negli anni passati come allenatore. Ora, come dice Trapattoni, esultiamo fino a mezzanotte e poi lavoriamo sulla prossima sfida. In campo abbiamo dei giocatori, non dei giovani, che hanno spazio se difendono e danno il loro contributo in attacco. Ci sono ancora margini di miglioramento sull’aggressività difensiva su cui lavoreremo in settimana in vista del primo derby, una delle partite per cui noi ogni giorno veniamo in palestra. Siamo carichi e ci presenteremo pronti a dare il nostro massimo a San Marino perché c’è voglia di far bene».