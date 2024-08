Victoria: il punto con mister Ricciatti dopo le prime due amichevoli

🔊 Ascolta l\'audio

Il Victoria ha cominciato bene la stagione. In attesa della Coppa Emilia – primo turno contro il Sant’Ermete dell’ex mister Giuliano Bianchi – la squadra di Lorenzo Ricciatti ha perso di misura (2-3) e solo nel finale contro il Gabicce Gradara, squadra di Promozione Marche, e vinto in maniera netta (5-3) in trasferta contro la Stella (Promozione Romagna).

Mister Lorenzo Ricciatti, quali sono le indicazioni di questo doppio impegno?

“Sono stati due test convincenti per diversi motivi. Nel primo abbiamo tenuto testa ad una squadra di livello e di categoria superiore tanto più di un campionato tosto come quello marchigiano perdendo di misura solo nel finale, dopo aver lottato ad armi pari. Non meritavamo la sconfitta. Contro la Stella abbiamo fatto un passo avanti per quanto riguarda in primis la condizione: i nostri avversari hanno iniziato una settimane prima di noi, eppure la differenza non si è vista. Mi è piaciuto l’atteggiamento, l’impegno, lo spirito di gruppo. Abbiamo affrontato una squadra con dei valori, ben preparata, che mi ha fatto una buona impressione per cui la nostra prestazione è da giudicare positivamente”.

Cosa c’è da migliorare?

“Siamo insieme da appena dieci giorni, da migliorare c’è tanto e sotto ogni profilo, dal gioco con possesso palla a quello senza, sotto il profilo tattico, i movimenti in fase offensiva e la fase difensiva, la interpretazione dei vari moduli: abbiamo iniziato con il 4-4-2 e stiamo lavorando sul 4-2-3-1”.

Il Victoria ha segnato otto reti, in fase offensiva fa male.

“È vero che in due partite abbiamo segnato otto reti, ma è anche vero che ne abbiamo subiti sei. Con il lavoro certi automatismi miglioreranno, diventeremo più squadra. È un percorso lungo e noi l’abbiamo appena iniziato. Comunque, sono molto contento per come procede la preparazione, c’è lo spirito giusto, una disponibilità totale da parte di tutti, anche dei più giovani: in allenamento siamo sempre numerosi e la cosa mi fa piacere, c’è cultura del lavoro, educazione, la giusta umiltà e voglia di imparare e di mettersi in mostra. Nella ripresa ho schierato due 2008, Perazzini F. e Lleshi e hanno fatto bene. Nella filosofia del club i giovani sono fondamentali. Le premesse sono buone, ma il lavoro da fare è tanto se non altro perché la rosa del Victoria è assai rinnovata”.