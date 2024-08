Regionali. Toto-candidati: è lotta nei partiti per i 4 posti in lista

🔊 Ascolta l\'audio

La data del voto per le prossime regionali si avvicina. Il Governo starebbe infatti ipotizzando di anticipare le elezioni, accorpandole con quelle della Liguria. Intanto nel riminese i partiti stanno definendo le scelte per i listini ed è lotta per i quattro posti disponibili.

Potrebbe arrivare una ventina di giorni prima del previsto il voto per le Regionali in Emilia-Romagna. Il Governo starebbe infatti ipotizzando un mini election day il 27 e 28 ottobre insieme alla Liguria. A fine anno invece toccherà all’Umbria. La presidente dell’Emilia Romagna Irene Priolo, che aveva indicato invece come data (in accordo con la Corte d’Appello) il 17 e 18 novembre esprime perplessità: o si va tutti insieme, ha detto, oppure non ha senso dal punto di vista delle economie. Più possibilista il candidato del centro sinistra e sindaco di Ravenna Michele De Pascale: l’idea di un’unica tornata nazionale che consenta una migliore promozione del voto – ha spiegato – è un fatto positivo per la democrazia. Intanto se da un lato le due grandi coalizioni hanno già in campo i loro candidati per il dopo Bonaccini con la sfida De Pascale ed Elena Ugolini, la civica sostenuta dal centrodestra, resta aperta la partita per i listini dei candidati al consiglio. Quattro i nomi, due uomini e due donne, che dovranno figurare nella circoscrizione riminese. Nel Pd è data per certa Emma Petitti, presidente uscente dell’assemblea legislativa, mentre per l’altro posto sono in corsa la ex sindaca di Santarcangelo Alice Parma (sostenuta dai vertici locali) e la consigliera uscente Nadia Rossi (che sarebbe al terzo mandato e può contare sul consenso di vari circoli). Il presidente del consiglio comunale di Riccione Simone Gobbi e i consiglieri riminesi Edoardo Carminucci e Giuliano Zamagni sono invece i tre nomi per i due posti rimasti ma non si escludono sorprese. Il M5S, come sempre, si affiderà a candidature e voti online mentre nel centrodestra è Forza Italia il partito più avanti nelle scelte: ufficializzati i nomi della ex sindaca di Riccione Renata Tosi e dell’ex consigliere riminese Davide Frisoni mentre il candidato a sorpresa potrebbe essere l’ex PD (sindaco di Verucchio e consigliere regionale) Giorgio Pruccoli. In Fratelli d’Italia pare certa la candidatura del coordinatore provinciale Nicola Marcello (mister preferenze a Rimini) mentre sarebbe della corsa anche il decano Gioenzo Renzi e, tra le donne, si fa il nome di Ada Di Campi. Più indietro invece la Lega: la segretaria provinciale Elena Raffaelli e il capogruppo riminese Matteo Zoccarato sono i nomi ipotizzati. Finora nulla di certo, ma per i listini ufficiali non ci sarà ancora molto da attendere.