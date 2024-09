Settimana Sociale di Trieste. Un momento di condivisione tra Diocesi

🔊 Ascolta l\'audio

Dal 3 al 7 luglio si sono svolte a Trieste le giornate della 50a Settimana Sociale sul tema “Al cuore della democrazia. Partecipazione tra storia e futuro”.

All’evento hanno partecipato le delegazioni della Diocesi di Rimini e della Diocesi di San Marino-Montefeltro, oltre ai rappresentanti delle altre diocesi italiane e delle principali realtà ecclesiali. Per tutti è stata una positiva, fruttuosa occasione di riflessione e di confronto sul tema della democrazia e della partecipazione, ma anche un’opportunità per farne concreta esperienza.

I delegati riminesi – come quelli sammarinesi e feretrani – hanno portato a casa dalla Settimana Sociale, oltre all’entusiasmo di una bella esperienza di Chiesa, la necessità di condividere con parrocchie, associazioni, movimenti (in particolare, i gruppi giovanili), soggetti dell’economia civile e impegnati in politica, l’urgenza e l’importanza di ripensare la vita di comunità in un rinnovato stile di attenzione all’impegno sociale e alla partecipazione alla vita democratica del paese.

Per questo motivo, i vescovi delle due Diocesi, mons. Nicolò Anselmi e mons. Domenico Beneventi, insieme ai loro collaboratori, hanno proposto un incontro unitario per le due diocesi per restituire alle comunità l’esperienza vissuta alla Settimana Sociale attraverso la testimonianza di chi vi ha partecipato, per presentare le proposte concrete emerse dalla Settimana Sociale e per avviare una comune prima riflessione su come dare continuità, nei nostri territori, alle tematiche della democrazia e della partecipazione, nella vita sociale e politica.

L’incontro si svolgerà oggi, lunedì 23 settembre alle ore 21.00, nel teatro del Seminario vescovile di Rimini (via Covignano 259).

“Nella speranza di poterci incontrare per l’occasione, porgiamo a tutti un fraterno saluto, uniti nel Signore Gesù” è l’auspicio di mons. Anselmi e mons. Beneventi.

Nel corso dell’incontro sono previste alcune testimonianze ma anche alcune proposte concrete. “C’è la concreta speranza di assistere ad una nuova partecipazione attiva dei laici nella società e nella politica. – afferma il Direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale di Rimini, don Pierpaolo Conti – E l’indicazione di tante scelte concrete, ad esempio un percorso condiviso di formazione politica”.