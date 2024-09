🔊 Ascolta l\'audio

Amichevole di preseason

Sella Cento-Rivierabanca Basket Rimini 68-67 (22-20, 27-24, 19-23)

IL TABELLINO

SELLA: Tamani 2, Ramponi 2, Tanfoglio, Anderson 10, Alessandrini 7, Berdini, Delfino 6, Sperduto 4, Davis 19, Benvenuti 10, Nobile 8.

RIVIERABANCA: Grande 17, Johnson 8, Simioni 4, Tomassini 10, Camara 15, Masciadri 13, Ronci, Batric, Vigori, Amaroli.

CRONACA E COMMENTO

Sella Cento e Rivierabanca Rimini si affrontano nel nuovo impegno di preseason. Test amichevole con entrambe le formazioni fortemente rimaneggiate. Si è trattato comunque di un buon match per prendere confidenza con il parquet nel cuore della preparazione atletica. I padroni di casa devono fare a meno di entrambi i play titolari Berdini e Tanfoglio, mentre coach Sandro Dell’Agnello deve rinunciare a causa di alcuni acciacchi a Marini, Anumba, Bedetti oltre al neo acquisto Gerald Robinson atteso a Rimini attorno alla metà della nuova settimana. Ai fini della cronaca la partita è finita con il risultato di 68-67, sulla distanza dei tre quarti, con il primo concluso 22-20 per Cento, il secondo 27-24 sempre per i padroni di casa e infine l’ultimo 19-23 per Rbr.

Questo il breve commento di coach Sandro Dell’Agnello al termine dello scrimmage: “In accordo con l’allenatore di Cento abbiamo di fatto deciso di giocare solo per tre quarti, viste le tante assenze abbiamo dovuto farlo giocando in parecchi momenti con atleti fuori dal loro ruolo. Nonostante tutto sono molto molto soddisfatto di come ci siamo espressi sul campo con chi era presente, le indicazioni sono positive. Ora la speranza è quella di poter recuperare quanto prima possibile tutti i giocatori”.

La Rivierabanca ora si prepara per la prima amichevole tra le mura amiche del Flaminio. L’appuntamento è in programma per martedì (10 settembre), con palla a due alle 18, contro l’Hdl Nardò. L’amichevole sarà a porte aperte e con ingresso libero per i tifosi.

Nel frattempo prosegue la campagna abbonamenti “Stessa storia, stesso posto”. Il dato aggiornato a sabato (7 settembre) delle tessere vendute ha raggiunto quota 936. Gli abbonati allo scorso campionato hanno diritto di prelazione sul vecchio seggiolino fino alla giornata di domenica 8 settembre, dal giorno successivo partirà la vendita libera.

Tutte le info relative alla campagna abbonamenti al link https://tinyurl.com/4t6p4fzy.