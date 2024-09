Ascoli-Rimini 0-1, decide Parigi. Terzo hurrà di fila per i biancorossi

🔊 Ascolta l\'audio

ASCOLI-RIMINI 0-1

IL TABELLINO

ASCOLI: 1 Livieri, 2 Curado (24′ st 14 Quaranta), 3 Bertini (6′ st 10 Marsura), 6 Adjapong (24′ st 23 Alagna), 18 Corazza, 19 Menna, 21 Campagna, 24 Bando, 27 Cozzoli (20′ st 11 Tirelli), 28 Gagliolo, 32 Tremolada (20′ st 7 Silipo). A disp.: 22 Abati, 99 Raffaelli, 3 Maurizii, 13 Piermarini, 15 D’Uffizi, 25 Maiga Silvestri, 44 Tavcar, 67 Gagliardi, 70 Achik, 77 Caccavo. All. Ledesma.

RIMINI: 91 Colombi, 3 Falbo, 4 Bellodi, 5 Fiorini (19′ st 21 Piccoli), 6 Gorelli, 9 Cernigoi (19′ st 30 De Vitis), 23 Megelaitis, 33 Langella, 34 Ubaldi (1′ st 97 Parigi), 80 Garetto (43′ 20 Accursi), 98 Lepri. A disp.: 1 Vitali, 2 Brisku, 8 Semeraro, 25 Lombardi, 28 Longobardi, 29 Dobrev, 46 Cinquegrano. All. Buscè.

ARBITRO: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa.

ASSISTENTI: Manuel Marchese di Pavia e Marco Sicurello di Seregno.

4° UFFICIALE: Andrea Prencipe di Tivoli.

RETE: 28′ st Parigi.

AMMONITI: Falbo, Gagliolo, Megelaitis, Gorelli, Quaranta.

NOTE. Corner: 5-1. Spettatori: 4.631 (2.473 abbonati e 2.158 paganti).

CRONACA E COMMENTO

Allo stadio “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno si affrontano due squadre appaiate in classifica a quota 8: il Rimini si presenta all’appuntamento, valido per la 7a di campionato, galvanizzato dalle due vittorie su Milan Futuro e Perugia, l’Ascoli reduce dal 2-2 in casa del Carpi, che è costato la panchina a Carrera. Contro i biancorossi fa il suo esordio Ledesma, tecnico della Primavera che ha assunto le redini della prima squadra ad interim. In casa Rimini restano out Cioffi, Malagrida e Chiarella. Due i volti nuovi rispetto all’undici sceso in campo giovedì sera a Perugia: Bellodi e Falbo in difesa per Cinquegrano e Semeraro.

Ascoli in maglia a strisce bianconere, in maglia a scacchi biancorossi il Rimini.

PRIMO TEMPO

5′ Cerngoi soffia il pallone a Menna al limite dell’area, ma poi calcia male di sinistro, sfera a fondo campo.

12′ Fiorini avanza per vie centrali fino al limite dell’area, poi spara di destro, pallone alto.

16′ sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti ci provano prima Curado poi Adjapong, entrambi murati.

26′ il primo angolo della partita è per il Rimini. Dalla bandierina Falbo cerca Cernigoi, che non può arrivarci, allontana la difesa di casa.

Gara piuttosto spezzettata.

34′ punizione dai 25 metri per l’Ascoli: calcia Tremolada, la sfera sorvola la traversa.

Si va all’intervallo, dopo due minuti di recupero, sullo 0-0. Poche emozioni nel primo tempo.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con Parigi in campo al posto di Ubaldi.

6′ Megelaitis stoppa di petto e calcia dal limite dell’area, la sfera sibila a lato di poco.

8′ Campagna va alla battuta d’esterno da fuori area, Colombi vola e blocca.

10′ l’Ascoli batte il suo primo corner della partita: dalla bandierina Tremolada, allontana la difesa ospite.

11′ Tremolada per Marsura, che mette in mezzo un pallone insidioso, deviato verso la porta da due passi da Corazza, un superbo riflesso di Colombi evita il vantaggio dei marchigiani. Solo angolo per i padroni di casa.

16′ sul cross di Garetto dall’out di destra Livieri in uscita perde il pallone, poi lo recupera.

21′ bella azione a destra di Garetto, che salta con un sombrero Gagliolo e mette al centro, Piccoli anticipato.

24′ Curado è costretto ad uscire dal campo in barella. Al suo posto entra Quaranta.

28′ azione di Garetto nel vertice dell’area, Langella lascia il pallone a Parigi, che incrocia e supera Livieri. Rimini in vantaggio.

31′ quarto corner per i bianconeri: batte Silipo, allontana la difesa dei romagnoli.

47′ punizione da metà campo e traversa colpita dal Rimini.

Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio. Finisce 1-0 per il Rimini, che completa la settimana perfetta, fatta di tre vittorie in tre partite (sono quattro i risultati utili di fila), e sale a quota 11 in classifica.

