Buona la prima per la Virtus, Taioli: "Vittoria di squadra, siamo state compatte"

Inizia nel migliore dei modi il campionato di Serie B della Virtus Romagna, che supera nella difficile trasferta in terra toscana lo Scandicci per 1-0, grazie alla rete del neoacquisto Federica Taioli.

Una sfida che già in partenza si prospettava ostica, contro una delle avversarie più temibili del girone B. E così è stata. Una partita dura, equilibrata e combattuta. Il gol di Taioli, però, regala il sorriso e i primi tre punti dell’anno alla Virtus. «Per riuscire a superare lo Scandicci, una delle squadre più forti del nostro girone, abbiamo giocato compatte» commenta proprio il neoacquisto virtussino, autrice del gol vittoria.

Che poi prosegue: «Nonostante siamo un gruppo che vede la presenza di tanti nuovi elementi, che per forza di cose devono ancora amalgamarsi al meglio, abbiamo affrontato una squadra forte ed organizzata con grande determinazione e compattezza, sia offensivamente che difensivamente. Io, personalmente, devo crescere ancora tanto ma sono contenta anche della mia prestazione individuale».

La giocatrice romagnola commenta poi l’emozione della prima gioia con questa nuova maglia: «Il fatto che sia arrivato il mio primo con la Virtus alla prima presenza ufficiale è stata ovviamente la ciliegina sulla torta. Non me l’aspettavo, venivo inoltre da un piccolo infortunio alla caviglia che mi ha penalizzato un po’ in fase di preparazione. È stato poi un gol arrivato al termine di un’azione corale, cosa che lo rende ancora più significativo. Speriamo sia il primo di una lunga serie».

Federica Taioli infine commenta la sua decisione presa in estate di unirsi alla società romagnola: «Ho scelto la Virtus perché l’ho sempre vista come una società seria, solida, ambiziosa, che vuole continuare a crescere e per farlo può basarsi su fondamenta importanti. Tutte queste motivazioni mi hanno portato a dire di sì».

Concludendo aggiunge: «In questa stagione puntiamo molto forte, come società e come squadra, nel provare a conquistare un risultato concreto».

Michelangelo Bachetti

Addetto stampa Femminile Virtus Romagna