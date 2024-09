Lucchese-Rimini 2-2: biancorossi rimontati nel secondo tempo

🔊 Ascolta l\'audio

LUCCHESE-RIMINI 2-2

Due gol in avvio di ciascuno dei due tempi, ma ancora una volta il Rimini viene rimontato, questa volta in casa della Lucchese e la prima vittoria in campionato resta ancora un miraggio. Primo tempo di poca qualità, con il Rimini che sblocca subito il risultato con un colpo di testa di De Vitis alla prima occasione buona e rischia poco o nulla seppur i toscani col passare dei minuti tengano il pallino del gioco. Il brivido più grosso lo causa Costantino al 17° che non insacca un suggerimento in piena area davanti alla porta. Di contro, i toscani regalano spesso diversi palloni in difesa con tanti errori di appoggio, sui quali però i romagnoli non ne approfittano. Prima della fine del tempo il Rimini perde De Vitis per infortunio, sostituito da Bellodi. La ripresa è decisamente più vivace: il Rimini, così come nella prima frazione, raddoppia con Cernigoi, lesto a raccogliere una punizione di Falbo respinta dal portiere. Ma non passano che due minuti perché la Lucchese rientri in partita con Costantino che insacca la respinta del palo su un suo stesso colpo di testa. Ci si aspetta una Lucchese all’arrembaggio ma non è così: il Rimini sfiora il 3-1 con la traversa di Fiorini su punizione e rischia poco o nulla in difesa fatta eccezione per una penetrazione di Welbeck che calcia alle stelle. Nel finale Rimini sprecone con Cernigoi e il neo entrato Ubaldi: il primo calcia addosso a Palmisani, il secondo mette fuori da ottima posizione con un diagonale di destro. Ma la beffa è servita a cinque minuti dalla fine quando una dormita generale della difesa riminese consente a Quirini di infilare di testa Colombi dopo tre tocchi in area di tre giocatori dei toscani. Ancora una volta, come a Carpi, il Rimini, questa volta addirittura in vantaggio di due reti, non riesce a portare a casa il risultato pieno.

IL TABELLINO

LUCCHESE: 22 Palmisani, 6 Gasbarro (70° 18 Sasanelli), 8 Tumbarello, 13 Fazzi (46° 5 Frison), 14 Quirini, 21 Visconti (46° 30 Gemignani), 24 Welbeck, 29 Antoni, 33 Sabbione, 70 Saporiti (90° 19 Fedato), 90 Costantino (90° 9 Magnaghi). A disposizione: 1 Coletta, 12 Allegrucci, 2 Ciucci, 4 Dumbravano, 7 Djibril, 10 Selvini, 11 Ndiaye, 23 Botrini, 38 Leone. All. Gorgone.

RIMINI: 91 Colombi, 3 Falbo, 5 Fiorini (80° 98 Lepri), 6 Gorelli, 9 Cernigoi (80° 46 Cinquegrano), 23 Megelaitis, 28 Longobardi (63° 25 Lombardi), 30 De Vitis (4 Bellodi al 38°), 33 Langella, 80 Garetto, 97 Parigi (64° 34 Ubaldi). A disposizione: 1 Vitali, 8 Semeraro, 20 Accursi, 21 Piccoli, 29 Dobrev. All. Buscé.

ARBITRO: Enrico Gemelli di Messina.

ASSISTENTI: Michele Colavito di Bari e Mario Pinna di Oristano.

4° UFFICIALE: Andrea Scarano di Seregno.

RETI: 3° De Vitis (R), 48° Cernigoi (R), 50° Costantino (L), 85° Quirini (L).

AMMONITI: Longobardi (R) al 13°, Antoni (L) al 25°, Saporiti (L) al 73°, Sasanelli (L) al 92°.

NOTE. Corner: 3-4. Espulso l’allenatore della Lucchese Gorgone per proteste.

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini va a caccia di riscatto, dopo aver conquistato un solo punto nelle prime tre partite di campionato, al “Porta Elisa” di Lucca, in una regione, la Toscana, tradizionalmente avara di soddisfazioni per i colori biancorossi. La Lucchese, che in classifica ha 4 punti, vuole a sua volta rifarsi davanti al pubblico amico della sconfitta patita per mano del Gubbio alla seconda giornata. Buscè deve fare a meno degli esterni Chiarella, Cioffi e Malagrida.

PRIMO TEMPO

Iniziata la sfida. Terreno in non perfette condizioni.

Al 2° penetrazione di Fiorini servito da Cernigoi, ma il numero 5 si attarda alla conclusione: corner.

Al 3° GOL DEL RIMINI: segna De Vitis su azione d’angolo.

Al 8° Garetto prova il destro ma la palla finisce addosso a Parigi che è in fuorigioco.

Al 11° destro al volo di Cernigoi da lontano, violento ma a lato.

Al 15° Parigi colpisce di testa e il portiere Palmisani devia con un colpo di reni

Al 17° prima occasione per la Lucchese: da Antoni in mezzo per Costantino che non inquadra la porta da pochi passi

Momento di leggera pressione della Lucchese ma senza ulteriori palle-gol

Al 25° penetrazione di Antoni per la Lucchese, il pallone esce sul fondo e il giocatore reclama un corner. Ammonito per proteste.

Rimini che prova a ripartire appena ne ha occasione ma troppi lanci lunghi e palloni a campanile in questa fase

Al 32° scompiglio in area del Rimini: Visconti mette in mezzo, torre di un compagno per Sabbione che viene anticipato davanti alla porta

Al 35° cross basso e teso di Antoni ma pallone scagliato con molta violenza è irraggiungibile per i compagni

Al 36° De Vitis calcia ma mette giù male il piede sinistro, si profila un cambio per il Rimini

Al 38° entra Bellodi che sostituisce l’autore del gol De Vitis, gioco fermo da diversi minuti

Ultime battute del primo tempo con la Lucchese in possesso palla

Saranno due i minuti di recupero.

Saporiti reclama un rigore in area dopo un contatto con Longobardi, accenno di rissa ma tutto rientra. Non viene ravvisato il fallo. Finisce il primo tempo, Rimini in vantaggio 1-0.

SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa. Il Rimini comincia con gli 11 che hanno concluso il primo tempo, due cambi per la Lucchese.

Al 48° GOL DEL RIMINI: Calcio di punizione di Falbo, respinge il portiere ma raccoglie Cernigoi che insacca.

Al 50° GOL DELLA LUCCHESE: Cross di Tumbarello, colpo di testa di Costantino, palla sul palo, riprende la ribattuta lo stesso Costantino che insacca l’1-2.

Al 52° espulso il tecnico della Lucchese Gorgone.

Al 57° destro debole di Saporiti, para Colombi.

Al 59° corner insidioso di Saporiti per la Lucchese, deviazione di Falbo e altro angolo senza esito.

Al 64° doppio cambio nel Rimini, dentro Ubaldi e Lombardi al posto di Parigi e Longobardi.

Al 69° punizione di Fiorini che centra in pieno la traversa.

Al 70° Welbeck davanti alla porta calcia male, palla altissima.

Al 74° Cernigoi lanciato verso la porta calcia ma Palmisani respinge.

Al 78° occasione per il neo entrato Ubaldi che calcia di destro ma il suo diagonale esce di poco.

Al 81° tiro da lontano di Falbo, fuori.

Al 82° calcia Gemignani ma l’arbitro aveva fischiato prima un fallo su Gorelli: il pallone era finito in rete.

85° GOL DELLA LUCCHESE: Sasanelli calcia in area, sbuccia il pallone un compagno, interviene di testa Quirini che insacca il 2-2.

Saranno 6 i minuti di recupero.

Al 91° calcia Welbeck da lontano, Colombi la tiene sulla linea.

Finisce il match dopo trenta secondi in più di recupero: 2-2 fra Lucchese e Rimini.

