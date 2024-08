🔊 Ascolta l\'audio

Red Carpet in Viale Ceccarini per la new opening di Watch M Diamon (WMD) di domenica 4 agosto della boutique internazionale di alta orologeria, gioielli e borse rare e griffate. Taglio del nastro affollato, di successo e a cui hanno partecipato centocinquanta ospiti. Nel luogo icona di Riccione è tornato un appuntamento fashion e glamour, nato dall’iniziativa dell’imprenditore Luciano Colono, patron del Victor Lounge e destinato a portare nella Perla Verde il turismo alto di gamma e portarla tra le grandi destinazioni estive internazionali. Iniziativa a cui hanno aderito due affermati brand luxury: Watch M Diamond e GTRent Luxury Car Hire.

Per gli ospiti anteprima degli interni della boutique ridisegnata dall’architetto Marco Lucchi. Ad accoglierli davanti alla nuova vetrina una vera Supercar una 812 Ferrari Special. Il brindisi è stato un viaggio tra i migliori territori delle bollicine italiane e francesi curato dal Victor Lounge. Al via lo spumante La luna extra brut Valdobbiadene, seguito dal Franciacorta La Montina Satèn 2018 per arrivare al trentino con Ferrari Trento Maximum Blanc de Blanc. Dom perignon brut 2012. Impeccabili le referenze d’oltralpe: Laurent Perrier Brut 2020 e Laurent Perrier Cuvée Rrosé. Ad accompagnare le bollicine le creazioni dello chef del Victor Lounge, Fernando Squitieri: tartellette salate con alpigiana granella di patata viola e battuta di manzo alla senape, miniature al sesamo con salumi locale e al curry con salmone affumicato e squacquerone.

Al termine dell’evento i 150 si sono trasferiti, courtesy car by GTRent, allo Space di Riccione. Dallo Space Box esclusivo di WMD hanno seguito l’unico concerto italiano 2024 del Dj David Guetta.