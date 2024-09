'Raccontare la guerra per educare alla pace'. Un incontro con Martin Schulz

🔊 Ascolta l\'audio

“Raccontare la guerra per educare alla pace” è il titolo dell’incontro aperto agli studenti, alle istituzioni e alla società civile con cui il Comune di Rimini intende celebrare l’80° Anniversario della Liberazione della città, “valorizzando la promozione della cultura della pace a partire dalla conoscenza storica delle vicende della guerra a Rimini e dalla condizione delle vittime civili delle guerre passate e presenti. Per richiamare la comunità cittadina, in particolare le giovani generazioni, ai valori fondamentali della Costituzione quali la democrazia, la libertà, la solidarietà, la giustizia sociale e responsabilizzarsi verso una cittadinanza attiva, consapevole e solidale, attraverso l’educazione alla non violenza”.

L’incontro, organizzato in collaborazione con la sezione di Rimini dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), preceduto da un saluto del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, vedrà la partecipazione di Martin Schulz, Presidente emerito del Parlamento europeo, che rifletterà sul ruolo della memoria e dell’integrazione europea per la cultura della pace e sulle sfide future. Il suo intervento sarà preceduto da un’introduzione storica della professoressa Patrizia Dogliani, docente di Storia contemporanea all’Università di Bologna, la quale ricorderà la tragica esperienza della popolazione riminese ottant’anni fa, collegando la riflessione su bombardamenti e vittime civili alle guerre attualmente in corso in Europa e nel mondo. La tipologia delle guerre recenti è infatti diventata tecnologica e fondamentalista, ma ciò che accomuna le vittime civili di ieri e di oggi è la stessa sofferenza, che appartiene alla categoria dell’umanità.

L’incontro fa parte del programma di eventi culturali, editoriali ed educativi organizzato dal Comune di Rimini per l’80° Anniversario della Liberazione di Rimini, in collaborazione con ANPI Rimini, ANVCG Rimini, Istituto per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea della Provincia di Rimini, con il sostegno finanziario della Regione Emilia-Romagna (Legge n. 3/2016).

Al termine dell’incontro, in piazza Cavour alle ore 12, avverrà la deposizione di una corona di alloro alla lapide dedicata a tutti i Caduti per la liberazione di Rimini.

Il programma dell’incontro di sabato 21 settembre 2024:

– Ore 9.30 – Saluti delle Autorità Ore 9.45

Seguiranno gli interventi di:

Patrizia Dogliani (docente di Storia contemporanea, Università di Bologna) – Bombardamenti e vittime civili: da Rimini all’Europa

Martin Schulz (Presidente Emerito del Parlamento Europeo) – 80 anni dalla Liberazione di Rimini: dall’integrazione europea alle sfide future

Conduce Cristina Gambini (giornalista Gruppo Icaro)

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Info: Biblioteca Gambalunga | tel. 0541.704486 | www.bibliotecagambalunga.it

– Ore 12 – Deposizione corona alla lapide che ricorda i Caduti della Liberazione di Rimini

Gli altri eventi in programma per l’80° Anniversario della Liberazione di Rimini



-Venerdì 20 settembre 2024, ore 18.00

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27

La Liberazione di Riminipresentazione del podcast a cura di Andrea Santangelo

produzione Gruppo Icaro TV per Comune di Rimini

coordinamento scientifico: Biblioteca civica Gambalunga, Istituto

per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea della

provincia di Rimini.

La presentazione sarà preceduta da una introduzione storica della professoressa Patrizia

Dogliani (Università di Bologna)

-Sabato 21 settembre 2024, ore 17.30

Sala della Cineteca e cortile Biblioteca, via Gambalunga, 27

Presentazione del gioco da tavolo storico Rimini Libera. 21 settembre 1944. La nostra

Resistenza! a cura dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea della

provincia di Rimini, con la collaborazione del Comune di Rimini e della Biblioteca civica

Gambalunga, produzione di Gabriele Mari e Gianluca Santopietro per Sir Chester Cobblepot

-Domenica 22 settembre 2024, ore 8.30

Ritrovo via Covignano (100 mt. dopo ingresso scuole Marvelli)

Camminata della Liberazione attraverso i luoghi simbolici della battaglia sul colle di

Covignano escursione è organizzata da CAI Rimini (prenotazione obbligatoria 3396665336)

-Domenica 22 settembre 2024, ore 11

Partenza dal porto canale di Rimini Veleggiata per la pace a cura di Rete Pace Rimini, con il contributo e patrocinio del Comune di Rimini briefing ore 9 presso il Circolo Velico Riminese

-Lunedì 23 settembre, ore 17.30

Sala della Cineteca, via Gambalunga 27 presentazione del libro Caccia ai nazisti, Rizzoli 2023

di Marco De Paolis, Procuratore generale militare presso la Corte militare di Appello di Roma, prefazione di Liliana Segre L’autore dialoga con Lorenzo Valenti e Marco Renzi introduce Alessandro Agnoletti, direttore Isrec Rimini

-Mercoledì 25 settembre, ore 17.00

Rotonda Amedeo Montemaggi, p.le C. Battisti inaugurazione totem monumentale in ricordo

del celebre cittadino, storico della Linea Gotica

-Venerdì 27 settembre, ore 17.30

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27

presentazione del libro Batteria, fuoco! Ricordi di un ufficiale del 71°Werfer-Regiment

durante la campagna d’Italia 1943-1945 di Johann Golda, a cura di Marco Serena, Il Mulino 2024 Il curatore Marco Serena dialoga con Beppe Masetti e Andrea Santangelo.

Partecipa Stefano Pivato.