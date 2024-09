reAGIAMO: torna anche a Rimini la notte dei Ricercatori

🔊 Ascolta l\'audio

Il 27 settembre va in scena la scienza. La Notte dedicata alla Ricerca torna anche a Rimini e avrà il suo momento inaugurale alle 16:30 nel Cortile Alberti (Piazzetta Teatini 13) alla presenza della professoressa Mariachiara Russo, Delegata per il multilinguismo. Tema di questa edizione “reAGIAMO” un invito rivolto all’intera comunità universitaria e cittadina.

“Anche quest’anno il Campus di Rimini apre le sue porte per consentire alla cittadinanza di avvicinarsi al mondo della ricerca – afferma Alessia Mariotti, Presidente del Campus – e scoprire più da vicino il perché delle cose. L’Università è presente a Rimini da trent’anni ed è cresciuta non solo in termini di studenti iscritti (circa 5000), ma anche di offerta formativa arrivando a contare venti corsi di laurea metà dei quali in lingua inglese. La Notte dei ricercatori permette di scoprire le attività di ricerca che consentono ad un’offerta formativa così ricca e variegata di rispondere all’esigenza di consolidare il capitale culturale che gli studenti esprimono in quanto cittadini ed esprimeranno in futuro nel mondo del lavoro“.

Saranno tre gli appuntamenti dedicati ai bambini e alle bambine al Cortile Alberti. Dalle 16:30 alle 19:30 ci sarà la Fiera della scienza: esplora, impara, inventa. Dimostrazioni, esperimenti guidati, attività creative verranno messe in campo per scoprire le meraviglie della scienza (dai 6 anni). Dalle 16:30 alle 18:30 ci sarà modo di sperimentare L’occhio del microscopio, il piccolo grande mondo che ci circonda. Bambini e bambine di 8/10 anni potranno fare gli scienziati sperimentando la preparazione dei vetrini e osservando sempre più da vicino un micro mondo invisibile che sembra immobile ma a volte non lo è. Dalle 16:30 alle 19:00 un esperimento guidato spiegherà un doppio scambio chimico (tra alginato di sodio e cloruro di calcio) attraverso Vermicelli gelatinosi (dai 6 anni).

Ad un pubblico adulto è invece riservato l’evento delle 18:30 in Aula Alberti che ha lo scopo di illustrare l’implementazione dei driver della sostenibilità sociale e ambientale nelle piccole imprese della regione Emilia-Romagna. Alle 20:30, sempre in Aula Alberti, adulti e ragazzi potranno conoscere l’APP Esploracultura che attraverso dati interattivi, grafici intuitivi e modelli spazio-temporali rende evidente il legame tra investimenti culturali e crescita economica.

Dalle ore 19:00 alle 21 si parlerà del Fascino stupefacente dell’adolescenza e infine dalle 19:00 alle 21:30 ci sarà la prima visione di un videosaggio sull’inventiva dedicato a come è stata sviluppata la teoria dell’inventiva nella cornice degli studi semiotici.

La notte dei Ricercatori è anticipata dall’evento del ciclo Aspettando la notte dei Ricercatori dal titolo Outdoor singing: cantare il turismo all’aria aperta che si terrà il 26 settembre alle 17:30 presso il Palazzo Ruffi-Briolini, Corso d’Augusto, 237. Un laboratorio di circle singing, pratica di creazione estemporanea musicale attraverso il canto e il corpo.

Tutti gli eventi sono gratuiti e sono organizzati dal Consorzio Society, uno dei progetti italiani associati alla Notte Europea dei Ricercatori, in collaborazione con Università di Bologna, CNR, CINECA, INAF, INFN, INGV e Università di Ferrara.